Maresca quitte Chelsea ++ Neymar prolonge

Gabon: équipe suspendue et mise à l'écart d'Aubameyang L'élimination du Gabon au 1er tour de la CAN passe mal au pays Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga: l'élimination au premier tour de la CAN passe mal au Gabon.

Le ministre des Sports a annoncé une série de sanctions.

Face à la Côte d'Ivoire, tenante du titre, la sélection gabonaise s'est inclinée (3-2) mercredi, pour sa troisième défaite en autant de matches de poule.

"Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, et de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang", a déclaré le ministre des Sports Simplice-Désiré Mamboula, dans un message diffusé à la télévision gabonaise.

Quelques heures après sa diffusion, la vidéo de cette annonce a été retirée des plateformes officielles du ministère et des canaux numériques de la chaîne, avant d'être republiée jeudi matin.

Le parcours à la CAN de l'équipe nationale avait été examiné en Conseil des ministres mercredi soir. "C'est une part de l'identité nationale qui s'en trouve fragilisée", avait déclaré lundi Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, des propos relayés dans un communiqué officiel paru mercredi soir.

"L'équipe nationale met en évidence deux problématiques majeures: l'absence de méthode et la dispersion des ressources, a-t-il précisé. Le président a promis "des décisions fortes et structurantes" pour "rétablir la rigueur, la responsabilité et l'ambition dans la gouvernance du sport national".

Sur X, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu aux critiques dans un tweet. "Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis", a-t-il écrit, en réponse à quelqu'un qui lui demandait si c'était lui le problème.

L'attaquant, victime d'une gêne à la cuisse gauche, avait été remis à disposition de son club l'Olympique de Marseille avant même la dernière rencontre de la CAN contre la Côte d'Ivoire.



L'entraîneur Enzo Maresca quitte Chelsea au jour de l'An Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Chelsea, actuel cinquième de Premier League, a annoncé jeudi se séparer de l'entraîneur Enzo Maresca.

Celui-ci était en froid avec les dirigeants depuis plusieurs semaines, et affaibli par des résultats sportifs déclinants.

L'Italien de 45 ans, successeur de Mauricio Pochettino à l'été 2024, a ramené le club de Londres en Ligue des champions à l'issue de sa première saison, couronnée de succès avec des titres en Conference League puis à la Coupe du monde des clubs.

Les Blues ont bien commencé l'actuelle saison mais ont perdu de l'élan depuis plusieurs semaines avec une seule victoire dans les sept derniers matches de championnat. Après celle-ci, mi-décembre contre Everton, Maresca s'était plaint d'avoir vécu ses "pires 48 heures" au club en raison d'un "manque de soutien envers (lui) et l'équipe", une pique visiblement adressée à la direction.

Maresca était sous contrat jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. La presse britannique place Liam Rosenior parmi les favoris pour lui succéder. L'Anglais de 41 ans est actuellement en poste à Strasbourg, dont le propriétaire (le consortium américain BlueCo) est le même que Chelsea.

Les Blues sont cinquièmes en championnat, encore engagés dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en Ligue des champions. Ils s'apprêtent à disputer neuf matches durant le mois de janvier.



Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026 Neymar a prolongé jusqu'à fin 2026 avec le Santos Image: KEYSTONE/EPA EFE La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos FC, son club formateur. Une source proche des négociations l'a confirmé à l'AFP.

L'attaquant de 33 ans a vécu une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint en début d'année, en raison de blessures à répétition. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Mercredi, l'ancien club de Pelé a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique montrant une vue aérienne du stade Vila Belmiro avec la date du 31 décembre 2026, accompagnée du texte: "L'heure approche", mais sans mentionner Neymar dont le contrat initial expire le 31 décembre à minuit.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé), Neymar n'a pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière rencontre sous le maillot du Brésil remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe cinq fois championne du monde. "Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d'autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar", a déclaré Ancelotti lors de sa dernière conférence de presse, début décembre, après le tirage au sort du Mondial 2026.



Les Devils renouent avec la victoire Nico Hischier (à droite) et les Devils ont renoué avec la victoire mercredi Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Les Devils ont conclu 2025 en renouant avec la victoire mercredi en NHL.

New Jersey, qui restait sur trois défaites consécutives, est allé s'imposer 3-2 sur la glace des Columbus Blue Jackets grâce notamment à 3 points de son trio suisse.

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour les Devils: battus 4-0 la veille à Toronto, ils se sont retrouvés menés 2-0 après 33'41. Mais ils ont renversé la vapeur dans le troisième tiers en marquant trois buts en 1'56 de jeu, dont le 11e de la saison de leur capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a inscrit le 2-1 après 42'49 en redirigeant un tir de Luke Hughes pour mettre fin à une disette personnelle de 13 matches sans but marqué. Ses compatriotes Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont quant à eux été crédités d'un assist sur le 2-2 signé Arseny Gritsyuk 55 secondes plus tard. C'est le défenseur Luke Hughes qui a marqué le 3-2 après 44'45.

Janis Moser s'est lui aussi illustré mercredi soir. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a inscrit son 4e but de la saison dans un match gagné 4-3 après prolongation par le Lightning sur la glace des Ducks d'Anaheim. Il a ouvert la marque d'un tir précis après 13'30, Tampa Bay forçant finalement la décision après 2'47 en "overtime" sur une réussite de Darren Raddysh.



La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F Guessand (à droite) et la Côte d'Ivoire ont arraché la 1re place de leur groupe mercredi à la CAN Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire a conquis de haute lutte la 1re place du groupe F dans la CAN 2025 au Maroc.

Les Eléphants ont renversé le Gabon 3-2 mercredi pour devancer le Cameroun à la faveur d'un plus grand nombre de buts marqués.

La soirée avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens, qui se sont retrouvés menés 2-0 à la 21e minute. Ils ont réduit l'écart avant la mi-temps, forçant la décision dans les dix dernières minutes de jeu sur des réussites d'Evann Guessand (84e) et de Bazoumana Touré (91e).

La Côte d'Ivoire en découdra donc avec le Burkina Faso, 2e de la poule E, en 8e de finale. Le Cameroun, qui a pour sa part battu le Mozambique 2-1 mercredi, devra pour sa part se frotter à l'Afrique du Sud au stade des 8es de finale. Qualifié parmi les meilleurs 3es, le Mozambique défiera le Nigéria.



La Suisse bat la Slovaquie au Mondial M20 L'équipe de Suisse M20 de Jan Cadieux a battu la Slovaquie mercredi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse a conclu la phase préliminaire du championnat du monde M20 sur un deuxième succès en quatre matches.

Vainqueurs 3-2 de la Slovaquie mercredi à St. Paul, les joueurs du coach Jan Cadieux terminent au 3e rang du groupe A.

Assurée de se qualifier pour les quarts de finale depuis mardi et sa victoire face à l'Allemagne, la sélection helvétique devrait donc éviter de se frotter aux favoris canadiens vendredi en quarts. Elle affrontera le 2e de la poule B, une place qui devrait revenir à la Tchéquie ou à la Finlande.

Mercredi, les espoirs suisses ont maîtrisé leur sujet face à la Slovaquie, qui devrait pour sa part défier le Canada en quart. Ils ont parfaitement exploité les quatre minutes de supériorité numérique dont ils ont bénéficié en marquant deux fois en 22 secondes à la 19e minute, inscrivant le 3-0 à la 37e. La Slovaquie a réagi trop tard, le 3-2 tombant à 10'' de la fin.



Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie Les Algériens ont fêté un 3e succès dans la phase de groupe Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et avec une équipe remaniée, l'Algérie a poursuivi son sans-faute plein de promesses pour la suite dans la CAN 2025.

La sélection de Vladimir Petkovic a dominé la Guinée équatoriale 3-1, mercredi à Rabat.

Avec ce troisième succès en trois matches dans le groupe E de cette Coupe d'Afrique des nations, les Algériens consolident leur 1re place, devant le Burkina Faso et le Soudan également qualifiés. Ils joueront en 8e de finale contre la RD Congo.

Mercredi, le sélectionneur suisse des Fennecs Vladimir Petkovic avait laissé au repos neuf titulaires dont le capitaine Riyad Mahrez, co-meilleur buteur de cette CAN avec trois buts, ou le gardien Luca Zidane, suppléé par le Caennais Anthony Mandrea.

Les remplaçants ont eu à coeur de se montrer dans un match qui ne manquait d'enjeu, les Algériens voulant effacer le traumatisme de leur défaite face au même adversaire (1-0) lors de la précédente CAN, qu'ils avaient quittée dès la phase de groupe.

Cette fois, l'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure grâce à Zineddine Belaid de la tête sur corner (19e), Farès Chaïbi d'un coup de canon sous la barre (25e) et Ibrahim Maza encore de la tête pour son deuxième but dans cette édition (32e).

C'est la troisième fois que les Fennecs bouclent la phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations sur un sans-faute, après 1990 et 2019. Les deux seules éditions où les Algériens ont soulevé le trophée à la fin.



Celebrini avec le Canada aux JO 2026 Macklin Celebrini fait partie de la sélection olympique canadienne Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Révélation de la saison en NHL, Macklin Celebrini fait partie des 25 joueurs retenus par Hockey Canada en vue des JO de Milan-Cortina 2026.

L'attaquant de 19 ans a réussi 60 points en 39 matches sous le maillot des Sharks.

Celebrini est le troisième meilleur compteur de la ligue derrière Connor McDavid et Nathan MacKinnon, lesquels font évidemment partie de la sélection canadienne dévoilée mercredi. Le no 1 de la draft 2024 est l'un des six joueurs retenus qui ne faisaient pas partie de l'équipe alignée en février dernier dans le Tournoi des 4 Nations.

Le Canada figure dans le groupe A du tour préliminaire des Jeux en compagnie notamment de la Suisse, que les Canadiens affronteront le 13 février. La formation à la feuille d'érable entamera son tournoi olympique le 12 février face à la Tchéquie.



Quatre sur quatre pour les Suisses à Garmisch Gregor Deschwanden a terminé 19e de la qualification à Garmisch Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Les quatre sauteurs suisses en lice ont passé l'écueil de la qualification jeudi à Garmisch, théâtre de la deuxième étape de la Tournée des Quatre tremplins.

Gregor Deschwanden a réalisé la meilleure performance helvétique en se classant 19e. Le Lucernois s'est posé à 132,5 mètres pour devancer de peu son coéquipier Sandro Hauswirth, 23e avec 133,5 mètres. Le vétéran Simon Ammann (39e) a validé son ticket en atterrissant à 124,5 mètres, alors que Juri Kesseli a profité d'une disqualification pour décrocher la 50e et dernière place qualificative.

Kesseli aura l'honneur d'affronter Domen Prevc, vainqueur du concours d'Oberstdorf ainsi que de la qualification mercredi, en première manche de ce saut du Nouvel An. Deschwanden en découdra avec le Kazakhe Ilya Mizernykh, Hauswirth avec l'Allemand Ben Bayer et Ammann avec le Polonais Kacper Tomasiak.



Le Botafogo de Textor interdit de recrutement Le Botafogo de John Textor est interdit de recrutement Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Le club brésilien de Botafogo, détenu par l'ex-propriétaire de l'Olympique Lyonnais John Textor, est frappé par une interdiction de recrutement de la FIFA entrée en vigueur mercredi.

Cette sanction a été prise en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada.

Champion du monde en 2022 avec l'Albiceleste, Almada, 24 ans, évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Botafogo l'avait recruté en 2024, alors qu'il jouait à Atlanta United, franchise de la MLS nord-américaine. Il a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores avec le club de Rio de Janeiro, qui l'a ensuite prêté à Lyon en janvier 2025 puis vendu à l'Atlético en juillet.

Mais Atlanta United a porté plainte auprès de la FIFA, réclamant 21 millions de dollars d'impayés sur l'indemnité de transfert due par Botafogo, racheté en 2022 par John Textor. La FIFA a alors décidé de sanctionner le club brésilien d'une interdiction de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts, selon le site de l'instance du football mondial.

Botafogo a affirmé être en contact avec Atlanta United pour tenter de trouver un accord, dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. "Les conversations ont été interrompues en raison des fêtes de fin d'année et vont reprendre prochainement", a déclaré le club carioca qui espère régulariser la situation "avant l'ouverture ou dès le début du prochain mercato", en janvier.

Botafogo et l'Olympique Lyonnais appartiennent au conglomérat Eagle Football Holdings et sont tous deux empêtrés dans des problèmes juridiques liés à leur endettement. Le magnat américain John Textor s'est mis en retrait de l'OL, qui a échappé de peu à la rétrogradation administrative en deuxième division française avant d'être repêché dans l'élite en juillet.



Mbappé absent au moins trois semaines Mbappé est au repos forcé pour au moins 3 semaines Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines, a indiqué mercredi le Real Madrid dans un communiqué. La star française souffre d'une entorse du genou gauche.

Le Real Madrid souligne dans son communiqué que son état serait réévalué prochainement. Mbappé est touché au ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches de championnat, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Depuis le début de la saison, le no 10 a enchainé les matches avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines. Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025.



Davos remporte sa 17e Coupe Spengler La joie des joueurs de Davos, qui ont remporté la 97e Coupe Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Davos a remporté la 97e édition de la Coupe Spengler.

Les hommes du coach Josh Holden, qui caracolent en tête du classement de National League, se sont imposés 4-3 en finale face aux US Collegiate Selects mercredi à Davos.

Tombeur du tenant du titre Fribourg-Gottéron en demi-finale mardi soir, le HC Davos est désormais l'unique détenteur du record de victoires dans son tournoi avec 17 titres. Le HCD avait égalé le Team Canada en 2023 en mettant fin à une disette de douze ans.

Davos, qui disputait son cinquième match en cinq jours, a forcé la décision dans le "money time" d'une finale haute en couleurs. La sélection universitaire américaine a longtemps fait jeu égal avec les Grisons, revenant à trois reprises à hauteur de leurs adversaires après avoir été menée 1-0, 2-1 puis 3-2.

Mais les US Collegiate Selects n'ont rien pu faire après que Filip Zadina a donné l'avantage pour la quatrième fois à Davos à 4'39 de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur de 2 assists dans cette finale, Enzo Corvi a inscrit le 5-3 87 secondes plus tard, Matek Starnsky scellant le score à la 58e dans une cage vide.



Rüegger et Rötheli signent au HCC pour 2 ans Bryan Rüegger évoluera au HCC dès la saison prochaine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le HC La Chaux-de-Fonds a réglé la question des gardiens pour la saison 2026/27.

Le HCC annonce avoir engagé Bryan Rüegger et Lucas Rötheli, qui ont tous deux signé pour deux ans. Le duo devra remplacer Viktor Ostlünd, qui rejoindra Bienne l'été prochain.

Rüegger (25 ans) reviendra donc en Suisse après une expérience d'un an en première division danoise. Formé à Zoug, il avait fait ses gammes en Swiss League avec Thurgovie avant de tenter sa chance avec Fribourg-Gottéron de 2023 à 2025. Ex-international junior, Rötheli (23 ans) débarquera quant à lui en provenance d'Olten.



Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser L'image est trompeuse: Yanic Konan Niederhäuser (à droite) et les Clippers ont dominé les Sacramento Kings mardi Image: KEYSTONE/AP/Wally Skalij Soirée faste pour Yanic Konan Niederhäuser et les Clippers mardi.

Le "rookie" fribourgeois a dépassé les 10 points pour la première fois en NBA au cours d'un match remporté 131-90 par la franchise de Los Angeles face aux Sacramento Kings.

Yanic Konan Niederhäuser s'est fait l'auteur de 16 points pour les Clippers, lesquels ont ainsi cueilli un cinquième succès consécutif, soit leur plus longue série victorieuse de la saison. L'intérieur de 22 ans a rentré 6 de ses 8 tirs et 4 de ses 6 lancers-francs, manquant son unique tentative à 3 points.

En l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, Niederhäuser a explosé ses records pour son 16e match dans la prestigieuse ligue nord-américaine, lui qui n'avait jamais marqué plus de 6 points. Il a passé 25 minutes sur le parquet pour capter 6 rebonds, deux autres meilleures marques pour lui, terminant avec un différentiel de +27.

Les Clippers, dont le bilan est désormais de 11 succès pour 21 défaites, ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 39-20. Emmenée par Kawhi Leonard (33 points en 33 minutes de jeu), la franchise de L.A. comptait 33 longueurs d'avance à la mi-temps (73-40). Niederhäuser fut finalement le troisième meilleur marqueur de son équipe, et le co-meilleur rebondeur.

