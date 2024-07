Porto Rico s'empare du dernier ticket ++ Lulu Sun en quarts

Porto Rico dernier qualifié pour les JO Les Portoricains célèbrent leur qualification pour les JO Image: KEYSTONE/EPA/THAIS LLORCA Porto Rico a rejoint la Grèce, l'Espagne et le Brésil dans la liste des derniers qualifiés pour les JO de Paris. Les Portoricains ont battu la Lituanie 79-68 dimanche en finale du TQO de San Juan. Les Portoricains retrouvent les Jeux pour la première fois depuis 2004, à Athènes. Ils figureront dans la poule C du tournoi masculin, où ils se frotteront aux Etats-Unis, grands favoris, à la Serbie de Mikola Jokic et au Soudan du Sud. La Grèce de Giannis Antetokounmpo et l'Espagne se retrouveront dans le même groupe (C), en compagnie de l'Australie et des outsiders canadiens. Le Brésil en découdra pour sa part avec la France, l'Allemagne et le Japon dans la poule B. Les groupes du tournoi olympique masculin. Groupe A: Australie, Canada, Grèce, Espagne. Groupe B: France, Allemagne, Japon, Brésil. Groupe C: Etats-Unis, Serbie, Soudan du Sud, Porto Rico.

La Grèce, l'Espagne et le Brésil qualifiés Giannis Antetokounmpo et la Grèce seront de la partie aux Jeux olympiques cet été. Image: KEYSTONE/EPA La Grèce de Giannis Antetokounmpo participera au tournoi olympique. Les Grecs se sont qualifiés en remportant dimanche la finale du TQO disputé au Pirée face à la Croatie (80-69). Avec 23 points, "Giannis" a été l'homme fort de son pays qui avait éliminé la Slovénie de Luka Doncic la veille (96-68). A Paris, la Grèce affrontera l'Australie, le Canada et l'Espagne dans le groupe A. Les Espagnols ont en effet validé eux aussi leur billet pour les JO lors du TQO de Valence. En finale, ils ont battu le Bahamas (86-78) après avoir écarté la Finlande samedi (81-74). En revanche, la Lettonie n'a pas réussi à faire de même à domicile dans le TQO de Riga. Les Lettons ont cédé en finale face au Brésil, vainqueur 94-69, et qui se mesurera à la France, l'Allemagne et le Japon dans le groupe B.

Le rêve se poursuit pour Lulu Sun Lulu Sun réalise un magnifique parcours à Wimbledon. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy La Genevoise Lulu Sun, qui représente la Nouvelle-Zélande, continue son parcours inattendu à Wimbledon. Issue des qualifications, elle s'est qualifiée pour les quarts en battant Emma Raducanu. Face à la favorite du public londonien, vainqueure de l'US Open 2022, Lulu Sun s'est imposée en trois sets dimanche, 6-2 5-7 6-2. A 23 ans, elle n'avait pas gagné le moindre match dans le tableau principal d'un Grand Chelem avant cette quinzaine. Née en Nouvelle-Zélande d'une mère chinoise et d'un père croate, Lulu Sun a vécu de nombreuses années à Genève et a fait ses classes auprès de Swiss Tennis. En début d'année, elle avait finalement choisi de représenter la Nouvelle-Zélande. Ses exploits sur le gazon de Wimbledon devraient lui ouvrir les portes du top 50 mondial.

Un accueil chaleureux pour l'équipe de Suisse Les Suisses ont été fêtés à Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Des centaines de supporters ont chaleureusement accueilli l'équipe de Suisse à Zurich pour son retour de l'Euro en Allemagne. Les joueurs ont remercié les fans et ont déjà pensé à l'avenir. Un jour après l'amère élimination en huitièmes de finale contre l'Angleterre (5-3 tab), l'équipe nationale est arrivée à Zurich dimanche vers 17h avec les bus en provenance de Stuttgart. Sur l'Europaallee, près de la gare, les joueurs, l'entraîneur et le staff ont été accueillis sur une scène par des applaudissements nourris d'un grand nombre de fans. "Merci beaucoup pour votre soutien, ici et maintenant, et bien entendu dans les stades allemands! Nous avons ressenti l'euphorie, a déclaré le capitaine Granit Xhaka. Nous voulions le maximum et nous sommes allés jusqu'à la limite de nos possibilités. L'élimination aux tirs au but est dure, mais je pense que vous pouvez tous être fiers avec nous." Manuel Akanji, la figure tragique de samedi à Düsseldorf avec son penalty non transformé, se projetait déjà vers l'avenir: "Il y avait une ambiance incroyable, nous l'avons ressenti. Il aurait été possible de faire encore mieux dans ce tournoi. J'espère que cela fonctionnera la prochaine fois." Pour Breel Embolo et Xherdan Shaqiri aussi, la grande déception avait déjà disparu. "Nous voulions rendre quelque chose et nous y sommes parvenus. Je pense que nous aurons une nouvelle chance. Nous sommes une jeune équipe et nous savons tous de quoi nous sommes capables", a lancé Embolo. Et Shaqiri d'ajouter: "Nous ne sommes plus la petite Suisse. Nous voulons exister face aux grands, et cela se présente bien pour l'avenir."

9e étape: Turgis offre à la France une 3e victoire Anthony Turgis célèbre son succès à Troyes Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le Français Anthony Turgis a remporté la 9e étape du Tour de France à Troyes après un circuit de 199 km. Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader. L'échappée du jour est donc parvenue à aller au bout. Et à ce petit jeu, c'est Anthony Turgis qui a été le plus fort. Le coureur de TotalEnergies a été le meilleur au sprint pour devancer Tom Pidcock et Derek Gee. Cette 9e étape sur les chemins blancs autour de Troyes promettait beaucoup. Vainqueur des Strade bianche ce printemps avec une attaque à 80 km de l'arrivée, Tadej Pogacar avait bien envie de tester ses principaux adversaires sur ces portions de routes gravillonnées. Innovation sur la Grande Boucle, les 14 secteurs de gravier blanc constituaient un terrain de jeu idéal pour le Slovène. Un mix entre Paris-Roubaix et la mode du gravel pouvant coûter le Tour sur une crevaison ou une chute. Le maillot jaune a évidemment lancé quelques attaques, mais ses adversaires ont tenu le choc, même si ce fut parfois à la limite pour Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Le Danois a d'ailleurs connu une journée mouvementée puisqu'il a dû changer de vélo et qu'il a dû faire une grande partie de l'étape sur la monture de son coéquipier Jan Tratnik Les coureurs ont énormément donné en sachant bien que lundi arrivait la première journée de repos de ce Tour 2024 à Orléans.

Carlos Alcaraz premier qualifié pour les quarts de finale Carlos Alcaraz a dû faire des efforts pour venir à bout d'Ugo Humbert dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Tenant du titre, Carlos Alcaraz a obtenu son billet pour les quarts de finale de Wimbledon dimanche. L'Espagnol a battu en quatre sets le Français Ugo Humbert (ATP 16), 6-3 6-4 1-6 7-5. Le récent vainqueur de Roland-Garros a toutefois dû batailler pour venir à bout du gaucher français, qui jouait pour la deuxième fois un huitième de finale à Wimbledon après celui de 2019 perdu contre Novak Djokovic. Humbert est en effet passé tout proche de forcer "Carlitos" à jouer un cinquième set, mais il a manqué trois balles de break à 4-4 dans la quatrième manche. Le Messin avait sonné la révolte dans le set précédent en alignant six jeux consécutifs et offrant plusieurs beaux échanges au public du Centre Court. Mais les deux premiers sets perdus alors qu'il s'était procuré de nombreuses balles de break (13 contre 8 au total pour l'Espagnol) lui auront été fatals. Carlos Alcaraz, qui a une nouvelle fois été très solide dans les moments décisifs, affrontera l'Américain Tommy Paul (ATP 13) ou son compatriote Roberto Bautista-Agut pour une place dans le dernier carré.

Lewis Hamilton retrouve la victoire à Silverstone Lewis Hamilton a signé le 104e succès de sa carrière devant son public. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le GP de Grande-Bretagne devant Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren). Le Britannique ne s'était plus imposé en F1 depuis décembre 2021. Sous la pluie, Hamilton a signé un neuvième succès sur le circuit du Silverstone, un record dans l'histoire de la Formule 1. Il s'agit de sa 104e victoire depuis le début de sa carrière, la première depuis le GP d'Arabie saoudite en 2021. Le futur pilote Ferrari, parti en deuxième position derrière son coéquipier George Russell qui a dû abandonner à mi-course, a profité d'un arrêt au stand un peu trop long de Lando Norris pour s'emparer de la tête au 40e tour. Il a ensuite résisté au retour de Max Verstappen pour fêter sa victoire devant son public. Le Néerlandais, qui a dépassé Norris sur la fin, creuse quant à lui son avance en tête du classement général.

Yaroslava Mahuchikh bat le record de la hauteur Yaroslava Mahuchikh a battu le vieux record du monde de la hauteur dames Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Moment d'histoire à Paris lors du meeting Diamond League à Charléty. Yaroslava Mahuchikh a en effet battu le record du monde de la hauteur en effaçant une barre à 2m10. L'Ukrainienne de 22 ans a rayé des tabelles la marque de Stefka Kostadinova et ses 2m09 réussis en août 1987 à Rome lors des Mondiaux. Mahuchikh a qui plus est réussi cet exploit à son premier essai après avoir passé une barre à 2m07 à sa deuxième tentative. Dire que Mahuchikh sera l'immense favorite aux JO à la fin du mois est un euphémisme. Ce sera en plus à Paris, mais au Stade de France cette fois. Kambundji seulement 4e Mujinga Kambundji a dû se contenter de la 4e place du 100 m. La Bernoise a coupé la ligne en 11''22 dans une course gagnée par la Luxembourgeoise Patrizia van der Weken en 11''06. Kambundji n'a donc pas réussi à descendre sous les 11 secondes, elle qui s'était imposée en 11''01 aux Championnats de Suisse. Jason Joseph s'est lui raté. Engagé dans l'une des deux séries du 110 m haies qualificatives pour la finale, le Bâlois a terminé à la 6e place en 13''41 et n'a donc pas pu participer à la finale. A noter encore la magnifique performance sur le 800 m messieurs. L'Algérien Djamel Sedjati (1'41''56) a dominé le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1'41''58) et le Français Gabriel Tual (1'41''61). Le trio a réussi les 9e, 10e et 11e meilleures performances de tous les temps. Seuls David Rudisha et Wilson Kipketer sont allés plus vite.

Bagnaia gagne en Allemagne et prend la tête du championnat Francesco Bagnaia s'est imposé au Sachsenring Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP au Sachsenring. Il a pris la tête du championnat à Jorge Martin (Ducati-Pramac). Alors qu'il était en tête à l'attaque de l'avant-dernier tour, le vainqueur du sprint de samedi a perdu l'avant et envoyé sa moto dans le bac à graviers. Le podium de cette 9e manche de la saison a été complété par les frères Marc et Alex Marquez. L'aîné des deux a réussi une remontada en passant de la 13e place sur la grille à la 2e place. Vainqueur de sa quatrième course consécutive, Bagnaia a fait coup double en prenant la tête du général du championnat du monde grâce à sa sixième victoire de la saison. Il compte désormais dix points d'avance sur Martin. Pour Bagnaia, il s'agit de la 34e victoire en GP, la 24e dans la catégorie reine. Dettwiler 23e après une chute En Moto3, c'est l'Espagnol David Alonso qui s'est imposé, confortant ainsi sa position de leader au général. Noah Dettwiler s'est classé 23e après une chute et le Bâlois de 19 ans a manqué le top 15 de 43 secondes. Jusqu'à présent, Dettwiler n'a marqué des points qu'une seule fois en neuf courses de la saison. C'était à la mi-avril à Austin lorsqu'il s'était classé 14e.

Keller encore sur le podium aux Gets Alessandra Keller 3e aux Gets Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller affiche la grande forme. Pour la dernière épreuve de Coupe du monde de VTT avant les JO aux Gets, la Nidwaldienne a pris la 3e place en cross-country. Keller, qui s'est imposée vendredi en short-track, n'a été battue que par la Néerlandaise Puck Pieterse et la Sud-Africaine Candice Lill. Keller a tout de même perdu un peu plus de trois minutes sur la jeune Batave de 22 ans. Mais avec ce troisième podium sur la distance olympique cette saison, la jeune femme de 28 ans consolide son avance au général. Pieterse suit avec 225 points de retard. Il s'agit du septième podium de Keller en cross-country. Nicole Koller (12e) et Linda Indergand (13e) se sont classées dans le top 15. A noter que la championne olympique Jolanda Neff, les deux Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, ainsi que l'Américaine Haley Batten ont fait l'impasse en vue des JO.

Murat Yakin veut poursuivre sa mission Murat Yakin et son assistant Giorgio Contini devraient rester en poste en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il est parti pour rester! A moins d’un tremblement de terre, Murat Yakin prolongera ces prochains jours son bail à la tête de l'équipe de Suisse. A Stuttgart où l’équipe était revenue dans la nuit de Düsseldorf, celui qui est devenu le plus grand sélectionneur de l’histoire du football suisse a confirmé qu’il souhaitait poursuivre sa mission. "L’équipe de Suisse demeure ma priorité. Quelque part, j’étais redevable de la confiance qui m’a été accordée il y a trois ans, explique-t-il. Je crois l’avoir été puisque j’ai atteint tous les buts qui avaient été fixés. Maintenant, des discussions vont s’ouvrir. Nous verrons bien ce qu’il en ressortira." Au sein de l’ASF, la reconduction du contrat de Murat Yakin et de son assistant Giorgio Contini sont bien sûr l’objectif poursuivi. "Nous allons tout faire pour qu’elle se finalise ces prochains jours", précise le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. On a le sentiment que pour Murat Yakin, le maintien de son ami Giorgio Contini dans un binôme qui s'est avéré excellent, est non négociable. "Une chance unique" Lors de cette dernière conférence de presse tenue en Allemagne, Murat Yakin est revenu sur cette élimination mortifiante en quarts de finale contre l’Angleterre. "Nous avons laissé passer une chance unique. Une chance d’aller en demi-finale et une chance peut-être aussi de disputer la finale de cet Euro, glisse-t-il. Nous avons payé au prix fort un moment d’inattention qui a conduit à l'égalisation des Anglais. Mais pour le reste, l’équipe a livré un grand match. Les onze joueurs alignés au coup d’envoi ont été remarquables. Ceux sortis du banc aussi. Je veux croire que nous ne nous sommes pas beaucoup trompés au cours de ce tournoi..." Le Bâlois maintient que son approche avant la séance des tirs au but était la bonne avec notamment les introductions dans les prolongations de trois spécialistes de l’exercice que sont Xherdan Shaqiri, Zeki Amdouni et Vincent Sierro. "Nous étions parfaitement préparés, assure-t-il. Nous savions tout des tireurs anglais. Mais vous savez, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête du joueur lorsqu’il marche du rond central jusqu’au point de penalty. Cela, on ne peut pas l’entraîner..." Une douce revanche Murat Yakin a mesuré pleinement l’enthousiasme suscité par le parcours de son équipe dans le pays. "Je veux aussi souligner que nous avons bénéficié d’un soutien extraordinaire de nos fans lors des cinq matches", ajoute celui qui a instauré en Allemagne une tradition qui peut surprendre l’étranger avec son demi-tour d’honneur d’avant-match pour encourager la ferveur du public. Cette communion ressemble très certainement à une douce revanche pour Murat Yakin, qui n’avait pas été loin de réaliser l’unanimité contre lui l’automne dernier... Mais l’été (?) allemand a gommé à jamais le souvenir de ce tour préliminaire achevé dans la grande souffrance. "Je tiens toutefois à rappeler que depuis le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Portugal, nous n’avons perdu qu’un seul match sur 19. En novembre en Roumanie dans un match sans enjeu puisque la qualification pour l’Euro était déjà acquise...", précise Murat Yakin comme pour rappeler que les critiques émises à l’époque étaient sans doute trop excessives. Excessives peut-être, mais salutaires sûrement.

Angleterre - Suisse: cinq séances de tirs au but perdues sur six... Une nouvelle séance de tirs au but vécue comme une torture dans le camp suisse. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Cela ressemble de plus en plus à une malédiction. Depuis la Coupe du monde 2006, la Suisse a perdu cinq des six séances de tirs au but qu’elle a disputées. Il y a dix-huit ans, la Suisse avait sans doute livré en huitième de finale de la Coupe du monde face à l’Ukraine l’une des séances les plus pitoyables de l’histoire du football. Avec les échecs successifs de Marco Streller, de Tranquillo Barnetta et de Ricardo Cabanas alors que Pascal Zuberbühler avait pourtant détourné la première frappe des Ukrainiens armée par Andriy Shevchenko en personne, la Suisse était devenue la première équipe de l’histoire à perdre une séance de tirs au but en Coupe du monde sans transformer un seul penalty. Le péché originel Même s’ils furent cléments lors du huitième de finale de l’Euro 2021 contre la France à Bucarest, les dieux du football feront peut-être toujours payer au football suisse le péché originel, c’est-à-dire l’absurde remplacement d’Alex Frei dans les dernières minutes de la prolongation contre l’Ukraine. Comme si l’on ne jouait pas impunément avec les lois du football qui commandent que le meilleur frappeur tire le premier penalty d’une séance. Huit mois avant cette nuit tragique de Cologne, c’est bien Alex Frei qui avait réussi le penalty du 1-0 lors du barrage retour à Istanbul contre la Turquie alors que des dizaines de lasers étaient braqués sur ses yeux. Comment a-t-on pu l'oublier à l'instant où l'on a procédé à son remplacement ? La question est donc posée : Murat Yakin a-t-il commis une erreur samedi à Dusseldorf en ne s’opposant pas à la volonté de Manuel Akanji de tirer le premier penalty pour la Suisse ? "Non jamais de la vie, répond son assistant Giorgio Contini. A l’entraînement, Manu en a tiré 200. Sans en rater un seul. Il annonçait même au gardien le coin où il allait tirer. Et malgré ses indications, le gardien ne pouvait rien faire. Ce qui s’est passé contre l’Angleterre rappelle une vérité : le football échappe parfois à toute logique." Murat Yakin avait fait tout juste Murat Yakin avait pourtant posé tous les atouts sur la table pour gagner cette séance de tirs au but. Dans les prolongations, il n’a pas oublié d’introduire trois véritables spécialistes de cet exercice si particulier, Xherdan Shaqiri, bien sûr, mais aussi Zeki Amdouni et Vincent Sierro. Shaqiri et Amdouni ont marqué d’une manière imparable alors que Sierro devait tirer le cinquième penalty. Contrairement à Didier Deschamps la veille qui avait ordonné trop tardivement l’introduction d’Olivier Giroud auprès du quatrième officiel pour qu’il puisse participer à la séance des tirs au but, Murat Yakin et Giorgio Contini ont fait tout juste. On se risque à penser qu'une autre histoire aurait pu s'écrire s’ils avaient été aux affaires en 2006... Ce Suisse – Angleterre de Düsseldorf a, par ailleurs, éveillé un autre souvenir de la Coupe du monde 2006. Dans les ultimes secondes du temps réglementaire, Breel Embolo a eu le – mauvais – réflexe de couper un centre pour effleurer un ballon qui était promis à la tête de Dan Ndoye pour un but tout fait. Face à la France en 2006 à Stuttgart pour le premier match de poules, c’est Johan Djourou qui aurait dû marquer le but de la victoire à l’ultime seconde si Alex Frei n’avait pas surgi de manière inappropriée. Cruel, le football raconte souvent les mêmes déchirements...

Le Brésil éliminé aux tirs au but par l'Uruguay Une élimination sans gloire pour le sélectionneur Dorival Junior (à gauche) et Luca Paqueta Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Clap de fin pour le Brésil à la Copa America ! Les quintuples Champions du monde ont été éliminés en quart de finale, battus 4-2 aux tirs au but par l'Uruguay à Las Vegas. L'Euro disputé en Allemagne ne détient donc pas le monopole des matches fermés, comme l'ont prouvé le Brésil et l'Uruguay samedi. Souvent rugueux et parfois violents, les Uruguayens ont commis 26 des 41 fautes du match, terminant la rencontre à dix après l'expulsion pour un tacle non maîtrisé de Nahitan Nandez directement sur la cheville de Rodrygo (74e). Entre les fautes, les roulades et les contestations incessantes, quelques éclairs de football ont traversé la rencontre, notamment dans les pieds du prodige brésilien Endrick, titularisé à 17 ans à la pointe de l'attaque en l'absence de la star du Real Madrid Vinicius Jr., suspendu. Endrick a fait mal aux défenseurs de la Celeste par ses prises de balle et ses dribbles, mais a été particulièrement ciblé par les défenseurs uruguayens, pour des coups dans le jeu, dès la première minute, ou parfois loin du ballon et du regard de l'arbitre. Sevré d'occasions, l'Uruguay de Marcelo Bielsa s'est accroché jusqu'à la séance de tirs au but, où le gardien Sergio Rochet a arrêté la tentative d'Eder Militao, avant de voir Douglas Luiz tirer sur le poteau. Un arrêt d'Alisson face à Jose Maria Gimenez aura été insuffisant pour le Brésil, éliminé par un tir réussi du milieu du Paris SG Manuel Ugarte. Après trois succès en phase de poules, l'Uruguay a montré les muscles pour gagner le droit de défier à Charlotte en demi-finale la Colombie, flamboyante vainqueure du faible Panama (5-0) plus tôt dans la journée. Invaincus depuis 27 rencontres et début 2022, les Cafeteros sont portés lors de la Copa par leur meneur de jeu James Rodriguez, qui illumine la compétition de son pied gauche, avec un but et deux nouvelles passes décisives samedi (cinq en quatre matches). Le vainqueur affrontera en finale le 14 juillet soit l'Argentine de Lionel Messi, soit le Canada, opposés dans l'autre demi-finale mardi à New York.

Euro 2024: les Pays-Bas dans le dernier carré L'égalisation signée De Vrij (à gauche) Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Les Pays-Bas ont décroché leur place pour le dernier carré de l'Euro 2024. A Berlin, ils ont battu la Turquie 2-1 après avoir été menés à la pause. Ils affronteront l'Angleterre en demi-finale. Malgré l'impressionnant soutien de ses fans, les Turcs n'ont pas tenu la distance après avoir dominé de belle manière la première période. Le défenseur Akaydin avait ouvert le score de la tête à la 33e sur une merveille de centre d'Arda Güler. Le jeune prodige du Real Madrid a une fois encore démontré toute l'étendue de son talent. Méconnaissables avant la pause, lents et sans inspiration, les Oranje sont revenus métamorphosés. L'entrée en jeu en pointe du géant Weghorst a changé la donne. Les Turcs ont été mis davantage sois pression et ils ont reculé tant et plus. A force de plier, leur défense a fini par craquer. De Vrij a égalisé de la tête sur un centre de Depay (70e) avant qu'un autogoal de Müldür, sous pression de Gakpo, ne donne l'avantage aux hommes de Ronald Koeman. Ils ont tenu bon ensuite, malgré quelques frayeurs dans les dernières minutes, quand la Turquie a tout essayé pour tenter d'égaliser.