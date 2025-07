O'Connor remporte l'étape reine ++ Pogacar a percuté une voiture

Tour de France: O'Connor remporte la 18e étape Ben O'Connor s'impose dans la grisaille au sommet du col de la Loze Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Australien Ben O'Connor s'est imposé en solitaire lors de la 18e étape du Tour de France au sommet du col de la Loze. Deuxième à 1'45, le Slovène Tadej Pogacar a renforcé son maillot jaune.

O'Connor (29 ans), le grimpeur de la formation Jayco, a décroché sa deuxième victoire d'étape dans la Grande Boucle après son succès à Tignes en 2021. Il a distancé ses deux compagnons d'échappée à 15 km de l'arrivée dans la longue ascension finale.

Après avoir isolé Tadej Pogacar dans le col de la Madeleine, Jonas Vingegaard n'est pas parvenu à tirer profit de cet avantage, voyant le retour des équipiers du maillot jaune au pied de l'ascension finale avant d'être lâche par le Slovène à 400 m de la ligne. Le Danois accuse désormais un retard de 4'26 sur le champion du monde à la veille de l'ultime étape de montagne dans les Alpes vendredi entre Albertville et La Plagne.



Pogacar a percuté une voiture de la Visma avant le départ Plus de peur que de mal pour Tadej Pogacar Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a percuté sans gravité une voiture de la Visma, l'équipe de son rival Jonas Vingegaard. Ceci en se rendant sur la ligne de départ de la 17e étape du Tour de France à Vif jeudi.

"On allait sur la ligne de départ au milieu des voitures, il n'y avait pas de danger devant. On était derrière la voiture (de la formation Visma), peut-être un peu trop près, et le conducteur a freiné brutalement. Je ne sais pas s'il voulait contrôler mes freins", s'est amusé le maillot jaune auprès de la télévision britannique avant le départ.

"Je n'ai pas vu pourquoi il a freiné brutalement donc j'ai percuté la voiture. Je me suis cogné, mais tout va bien", a immédiatement rassuré le Slovène de 26 ans, qui a pris sans encombre le départ de l'étape-reine du Tour de France.

Au programme: trois cols hors catégorie dont le terrifiant col de la Loze, où Tadej Pogacar avait connu la pire défaillance de sa carrière en 2023, et où Jonas Vingegaard devrait tenter de réduire son retard sur le Slovène à trois jours de l'arrivée à Paris.

Au départ jeudi, le Danois comptait plus de quatre minutes de retard sur Pogacar, qui semble lancé vers un quatrième succès sur la Grande Boucle.



22 courses au calendrier 2026 avec le retour du Brésil Marc Marquez aura de nouveau 22 Grand Prix pour rouler l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le calendrier du championnat du monde MotoGP 2026 comprendra comme cette année 22 courses. L'Argentine disparaît au profit du Brésil, a annoncé le promoteur jeudi.

La saison débutera avec le GP de Thaïlande du 27 février au 1er mars et se terminera avec celui de Valence, qui la clôture traditionnellement, du 20 au 22 novembre.

Si l'Argentine disparait, elle est remplacée par le Brésil du 20 au 22 mars sur le circuit Ayrton Senna de Goiâna qui avait déjà accueilli le MotoGP de 1987 à 1989.

Le GP d'Argentine devrait toutefois faire son retour au calendrier MotoGP une fois un nouveau circuit terminé près de la capitale Buenos Aires et qui remplacera celui de Termas de Rio Hondo où une course a eu lieu en mars cette saison.



Audrey Werro et Ditaji Kambundji face aux meilleures Audrey Werro aura de la concurrence sur 800 m à Athletissima Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Audrey Werro et Ditaji Kambundji devront se dépouiller pour aller chercher une grande performance à Athletissima le 20 août. Sur 800 m et 110 m haies, le plateau sera très relevé.

Brillante le week-end dernier à Bergen où elle est devenue championne d'Europe M23, Audrey Werro devra faire face aux deux femmes les plus rapides cette saison, l'Ethiopienne Tsige Duguma et la Britannique Georgia Hunter Bell. Il y aura également une grande attente autour de la championne olympique Keely Hodgkinson, qui n'a pas encore couru cette saison.

Sur les haies, Ditaji Kambundji aura elle fort à faire contre l'Américaine Masai Russell, meilleur chrono cette année en 12''17, la recordwoman du monde Tobi Amusan ou encore la Jamaïcaine Ackera Nugent.



Tsitsipas officialise la fin de sa collaboration avec Ivanisevic Stefanos Tsitsipas et Goran Ivanisevic ont mis un terme à leur collaboration Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Grec Stefanos Tsitsipas n'est plus entraîné par le Croate Goran Ivanisevic. Il l'a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Instagram.

"Travailler avec Goran" Ivanisevic, l'ancien entraîneur à succès de Novak Djokovic, "a été une expérience brève mais intense", a écrit l'ex-no 3 mondial, retombé au 29e rang du classement ATP après son élimination sur abandon au premier tour de Wimbledon.

Tsitsipas (26 ans), double finaliste en Grand Chelem et vainqueur de 12 titres ATP, a vu ses résultats nettement baisser depuis la saison 2023 et avait embauché Ivanisevic à l'entame de la saison sur gazon pour tenter de se relancer.

Les résultats n'ont guère été concluants, avec une défaite au deuxième tour de l'ATP 500 de Halle en juin et un abandon contre le Français Valentin Royer au premier tour de Wimbledon.

Après cet abandon, Ivanisevic, vainqueur de 22 titres sur le circuit dont Wimbledon en 2001, avait déclaré n'avoir "jamais vu un joueur aussi mal préparé" que Tsitsipas.

"Alors que nous empruntons désormais des chemins différents, je n'ai que du respect pour Goran - pas seulement pour ce qu'il a accompli dans le tennis, mais aussi pour la personne qu'il est", a assuré le Grec dans sa publication.

Absent du circuit depuis son élimination précoce à Wimbledon, Tsitsipas doit revenir à la compétition au Masters 1000 de Toronto qui débute dimanche.



Carlos Rodriguez abandonne avec une fracture du pelvis Carlos Rodriguez doit quitter le Tour à la suite d'une blessure Image: KEYSTONE/EPA Le grimpeur espagnol Carlos Rodriguez, impliqué dans une chute la veille, a abandonné le Tour de France avec une fracture du pelvis avant le départ de la 18e étape jeudi. Son équipe Ineos l'a annoncé.

Dixième au général, Rodriguez, 5e de la Grande Boucle et vainqueur d'étape à Morzine en 2023, est tombé dans le final de la 17e étape mercredi à Valence.

"Un scanner à l'hôpital a confirmé qu'il souffrait d'une fracture du pelvis. Il va rentrer à la maison pour se concentrer sur la récupération et le processus de réhabilitation", a indiqué son équipe britannique.

Cette blessure remet en cause la présence de l'Espagnol de 24 ans, 7e du Tour de France en 2024, aux Championnats du monde au Rwanda en septembre.

Son abandon permet au Français Jordan Jegat d'intégrer le Top 10 du Tour de France avant le départ de l'étape-reine jeudi entre Vif et le sommet du redoutable col de la Loze.



Messi se défile du All-Star Game et risque une sanction Lionel Messi ne participera pas au All-Star Game de la MLS Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Leo Messi s'est retiré au dernier moment du All-Star Game mercredi et risque une sanction, selon les statuts de la MLS. Même si la ligue reste prudente sur la marche à suivre envers la superstar.

Messi et son coéquipier de l'Inter Miami Jordi Alba devaient être titulaires à Austin pour ce match de gala avec une sélection de joueurs de la MLS, qui a finalement battu la formation de la ligue mexicaine (3-1).

Mais mercredi matin, Miami a informé la ligue que ni Messi ni Alba ne participeraient à la rencontre, sans fournir de raison claire.

Selon le règlement de la MLS, les joueurs convoqués au All-Star Game doivent y participer, sauf en cas de blessure ou de motif valable. A défaut, ils s'exposent à une suspension d'un match en championnat. Messi pourrait ainsi manquer la rencontre contre le FC Cincinnati ce week-end.

Interrogé sur la situation, le commissaire de la MLS Don Garber est resté évasif: "Tout ce qui concerne le week-end prochain, nous n'en parlerons pas aujourd'hui (mercredi). Le match n'a lieu que ce week-end, et nous n'avons pas besoin de répondre à ça. Nous sommes en train de gérer ce processus au moment même où je vous parle."

Bien que Messi, 38 ans, ait semblé en pleine forme le week-end dernier, marquant un doublé contre les New York Red Bulls, Garber a rappelé que l'Argentin et l'Inter Miami avaient eu récemment un calendrier très intense, entre MLS et Coupe du monde des clubs.

"En même temps, nous avons un règlement, a-t-il dit. Et nous devons aussi le respecter. On aurait adoré avoir Leo ici, ainsi que tous les joueurs sélectionnés. On aurait dû le savoir plus tôt."

L'incertitude sur la participation de Messi planait depuis le week-end précédent, lorsque l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, avait déclaré qu'il préférerait qu'il se repose.



Après Washington, Venus Williams invitée à Cincinnati Venus Williams va également s'aligner en simple à Cincinnati Image: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS Venus Williams a reçu une invitation pour le WTA 1000 de Cincinnati (7-18 août). L'Américaine vient, à 45 ans, de remporter à Washington son premier match depuis près de deux ans.

"Une légende (...) en route vers Cincinnati", ont écrit les organisateurs du tournoi de Cincinnati sur le réseau social X, en commentaire d'une photo de l'aînée des soeurs Williams barrée de la mention "wild card".

Vingt-quatre heures plus tôt, Venus Williams était devenue la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un match sur le circuit WTA, plus de vingt ans après une autre légende, Martina Navratilova, à 47 ans en 2004.

Avant son retour gagnant à Washington, l'athlétique quadragénaire n'avait plus joué de match en simple depuis seize mois (mars 2024 à Miami). Elle n'en avait plus gagné depuis quasi deux ans, à Cincinnati justement en août 2023. Et, il y a un an, elle a subi une opération chirurgicale pour lui retirer des fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années, une pathologie qu'elle a récemment révélée.

Le tournoi de Cincinnati est le dernier grand-rendez vous avant l'US Open (24 août-7 septembre). Le Grand Chelem new-yorkais a annoncé en début de semaine la participation inattendue de la championne américaine au tournoi de double mixte, qui va étrenner une formule revisitée, au côté de son compatriote Reilly Opelka.



Wawrinka battu en 8e de finale à Umag Stan Wawrinka a été battu en 8e de finale à Umag Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka n'est toujours pas parvenu à enchaîner deux victoires d'affilée sur le circuit principal en 2025.

Le Vaudois s'est incliné 6-4 7-5 face au Bosnien Damir Dzumhur en 8e de finale de l'ATP 250 d'Umag.

Sur une terre battue croate où il avait cueilli son premier titre ATP en 2006, Stan Wawrinka (ATP 156) a pourtant eu sa chance face à la tête de série numéro 4 et 61e mondial. Il a ainsi signé le premier break pour mener 3-1.

Mais le Vaudois de 40 ans fut bien trop vulnérable sur son propre service mercredi soir à Umag. Il a, ainsi, concédé pas moins de six breaks face à Damir Dzumhur, dont quatre dans la deuxième manche, dans une rencontre qui a duré 1h59'.

Les deux hommes ne s'étaient plus affrontés depuis l'Open d'Australie en 2020. Le triple vainqueur en Grand Chelem n'a plus dépassé le stade des 8es de finale sur le circuit principal depuis octobre 2024 à Stockholm, où il s'était hissé dans le dernier carré.



Aitana Bonmati propulse l'Espagne en finale de l'Euro dames 2025 Aitana Bonmati exulte après son but Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro dames 2025 dimanche à Bâle contre l'Angleterre. Elle a battu l'Allemagne 1-0 après prolongation à Zurich grâce à un but de Bonmati (113e).

Ballon d'Or 2023 et 2024, Aitana Bonmati, en position pourtant très excentrée, a délivré la Roja en surprenant au premier poteau Ann-Kathrin Berger, qui avait anticipé un centre. L'Espagne a ainsi empoché la mise, mais elle a dû lutter tant et plus contre un adversaire qui a prouvé que sa place dans le dernier carré n'était pas usurpée.

Les Espagnoles ont en effet éprouvé bien de la peine face au mur défensif mis en place par les Allemandes. Très déterminées dans les duels, ces dernières n'ont rien lâché face aux championnes du monde. Elles ont pu en plus se fier à leur gardienne Berger, impeccable dans ses interventions, notamment devant Esther Gonzalez (21e) et Caldentey (45e).

Double sauvetage de Coll à la 94e Les Espagnoles ont eu leur meilleure période en fin de première mi-temps, avec plusieurs occasions dont une tête de Paredes sur le poteau (41e). L'Allemagne a été plus active offensivement ensuite, sous l'impulsion de Bühl dont un coup franc a frôlé le poteau (85e).

Elle aurait pu empocher la timbale dans les arrêts de jeu sans une incroyable double parade de Coll sur des essais de Bühl puis Wamser (94e). La gardienne de la Roja a encore sauvé sur une frappe de Schüller (118e).

La finale au Parc Saint-Jacques sera ainsi un remake de celle de la dernière Coupe du monde, gagnée 1-0 par l'Espagne. Les Anglaises, tenantes du titre continental, voudront donc leur revanche.



Liverpool: Hugo Ekitike signe pour six ans Hugo Ekitike évoluera désormais à Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Liverpool continue de renforcer son effectif. Les Reds ont engagé pour six ans l'attaquant français Hugo Ekitike (23 ans), qui évoluait à Eintracht Francfort.

Ekitike a inscrit 22 buts et donné 12 passes décisives la saison dernière avec le club allemand. Le montant de son transfert s'élève à 69 millions de livres (environ 74,3 mio de francs) plus 10 mio (10,7) de bonus.

Cette arrivée doit permettre à Liverpool de compenser la disparition du Portugais Diogo Jota, décédé récemment dans un accident de la route. Les champions d'Angleterre se sont lancés dans une vaste campagne de recrutement cet été avec les engagements déjà finalisés du meneur de jeu allemand Florian Wirtz et des défenseurs latéraux hongrois Milos Kerkez et néerlandais Jérémie Frimpong.



Barcelone: arrivée de Marcus Rashford en prêt Un nouveau maillot pour Marcus Rashford Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'attaquant anglais Marcus Rashford (27 ans) a été prêté par Manchester United à Barcelone pour une saison. Le club catalan dispose d'une option d'achat.

"Barcelone et Manchester sont parvenus à un accord pour le prêt de Marcus Rashford jusqu'au 30 juin 2026", indique le club champion d'Espagne dans un communiqué. "L'accord prévoit également une option d'achat pour acquérir l'attaquant anglais".

Selon cet accord, Barcelone va payer environ 75% du salaire hebdomadaire de Rashford, qui s'élève actuellement à 325'000 livres (490'000 euros), pendant la durée de son séjour à Barcelone, Rashford renonçant au reste. Le joueur avait perdu les faveurs de l'entraîneur de Manchester United Ruben Amorim et avait terminé la saison 2024/25 de Premier League à Aston Villa.



Tour de France: deuxième succès pour Jonathan Milan Jonathan Milan (à gauche) a été le plus rapide à Valence Image: KEYSTONE/EPA Le maillot vert italien Jonathan Milan a fêté son deuxième succès sur le Tour de France. Sous la pluie, il a remporté au sprint la 17e étape entre Bollène et Valence (160 km).

A la veille de l'entrée dans les Alpes, le classement général n'a subi aucune modification. Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur sortant, reste porteur du maillot jaune avec une confortable avance de 4'15 sur le Danois Jonas Vingegaard.

Sur une chaussée détrempée, l'arrivée a été chaotique. Une chute impliquant plusieurs coureurs s'est produite à la flamme rouge. Des candidats à la victoire comme le Belge Tim Merlier ou l'Erythréen Biniam Girmay sont tombés. Le sprint final n'a réuni qu'une dizaine de coureurs. Milan (24 ans) s'est aisément imposé devant Jordi Meeus et Tobias Lund Andresen.

Jeudi, le peloton va prendre de la hauteur lors d'une étape entre Vif et le Col de la Loze (171 km). Outre la longue et difficile montée finale (26,4 km à 6,5%), il s'agira auparavant de franchir le Col du Glandon et celui de la Madeleine.



Elfic Fribourg en bonne posture en EuroCup Nyon, en rose, et Elfic, en bleu, connaissent leurs adversaires en Coupe d'Europe Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le tirage au sort des Coupes d'Europe a souri mercredi à Elfic. conserve de bonnes chances de passer la phase de poules, tandis que Nyon devra lutter pour sortir de son groupe par la grande porte.

Les Fribourgeoises affronteront les Françaises de Villeneuve d'Ascq, finalistes de l'Euroligue en 2024, les Bulgares du Beroe Stara Zagora et les Polonaises du Sleza Wroclaw.

De leur côté, les joueuses de Nyon seront opposées à l'équipe finaliste de l'Euroleague en 2021 Perfumerias Avenida, les championnes de Grèce 2023/24 du Panathinaikos d'Athènes et les Bulgares du Neptunas Amberton.

Troistorrents sera aligné en barrage face aux Tchèques d'Ostrava les 18 et 25 septembre prochain. Si les Chablaisiennes parviennent à gagner cette double confrontation, elles seront alors directement intégrées à la phase de poules.