Rast battue d'un cheveu par Shiffrin

Camille Rast battue d'un cheveu par la reine du slalom Camille Rast a tout donné mais a dû s'avouer vaincue face à la reine Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Camille Rast n'est pas passée loin de faire chuter la reine Mikaela Shiffrin. La Valaisanne a pris la deuxième place du slalom nocturne de Semmering dimanche, à seulement 9 centièmes de l'Américaine.

Déjà battue pour 14 centièmes samedi lors du géant, la skieuse de Vétroz a encore dû s'avouer vaincue sur le fil dans la station autrichienne. Elle s'était pourtant idéalement placée en signant le meilleur temps d'un premier tracé très difficile - 39 skieuses sur 72 ont connu l'élimination - dessiné par son entraîneur.

Mais la championne du monde la discipline n'a rien pu faire face au récital de Mikaela Shiffrin lors de la deuxième manche. La reine du slalom, seulement quatrième en début d'après-midi, a corrigé le tir dans la nuit de l'est de l'Autriche pour signer une 106e victoire en Coupe du monde, la 69e en slalom. L'Albanaise Lara Colturi a pris la troisième place.

Constance bienvenue Camille Rast, qui a réalisé deux excellentes manches, n'a pas beaucoup de regrets à avoir. La constance qu'elle a affichée ce week-end doit lui permettre d'envisager sereinement la suite de l'hiver après un début de saison en dents de scie.

Deux autres Suissesses se sont classées dans le top 10: Wendy Holdener a terminé 6e (+2''76) et Eliane Christen 9e (+4''25) d'une course qui a connu des écarts gigantesques en raison de la dégradation rapide de la piste. L'Uranaise n'avait encore jamais fait mieux qu'une 12e place en Coupe du monde, obtenue également à Semmering l'an dernier.



Kyrgios gagne la "Bataille des sexes" contre Sabalenka Nick Kyrgios (de face) a battu la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Image: KEYSTONE/EPA/Christopher Pike Nick Kyrgios a remporté le match d'exhibition présenté comme un nouvel épisode de la "Bataille des sexes" contre Aryna Sabalenka dimanche à Dubai. Il s'est imposé en deux manches, 6-3 6-3.

Les règles avaient été modifiées pour équilibrer les débats, l'Australien jouant sur un terrain 9% plus grand que la Bélarusse, ce qui rendait d'emblée difficile toute interprétation du résultat. Par ailleurs, les deux adversaires ne disposaient que d'une balle au service.

Kyrgios, ancien finaliste de Wimbledon (2022) tombé au-delà de la 650e place mondiale et qui s'apprête à faire un énième retour sur le circuit à 30 ans, s'est imposé face à la no 1 mondiale sans courir beaucoup ni frapper très fort dans la balle, sans qu'on sache si c'était parce que le terrain d'en face était plus petit ou pour d'autres raisons.

17'000 spectateurs L'intitulé de l'événement renvoyait à une autre "Bataille des sexes", qui avait opposé en 1973 l'ancien champion américain Bobby Riggs, âgé alors de 55 ans, aux deux meilleures joueuses de l'époque, Margaret Court Smith puis Billie Jean King.

En ce temps-là, il s'agissait pour les femmes d'affirmer leur valeur alors que leur circuit professionnel était en train de s'organiser et la victoire de King sur Riggs, qui avait d'abord dominé Court Smith, avait eu un certain retentissement.

Rien de tel cette fois-ci car le tennis féminin est solidement établi, comme le montre entre autres l'égalité des gains dans les grands tournois.

Le remake a quand même attiré 17'000 spectateurs à Dubai, dont des célébrités comme le footballeur brésilien Ronaldo, qui n'ont pas assisté à un grand match de tennis.

L'Australien a semblé contrôler la situation et s'est permis quelques fantaisies comme un service à la cuillère (gagnant), une arme qu'il avait déjà utilisée dans des matches sérieux.



Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale Tout roule pour Fribourg à Davos. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg-Gottéron se donne toutes les chances de conserver son trophée à la Coupe Spengler. Les Dragons se sont directement qualifiés pour les demi-finales en battant Helsinki dimanche à Davos (4-3).

Les Fribourgeois, vainqueurs 5-2 du Sparta Prague en ouverture, ont toutefois dû s'employer pour venir à bout des Finlandais, qui avaient de leur côté perdu face aux Tchèques samedi (4-1). Ils ont été menés 1-0 puis 2-1 avant de renverser la table dans le tiers médian.

Surpris par un maître tir d'Oliver Larsen après 61 secondes de jeu, Gottéron a égalisé une première fois par Marcus Sörensen, lequel a exploité une erreur finlandaise pour aller défier Niko Hovinen (7e). Helsinki a profité d'un jeu de puissance pour reprendre les commandes trois minutes plus tard.

Biasca marque encore Les Dragons sont toutefois revenus du vestiaire avec d'excellentes intentions et Attilio Biasca, en embuscade, a inscrit son troisième but du tournoi à la 21e. L'attaquant de 22 ans s'est mué en passeur sur le 3-2 fribourgeois (33e), marqué par Niklas Friman, le Finlandais prêté par Ajoie pour le tournoi.

Entre-temps, le défenseur fribourgeois Yannick Rathgeb avait été renvoyé au vestiaire par les arbitres pour avoir enlevé les gants après une agression du Finlandais Otto Somppi, lui aussi exclu pour son geste.

Fribourg a ajouté un quatrième but en début de troisième période, à 5 contre 4, du Suédois Jacob de la Rose (44e). En contrôle, les champions en titre n'ont pas été inquiétés par la réduction du score de l'IFK à la 57e. Ils joueront leur demi-finale mardi soir à 20h15. Deuxième et troisième du groupe Torriani, Prague et Helsinki passeront par les quarts de finale lundi.



Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka Granit Xhaka est toujours aussi précieux dans les rangs du promu Sunderland (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre Leeds et Noah Okafor (1-1). Les Black Cats, promus, sont septièmes du Championnat d'Angleterre.

Le capitaine de l'équipe de Suisse a débloqué la situation à la 28e en récupérant le ballon après une longue touche. Il a adressé une délicieuse passe entre trois joueurs adverses pour trouver Simon Adingra. L'Ivoirien, non sélectionné pour la CAN, a enroulé sa frappe pour inscrire l'unique but de cette partie.

Titulaire dans les rangs des Whites, Okafor n'a pas été décisif comme son compatriote. Mais il a montré de belles choses, passant proche de l'égalisation à la 41e, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque un 1-1 mérité après la mi-temps (47e).

Avec ce résultat nul, Leeds enchaîne un cinquième match sans défaite en Premier League. L'équipe du Yorkshire est 16e, deux points devant le Nottingham Forest de Dan Ndoye et sept devant West Ham, 18e et premier relégable.



Valerio Grond 4e du sprint de Dobbiaco Valerio Grond a décroché une probante 4e place dans le sprint de Dobbiaco Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Les fondeurs suisses ont brillé dimanche dans le sprint de Dobbiaco en ouverture du Tour de Ski, chez les messieurs tout du moins.

Mais tant Valerio Grond (4e) que Janik Riebli (6e) ont manqué le podium dans une course marquée par un triplé norvégien.

Impressionnant tant en quart qu'en demi-finale, Valerio Grond a échoué à 0''48 de la 3e place décrochée par Oskar Opstad Vike. Le médaillé d'argent des Mondiaux 2025 - en relais - a manqué d'énergie dans l'emballage final. Il obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en Coupe du monde, et de loin.

Janik Riebli a craqué plus tôt dans cette finale, terminant en "roue libre" à près de 10 secondes du podium. Il signe lui aussi sa meilleure performance de la saison au terme d'une course remportée de main de maître par le grandissime favori Johannes Hoesflot Klaebo devant Lars Heggen.

Pas d'exploit suisse en revanche chez les dames, où la Norvégienne Kristine Skistad s'est imposée. Septième, l'ambitieuse Nadine Fähndrich a été stoppée en demi-finales, après avoir maîtrisé son sujet en quart. La Lucernoise a été privée de finale pour 1''3 après avoir dû se contenter d'un 3e rang dans la première demi-finale.

La 2e étape lundi déjà Quatre autres Helvètes étaient parvenus à se qualifier pour la phase à élimination directe de ce sprint inaugural. Mais Nadja Kaelin, Anja Weber, Roman Adler et Noe Naeff se sont tous arrêtés au stade des quarts de finale.

La deuxième des six étapes de ce Tour de Ski, un 10 km classique, se déroulera lundi, également à Dobbiaco. La difficile montée de l'Alpe Cermis fera comme de coutume office de juge de paix dimanche prochain lors de l'ultime étape.



Slalom: Rast en tête de la 1re manche Camille Rast pointe en tête du slalom de Semmering après la manche initiale Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Camille Rast peut rêver d'un troisième succès en Coupe du monde. La Valaisanne de 26 ans a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Semmering dimanche après-midi.

Brillante 2e du géant disputé samedi dans la station autrichienne, Camille Rast a donc poursuivi sur sa lancée. La championne du monde 2025 de slalom a maîtrisé son sujet sur un premier parcours tracé par son entraîneur Denis Wicki, surtout sur le haut.

La Valaisanne ne compte toutefois que 9 centièmes d'avance sur sa première poursuivante, l'Albanaise Lara Colturi, laquelle lui a repris 0''19 dans le dernier secteur. Troisième, l'Autrichienne Katharina Liensberger pointe à 0''34.

Mikaela Shiffrin, qui a survolé les débats dans les quatre premiers slaloms de la saison, suit au 4e rang. L'Américaine aux 105 victoires en Coupe du monde a accumulé les imprécisions et accuse 0''54 de retard sur la leader provisoire.

En quête d'un premier podium cet hiver, Wendy Holdener se trouve pour sa part en 6e position, à 0''85. La Schwytzoise a perdu 0''53 dans le dernier secteur, payant très cher une faute commise juste avant le "plat" final. Le top 3 reste toutefois à sa portée.

En panne de confiance, Mélanie Meillard a quant à elle lâché pas moins de 3''65, sans avoir commis de grosse faute. La skieuse d'Hérémence, 18e après le passage de 37 concurrentes, va tout de même décrocher son ticket pour la deuxième manche prévue à 17h45. Mais elle est devancée par Eliane Christen, 17e à 3''63.



Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku Nkunku a signé un doublé dimanche face à Vérone Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Le Milan AC, avec un doublé de Christopher Nkunku, a facilement pris la mesure de Vérone (3-0) dimanche lors de la 17e journée de Serie A. Le club lombard a pris provisoirement la tête du classement.

Nkunku, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison. Le récent recrutement Niklas Füllkrug a peut-être fouetté l'orgeuil du Français, auteur d'un doublé en deuxième mi-temps.

Les deux internationaux suisses du Milan AC sont entrés en jeu dimanche, alors que le score final était déjà acquis. Ardon Jashari a remplacé Luka Modric à la 70e, Zachary Athekame suppléant quant à lui Alexis Saelemaekers six minutes plus tard.

Dans l'attente du déplacement en soirée de l'Inter à l'Atalanta Bergame, les Rossoneri s'emparent de la première place avec 35 points contre 33 aux Nerazzurri du duo suisse Yann Sommer/Manuel Akanji.



Les Rockets dominent Cleveland 117-100 Clint Capela et les Rockets ont dominé Cleveland 117-100 samedi Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Les Rockets de Clint Capela ont fêté un net succès samedi en NBA. Houston a dominé Cleveland 117-100, enchaînant une deuxième victoire de suite après avoir perdu quatre de ses cinq matches précédents.

L'homme du match fut Kevin Durant. La superstar des Rockets a inscrit 30 points, ajoutant 7 passes décisives et 4 rebonds, en 29 minutes passées sur le parquet. Durant est resté sur le banc durant le quatrième quart-temps, que Houston a abordé avec 27 longueurs d'avance.

Clint Capela a quant à lui eu droit à 18 minutes de jeu samedi. L'intérieur genevois n'a inscrit que 4 points à 2/6 au tir, mais il s'est montré précieux sous les panneaux avec 8 rebonds (dont 4 captés en phase offensive) et 2 contres.



La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA Christian Kirsch n'a encaissé que 2 buts face aux Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn La Suisse a offert une superbe résistance aux Etats-Unis, tenants du titre, samedi pour son entrée en lice dans le Mondial M20. La troupe de Jan Cadieux ne s'est inclinée que 2-1.

C'est le défenseur fribourgeois du LHC Basile Sansonnens qui a inscrit le but suisse samedi à St. Paul, permettant à son équipe d'égaliser à 1-1 à la 33e minute. Les Etats-Unis, qui avaient ouvert la marque à la 22e, ont marqué le but de la victoire à la 35e sur une réussite de Will Zellers.

Les espoirs helvétiques, qui joueront leur deuxième match dimanche face à la Suède (à 20h heure suisse), ont comme prévu été dominés par les favoris américains. Mais la domination de la Team USA ne fut pas si flagrante: la Suisse n'a certes cadré que 13 tirs, mais les Américains n'ont pas non plus atteint les 20 tirs cadrés (18).



Le jackpot pour Janis Moser Janis Moser (90) a prolongé jusqu'en 2034 avec Tampa Bay Image: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA Le Lightning mise sur Janis Moser. Le défenseur seelandais a signé une prolongation de contrat de huit ans avec le Lightning, a annoncé la franchise floridienne de NHL samedi soir.

Ce nouveau bail porte jusqu'au terme de la saison 2033/34. Il rapportera en moyenne 6,75 millions de dollars à Janis Moser, dont le salaire annuel actuel est de 3,375 millions de dollars.

Le Biennois de 25 ans avait rejoint Tampa Bay en juin 2024 dans le cadre d'un échange avec Utah, signant un contrat de deux ans quelques jours plus tard avec le Lightning. L'accord précédent portait jusqu'au terme du présent exercice.

Vice-champion du monde en 2025 avec la Suisse, Moser a disputé 34 matches cette saison avec le Lightning, réussissant 12 points avec un temps de jeu moyen de 21'44. Il affiche un bilan personnel de +25, le meilleur de son équipe et le deuxième meilleur parmi les défenseurs de NHL.



Kyrgios-Sabalenka à Dubai, pour le "spectacle" Le no 1 mondial Aryna Sabalenka et le fantasque australien Nick Kyrgios ont rendez-vous dimanche à Dubai pour un match exhibition que ses promoteurs ont baptisé "Bataille des Sexes".

Les enjeux de ce duel sont cependant bien différents de la victoire fondatrice de Billie Jean King contre Bobby Riggs en 1973.

Ce n'est "pas la même chose", a tranché "BJK" dans une interview à la BBC, diffuseur du match. En 1973, "je devais le battre (Riggs) au nom du changement sociétal", a ajouté l'ex-no 1 mondial. Le tout jeune circuit professionnel féminin cherchait à l'époque à affirmer sa légitimité et les dotations financières versées aux joueuses restaient largement inférieures à celles des hommes.

"C'était un match très politique (...) Ce n'est pas le cas" de l'affrontement entre Kyrgios et Sabalenka, a insisté l'Américaine, qui avait battu Riggs, ex-no 1 mondial retraité et alors âgé de 55 ans, 6-4 6-3 6-3 à Houston devant 30'000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs.

Dimanche, l'objectif sera de "m'amuser" et de mettre Nick Kyrgios "dans une position inconfortable", a résumé début décembre Aryna Sabalenka, qui a amassé plus de 15 millions de dollars de gains en tournoi en 2025 selon la WTA.

"Je veux que davantage de personnes regardent le tennis", a pour sa part souligné Kyrgios au micro de l'animateur britannique Piers Morgan, qui a reçu les deux protagonistes dans son émission le 9 décembre. L'Australien est déterminé à "faire le spectacle" tout en "s'amusant un peu" lui aussi.

Finaliste de Wimbledon en 2022 et ex-13e mondial, Nick Kyrgios a depuis été freiné par de multiples blessures. Retombé au 671e rang mondial, il n'a disputé que six rencontres officielles sur le circuit principal lors des trois dernières saisons.

"Nick n'a plus joué depuis un moment, donc c'est un bon début pour lui. Quant à moi, je me prépare à affronter un grand serveur, le gars qui peut te rendre dingue" par ses coups de sang mais aussi ses éclairs de génie, a anticipé Aryna Sabalenka, quadruple lauréate en Grand Chelem.

Règles aménagées "Qu'est-ce que le tennis féminin pourrait bien tirer de ce match ?" s'est à l'inverse inquiétée en novembre dans son podcast l'ex-spécialiste australienne du double Rennae Stubbs, se joignant aux doutes de certains médias sur la pertinence du duel.

"A moins qu'il (Kyrgios) soit sérieusement blessé et incapable de courir, il va gagner ce match tellement facilement", a soupiré l'ex-no 1 mondial en double, qui a gagné quatre tournois majeurs au début des années 2000.

Selon l'Australienne, la seule raison de ce match est liée au fait qu'Evolve, l'agence gérant les intérêts de Kyrgios et Sabalenka, a l'occasion de "se faire un peu d'argent".

Pour équilibrer le duel, disputé en deux sets gagnants, les règles ont été aménagées. Chaque participant disposera d'un seul service, et la moitié de court de la Bélarusse aura une superficie inférieure de 9% à celle de son adversaire. "Si on jouait sur un court entier, avec les règles habituelles, ce serait vraiment difficile de me mesurer à des gars", a jugé la reine de la WTA.

Muguruza: "un junior pouvait me battre" Interrogée par la radio espagnole Cope sur la différence de niveau entre hommes et femmes, l'ex-no 1 mondial Garbiñe Muguruza a été claire: "Un garçon qui est 1000e mondial, ou qui n'a même pas de classement, peut être bien supérieur à une top 10 du circuit WTA."

"Quand j'étais à mon meilleur niveau, en étant no 1 mondial, un junior pouvait me battre", a insisté l'Espagnole, ancienne lauréate de Roland-Garros et Wimbledon.



Shiffrin pour un 6e succès d'affilée en slalom Mikaela Shiffrin visera un sixième succès d'affilée en Coupe du monde de slalom dimanche à Semmering, un cinquième cet hiver. Camille Rast devrait être l'une de ses principales rivales.

Le constat est terrible pour les rivales de Mikaela Shiffrin. L'Américaine aux 105 succès en Coupe du monde a survolé les débats dans sa discipline fétiche cette saison: elle a triomphé à chaque fois avec au moins 1''23 d'avance sur sa plus proche poursuivante !

Difficile d'imaginer un autre scenario à Semmering, où la première manche est programmée à 14h15 et la seconde à 17h45. Mikaela Shiffrin s'est en outre déjà imposée à trois reprises dans la station autrichienne, où elle était absente sur blessure l'an passé.

Deuxième du dernier slalom disputé, à Courchevel le 16 décembre (avec 1''55 de retard), 3e à Gurgl fin novembre, Camille Rast vise un nouveau podium dans sa discipline fétiche. Brillante 2e du géant samedi, la championne du monde en titre de la spécialité est mûre pour un troisième succès en Coupe du monde, même si Mikaela Shiffrin semble intouchable.

Les autres cadors du slalom féminin suisse sont en revanche toujours en quête d'une course-référence cette saison. Wendy Holdener, 4e à Gurgl puis à Copper Mountain, vise un premier podium cet hiver. Modèle de constance la saison passée, Mélanie Meillard n'a pas encore obtenu de top 15 lors de cet exercice 2025/26. Elle doit monter en puissance pour décrocher un ticket olympique.



CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale Ademola Lookman (à gauche) a été le grand homme de la victoire du Nigeria. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Portés par Ademola Lookman, les Super Eagles se sont imposés 3-2 contre la Tunisie samedi à Fès.

Après l'Égypte vendredi, le Nigeria, assuré de terminer premiers du groupe C, sont la deuxième équipe à rallier la phase finale qu'ils débuteront le 5 janvier face à un troisième de groupe, à Fès également.

Placé un cran derrière la star Victor Osimhen et le Sévillan Akor Adams, Lookman a été l'homme du premier match vraiment spectaculaire de la CAN marocaine en offrant deux passes décisives sur les deux premiers buts nigérians et en se chargeant d'aggraver lui-même la marque pour le 3-0.

Dépassée par l'intensité physique, la Tunisie a poussé en fin de rencontre et réduit le score grâce à un coup franc d'Hannibal Mejbri, repris de la tête par Montassar Talbi (3-1, 74e), et un pénalty transformé par Ali Abdi après une main de Bright Osayi-Samuel, sanctionnée par la VAR (3-2, 86e).

Un réveil trop tardif pour contester la victoire du Nigeria, laborieux lors de son entrée en lice face à la Tanzanie (2-1), pas qualifié pour le Mondial 2026, mais finaliste de la dernière CAN et bien décidé à aller jusqu'au bout au Maroc.

Sénégal et RDC dos à dos Le Sénégal, autre favori de la compétition avec le pays hôte, a pour sa part été tenu en échec (1-1) par la République démocratique du Congo à Tanger. Les deux équipes partagent la tête du groupe D après deux matches.

Sous la pluie de Tanger, c'était la revanche du bouillant match de septembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga avaient validé leur ticket pour le Mondial en renversant la RDC (3-2). L'ambiance avait été tendue même dans la tribune de presse entre les journalistes des deux pays.

Mais samedi, ils se sont quittés bons amis, avec un match nul qui n'a pas beaucoup de conséquence, même si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Le Sénégal affrontera le Bénin, tandis que la RDC défiera le Botswana.



Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects Quinn Finley a marqué les esprits en réussissant un triplé samedi contre Davos. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le HC Davos a commencé la Coupe Spengler 2025 par une défaite samedi soir. Les organisateurs du tournoi ont subi la loi de la sélection universitaire américaine, les US Collegiate Selects (5-3).

Les jeunes Etasuniens, qui avaient déjà offert une farouche résistance au Team Canada vendredi (défaite 3-2), ont démontré que leur présence dans le prestigieux tournoi grison n'était pas usurpée. Face aux Davosiens, ils se sont surtout montrés très efficaces à chaque entame de tiers.

Les joueurs de NCAA ont marqué à chaque début de période, ouvrant le score dès la 3e minute par Quinn Finley (21 ans), qui s'est d'ailleurs illustré avec un triplé. L'attaquant de l'Université du Wisconsin a marqué le 4-2 (42e) après le deuxième thé et le 5-3 (58e) pour entériner le succès américain.

Davos avait recollé au score lors du tiers médian, sur des buts de Yannick Frehner (23e) et Sven Jung (37e), mais a subi les foudres d'une autre jeune prometteur dans ce deuxième "vingt": Matthew DiMarsico (21 ans). Joueur de l'Université de Penn State, il a inscrit le 2-0 entre les jambes de Sandro Aeschlimann (22e) et le 3-2 au terme d'un cafouillage dans l'enclave grisonne (38e).

La réduction du score davosienne signée Michael Fora (46e, 4-3) dans le troisième tiers-temps a eu le mérite de faire durer le suspense dans la belle patinoire en bois du HCD. Le leader de National League aura une occasion de réagir dimanche face au Team Canada (20h15).

