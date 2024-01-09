Plock/Brunner en finale du deux sans barreur ++ Naples gagne

Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur Jonah Plock et Patrick Brunner: une finale mondiale à Shanghai Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Jonah Plock et Patrick Brunner se sont qualifiés pour la finale du deux sans barreur aux Mondieux de Shanghai. Le duo suisse a pris la deuxième place en demi-finale.

Le Saint-Gallois et le Lucernois, cinquièmes des Européens, n'ont été battus que par les Roumains Florin Arteni et Florin Lehaci, champions d'Europe en titre. Ils disputeront leur finale jeudi.

En deux sans barreur dames, Lisa Lötscher et Célia Dupré ont pris la cinquième place de leur demi-finale. Elles disputeront jeudi la finale B.



Naples poursuit son sans-faute Billy Gilmour et Naples ont encore gagné Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples a pris seul les commandes du Championnat d'Italie. Ceci en décrochant lundi contre Pise (3-2) non sans trembler sa quatrième victoire en autant de matches de Serie A.

Le champion en titre, surclassé jeudi par Manchester City en Ligue des champions (2-0), a dominé le promu toscan, mais s'est fait peur durant une seconde période où il a perdu sa sérénité et multiplié les approximations.

Il a fallu attendre la 73e minute pour que Leonardo Spinazzola, de loin, libère le stade Diego-Armando-Maradona. Neuf minutes plus tard, Lorenzo Lucca a alourdi l'addition, mais Naples a concédé un deuxième but (90e) et a tremblé jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ses douze points, le Napoli compte deux points d'avance sur son premier poursuivant, la Juventus, qui a laissé filer ses premiers points samedi contre Vérone (1-1). L'équipe d'Antonio Conte devance de trois points l'AC Milan (3e, 9 pts), tandis que l'Inter Milan, vice-champion d'Italie et d'Europe en 2025, accuse déjà six longueurs de retard (10e).



Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or Ousmane Dembélé élu Ballon d'Or 2025 Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Il est devenu le 6e Français à recevoir la récompense suprême.

Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d'Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.

Le nom d'Ousmane Dembélé a été prononcé par l'ancien Parisien Ronaldinho en fin de soirée, sous les vivats d'une grande partie de la salle qui avait scandé son nom dans les minutes précédentes.

"Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le PSG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023", a déclaré Ousmane Dembélé, qui n'a pu retenir ses larmes lors de son discours de remerciements, également adressés à son l'entraîneur Luis Enrique, "comme un papa pour moi".

"On a pratiquement tout remporté", "ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné", a-t-il ajouté. "Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions".

Ousmane Dembélé a vécu une véritable transformation, en quelques mois. Lui qui était connu pour ses dribbles virevoltants mais aussi ses maladresses face au but s'est mué en finisseur. Et sous la houlette de son entraîneur Luis Enrique, il a encore augmenté son influence dans le jeu, se permettant régulièrement de décrocher vers le milieu de terrain pour aider à construire.

Il succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le top 10: outre Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Ruiz 25e.

Le PSG a d'ailleurs été désigné meilleur club de la saison. Le président Nasser Al-Khelaïfi est venu recevoir le trophée sur scène.

Le trophée Gerd Müller de meilleur buteur de la saison a été attribué à Viktor Gyökeres, passé cet été du Sporting à Arsenal, et à la Barcelonaise Ewa Pajor.

Quant à Kylian Mbappé, il est 7e du classement Ballon d'Or.



Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune Lamine Yamal avec le trophée du meilleur jeune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus L'attaquant barcelonais Lamine Yamal, en lice pour le Ballon d'Or, a remporté lundi le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune de la saison 2024-25. Il a devancé le Parisien Désiré Doué.

Yamal, 18 ans, est venu récupérer sa récompense sur scène au Théâtre du Châtelet, en plein coeur de Paris, des mains du champion du monde Raphaël Varane. "Merci, j'espère que je remporterai davantage de prix" dans le futur, a-t-il dit au micro.

Lamine Yamal n'a pas encore fait une croix sur le Ballon d'Or, décerné en fin de soirée, puisque le jury est différent. Le trophée Kopa est attribué par les anciens vainqueurs du Ballon d'Or à partir d'une liste préalablement établie par la rédaction de France Football.

Yamal a grandement contribué à la très bonne saison barcelonaise, inscrivant 18 buts et réussissant 25 passes décisives toutes compétitions confondues, et remportant avec le club la Liga et la Coupe du Roi.

Et le jeune Espagnol a éclaboussé de son talent la demi-finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, malgré l'élimination de son équipe au bout du suspense.

Côté féminin, c'est Vicky Lopez, également barcelonaise, qui l'a emporté.

Donnarumma meilleur gardien Le gardien Gianluigi Donnarumma, artisan majeur du premier sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, a gagné lundi le trophée Yachine du meilleur gardien.

Parti cet été de Paris, l'Italien qui a signé à Manchester City remporte pour la seconde fois ce trophée à 26 ans et succède à Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa. En 2021, il avait soulevé ce trophée après avoir été élu le meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, championne d'Europe.

La meilleure gardienne de la saison est Hannah Hampton, qui évolue à Chelsea.

Luis Enrique meilleur coach Luis Enrique a été désigné meilleur entraîneur de la saison 2024-25, mais l'intéressé n'est pas venu soulever le trophée Johan Cruyff, retenu par le classique contre l'OM lundi à Marseille. Luis Enrique, 55 ans, a mené le PSG à la première victoire en Ligue des champions de son histoire, accompagné des titres en championnat et en Coupe de France.

C'est la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, vainqueure de son troisième Euro cet été, qui a gagné le trophée Johan Cruyff chez les dames.



Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG Lucas Chevalier s'est raté et l'OM a pu battre le PSG au Vélodrome Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni L'OM a battu le PSG 1-0 lundi grâce à un but de Nayef Aguerd très tôt dans la partie. Ce dernier a profité d'une sortie ratée de Lucas Chevalier.

Il s'agit pour l'OM de sa première victoire en championnat à domicile contre Paris depuis 14 ans.

C'est la première défaite de la saison pour le PSG, qui avait remporté ses quatre premiers matches de L1, tandis que Marseille se replace après un début d'exercice en dents de scie: les joueurs de Roberto De Zerbi reviennent à trois points des équipes de tête.

a noter que ce match a été déplacé à ce lundi en raison des intempéries dimanche. Et la rencontre a eu lieu en même temps que la cérémonie récompensant le Ballon d'Or où le Parisien Ousmane Dembélé, blessé, fait partie des favoris.



Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini Christian Horner: fin de l'aventure avec Red Bull Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC Christian Horner (51 ans) a officiellement quitté ses fonctions dans l'écurie Red Bull. Son contrat, qui courait jusqu'en 2030, a été rompu. Le départ d'Horner avait été annoncé début juillet.

Selon les médias britanniques, le dirigeant historique de l'écurie de F1 Red Bull a touché environ 107 millions d'euros (80 millions de livres sterling) pour compenser la fin de son contrat. "Oracle Red Bull Racing annonce aujourd'hui que le manager principal et directeur général Christian Horner quittera l'écurie ce jour", a écrit celle-ci dans un communiqué.

Le dirigeant, désormais libre de s'engager ailleurs, avait été "déchargé de ses fonctions opérationnelles", selon les termes d'un communiqué publié le 9 juillet par Red Bull. L'écurie avait dans le même temps dévoilé l'identité de son successeur, l'ingénieur français Laurent Mekies.

Conflits internes Cette décision était intervenue après des mois de baisse de performance de l'équipe, battue par McLaren l'an passé au classement des constructeurs, et de conflits internes en raison notamment des accusations visant Horner et de sa relation avec Verstappen et son père.

Christian Horner avait rejoint Red Bull en 2005 comme directeur d'écurie. Il a mené l'équipe à six titres mondiaux chez les constructeurs et à huit pour les pilotes, quatre pour Sebastian Vettel et autant pour Max Verstappen. Il avait fait l'objet en 2024 d'une enquête interne après des accusations de harcèlement sexuel formulées par une employée de l'équipe. Mais il avait été ensuite blanchi.



Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger Coumba Sow a inscrit le but du week-end en Women's Super League Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Huit buts ont été inscrits lors du match entre Saint-Gall et Rapperswil-Jona (5-3). Du côté de l'équipe victorieuse, les réussites ont été signées Ina Cavelti (9e/51e) et Eva Baumann (28e/35e/65e). "Rappi" a marqué par Queralt Torradeflot Estevez (50e/71e) et Adelisa Hafizovic (93e). Grâce à ce succès, Saint-Gall reste sur les talons du trio de tête composé par Servette, GC et Bâle.

LE BUT DU WEEK-END. Il a été inscrit à la 65e par la capitaine bâloise Coumba Sow, d'une magnifique frappe prise de 20 mètres. Cette réussite a permis au FCB de battre Lucerne 1-0.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette, qui a battu le FC Zurich, est seul leader avec trois points d'avance sur Grasshopper et Bâle. En queue de classement, Thoune attend toujours de débloquer son compteur.

LA PROCHAINE JOURNEE: Mercredi soir, Servette espère cueillir une nouvelle victoire à domicile contre Aarau, qui n'a pas encore gagné cette saison. Bâle accueillera Zurich pour un remake de la finale de la Coupe de mars dernier.

Les Suissesses à l'étranger PAYS-BAS. Riola Xhemaili tient la grande forme. La Suissesse de 22 ans a inscrit les deux buts de la victoire du PSV Vrouwen 2-1 à Utrecht. Elle a marqué à la 68e et à la 87e.

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg est leader de la Bundesliga après son large succès 6-2 contre Hambourg. Trois Suissesses ont disputé la rencontre, à savoir Julia Stierli, Aurélie Csillag (2 buts) et Leela Egli (1 but).

FRANCE. Meriame Terchoun a participé à la victoire de Dijon 2-1 contre Montpellier. Mais elle avait déjà été remplacée quand son équipe a marqué ses deux buts.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a fait sa première apparition de la saison en tant que titulaire avec Barcelone, qui a dominé le FC Séville 5-0. La Suissesse a joué un peu plus d'une heure.

Le chiffre de la semaine Sept joueuses suisses évolueront cette saison en Ligue des champions dès le 7 octobre. Il s'agit de Sydney Schertenleib (Barcelone), Livia Peng (Chelsea), Lia Wälti et Viola Calligaris (Juventus), Smilla Vallotto (Wolfsburg), Alayah Pilgrim (AS Rome) et Naina Inauen (Valerenga Oslo).



Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent Marcel Hug imbattable à Berlin Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.

Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.



Laver Cup: les Européens battus à San Francisco Taylor Fritz a donné la victoire à l'équipe Monde Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'équipe Monde a remporté son troisième titre de la Laver Cup en battant l'équipe d'Europe. Devant son public, Taylor Fritz a apporté le point décisif en battant Alexander Zverev.

Fritz (ATP 5), qui évoluait à domicile à San Francisco, aura été le grand artisan du succès des siens avec sa victoire contre l'Allemand, no 3 mondial. L'Américain avait déjà vaincu le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz samedi.

Menés 9-3 samedi soir, les Européens du capitaine Yannick Noah ont réussi à faire durer le suspense dimanche. Alors que chaque match du dernier jour valait trois points, Alcaraz et Casper Ruud ont d'abord dominé en double Reilly Opelka et Alex Michelsen 7-6 (7/4) 6-1.

Alex De Minaur a ensuite battu Jakub Mensik 6-3 6-4, amenant l'équipe Monde à un succès du sacre, avant qu'Alcaraz ne garde l'Europe dans la partie face à Francisco Cerundolo 6-2 6-1.

Mais Fritz a de nouveau été impérial contre Zverev, s'imposant 6-3 7-6 (7/4) pour un score final de 15-9. Cela a permis à l'équipe Monde, dirigée pour la première fois par Andre Agassi, de dépasser les 13 points requis pour gagner le tournoi fondé par Roger Federer.

Le palmarès de l'événement reste dominé par l'équipe européenne avec cinq victoires lors des huit éditions disputées depuis son inauguration en 2017. Le tournoi sera disputé à Londres l'an prochain.



Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori L'attaquant français Ousmane Dembélé est le grand favori de la 69e édition du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Son principal concurrent devrait être la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal.

En vue de recevoir le trophée lundi soir sur la scène du Théâtre du Châtelet, après avoir arpenté comme d'innombrables stars le fameux tapis rouge, Dembélé remplit tous les critères d'élection.

D'abord avec les victoires en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale, au rythme de 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Ensuite avec son influence dans le jeu, tant à la construction qu'à la finition, en passant par le pressing.

Deux profils différents Côté fair-play et image, l'un des éléments auxquels 100 journalistes de toutes nationalités sont attentifs, difficile de faire mieux qu'Ousmane Dembélé, aussi respectueux sur le terrain que discret en dehors. Un aspect qui fait la différence avec Lamine Yamal, empêtré cet été dans un scandale d'embauche de nains pour une fête d'anniversaire, et plus volontiers chambreur autour des matches.

Reste que le prodige de 18 ans (18 buts, 25 passes décisives toutes compétitions confondues) a fait une impression tellement forte, au gré de ses gestes techniques insensés et de sa vista balle au pied, que son nom est cité juste derrière Ousmane Dembélé.

La victoire lundi soir du demi-finaliste de la Ligue des champions et finaliste de la Ligue des nations n'est pas totalement à exclure. Elle constituerait une deuxième grosse surprise d'affilée, après la victoire controversée devant l'Espagnol Rodri devant le Brésilien Vinicius Jr. l'an dernier.

Plus ouvert chez les femmes Du côté du trophée féminin, aucune favorite ne se dégage totalement. La double Ballon d'Or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, reste individuellement la meilleure joueuse du monde, grâce à son intelligence de jeu hors du commun et à sa finesse technique.

Élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, elle a cependant perdu les deux finales de ces compétitions contre sa plus grande rivale, la défenseuse centrale anglaise Leah Williamson, qui impressionne par son leadership et pourrait l'empêcher de remporter un troisième trophée consécutif.



8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS Yverdon: après Servette, place au Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a réservé quelques affiches croustillantes. Aarau, qui a sorti les Young Boys, accueillera le FC Sion début décembre.

Après avoir réussi l'exploit d'éliminer Servette, Yverdon sera pour sa part aux prises avec un autre club lémanique réputé, en l'occurrence le Lausanne-Sport. Ce derby vaudois devrait attirer la grande foule.

Le Stade Nyonnais, tombeur du FC Zurich, disputera lui aussi un derby romand puisque les Vaudois accueilleront Neuchâtel Xamax FCS. Tenant du trophée, le FC Bâle reviendra en terre genevoise pour y affronter Grand-Saconnex, après avoir péniblement battu Etoile Carouge vendredi soir.

Le Stade Lausanne-Ouchy recevra quant à lui Wintertour. Lucerne n'aura pas un grand déplacement à effectuer puisqu'il s'en ira à Zoug. A signaler enfin un derby saint-gallois entre Rapperswil-Jona et Saint-Gall.



Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but Phaeton ouvre le score pour le FCZ, mais cela ne suffira pas Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Stade Nyonnais a réalisé un magnifique exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le club de Challenge League a en effet sorti le FC Zurich 1-1 ap, 3-1 tab.

Sous la pluie à Colovray, les Zurichois ont vécu un véritable cauchemar depuis le point de penalty. Alors que le score était de 1-1 après les réussites de Phaeton (20e) et Simo (67e), le FCZ a bénéficié d'un penalty très généreux à la 85e: mais Zuber a échoué face au gardien Mastil.

Les prolongations, comme souvent, n'ont rien donné et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Et les joueurs de Super League ont craqué, ne réussissant qu'un tir sur quatre. Les Nyonnais ont su profiter de l'occasion pour se hisser au prochain tour.

Lucerne et Winterthour n'ont pas été inquiétés non plus. Ils ont respectivement gagné 6-0 contre Bosna Neuchâtel et 4-0 face à Schaffhouse.



Evenepoel encore champion du monde du contre-la-montre Personne n'a résisté à "Remco" dans les rues de Kigali. Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Remco Evenepoel est bien le roi du contre-la-montre. Le Belge a décroché un 3e titre mondial de suite dimanche à Kigali, au Rwanda, devant l'Australien Jay Vine et son compatriote Ilan Van Wilder.

Evenepoel a survolé la course, au point de rattraper et doubler le Slovène Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et qui a finalement échoué au pied du podium. Il a bouclé son effort avec 1'14'' d'avance sur Vine et 2'36'' sur Van Wilder.

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Brabançon égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

Sur un parcours peu adapté à ses capacités, le rouleur thurgovien Stefan Küng a pris la 10e place, à 3'48'' du médaillé d'or. Mauro Schmid s'est lui classé 29e, à 7'39'' d'Evenepoel.



SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève L'équipage suisse a réussi de belles régates devant son public. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO L'équipage suisse a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP dimanche. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.

Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l'"Eiger", surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol.

Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.

Le circuit des "Formule 1 des mers" faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant - ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez -, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent un peu trop faible.

