«Roger» a laissé entendre qu’une grande tournée avec Rafael Nadal pourrait avoir lieu. image: Getty

Roger Federer songe à créer une tournée spéciale

L’idée d’un match d’exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal circule depuis plusieurs mois. Mais elle pourrait finalement se concrétiser sous la forme d’un mini circuit senior, ou du moins d’une tournée mondiale impliquant le Suisse et l'Espagnol.

Plus de «Sport»

Roger Federer est de nouveau sur le devant de la scène. Et pour cause: sa Laver Cup, qui oppose l’Europe au reste du monde, se tient jusqu’à dimanche à San Francisco.

Entre parties de golf avec le gratin du tennis mondial et apparitions au Chase Center, le Suisse enchaîne les interviews, dont l’une, en particulier, fait grand bruit.

Interrogé par un journaliste de CNBC sur la possibilité de mettre en place un circuit senior, Roger Federer s’est montré enthousiaste, évoquant même l’idée d’un «Fedal Tour» aux côtés de son ami et ancien grand rival Rafael Nadal.

«Pourquoi pas. J'adore «Rafa». (...) Je sais qu'il est également ouvert à l'idée de jouer au tennis. Ça ne sonne pas très bien, le tennis senior, mais on pourrait peut-être créer un circuit, comme le «Fedal Tour» ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai créé la Laver Cup. Mettre en lumière d'anciens grands joueurs (réd: Yannick Noah et Andre Agassi coachent les deux équipes engagées à la Laver Cup)» Roger Federer auprès de CNBC

Federer a confié dans cette même interview qu’il rejoue de plus en plus régulièrement au tennis: «J'ai joué quatre heures ici à San Francisco, et une heure trente à Los Angeles avant ça. Je joue pas mal ces derniers temps et j'essaie de conserver une bonne forme».

Des propos qui vont dans le même sens que ceux de son agent, Tony Godsick, lequel a déclaré au micro de Tennis Channel que le Bâlois passe actuellement beaucoup de temps à la salle de sport. «Roger voulait seulement s’assurer que son genou était en bon état. Il ne voulait pas finir totalement abîmé après sa carrière, alors il s’est accordé du temps. Il n’en est pas encore là (réd: sur le point de rejouer), mais il va régulièrement à la salle de sport.»

Par ailleurs, Godsick explique avoir incité son joueur à envisager sérieusement un retour sur les courts: «Je lui ai mis un peu la pression, en lui disant: "Allez, les gens veulent te revoir jouer! Tu pourrais monter quelque chose en senior, peut-être en parler avec Rafa pour organiser cela ensemble"».

L'agent de Federer ajoute que d’autres joueurs récemment retraités pourraient également se joindre au projet: «Il y a pas mal d’autres joueurs de leur génération qui, je pense, seraient prêts à jouer aussi. Ce serait fun, surtout que certains des plus grands noms du tennis viennent tout juste de prendre leur retraite. On pourrait probablement remplir de beaux stades».

Il ne fait plus guère de doute qu’un projet rassemblant Roger Federer, Rafael Nadal et peut-être d’autres anciens joueurs se concrétisera tôt ou tard.