Robin Cuche sacré aux Paralympiques ++ Suter battue

Ski: Robin Cuche sacré en descente Robin Cuche a cueilli l'or dans la descente des Paralympiques Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Robin Cuche tient sa première médaille dans des Paralympiques.

Et le skieur neuchâtelois n'a pas fait les choses à moitié samedi à Cortina, où il s'est paré d'or en descente dans la catégorie debout. Le Valaisan Théo Gmür s'est quant à lui classé 6e.

Désigné favori, Robin Cuche a donc parfaitement géré la pression, lui qui dispute déjà ses quatrièmes Jeux paralympiques alors qu'il n'est âgé que de 27 ans. Il a même survolé les débats samedi dans la première épreuve de ces joutes, comme Franjo von Allmen l'avait fait dans la descente des JO à Bormio un mois plus tôt.

Le Neuchâtelois, neveu du champion du monde 2009 de super-G Didier Cuche, s'est imposé avec 0''61 d'avance sur le Français Arthur Bauchet (2e). La médaille de bronze revient au Russe Aleksei Bugaev, qui a concédé 1''15. Sixième, le triple champion paralympique 2018 Théo Gmür a manqué le podium pour 1''10, alors que le Vaudois Emerick Sierro s'est classé 16e.



Suter battue pour 0''05 par Pirovano en descente Corinne Suter a manqué de très peu la victoire samedi à Val di Fassa Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Corinne Suter a manqué de très peu un cinquième succès en Coupe du monde de descente.

La Schwytzoise a terminé 3e samedi à Val di Fassa, à 0''05 de Laura Pirovano qui avait déjà triomphé la veille dans la discipline.

Laura Pirovano n'est donc pas redescendue de son nuage. Victorieuse pour la première fois en Coupe du monde 24 heures plus tôt, elle a remis ça samedi, elle qui avait dû attendre son 125e départ pour décrocher enfin un premier podium.

L'Italienne de 28 ans a fait la différence sur le bas du parcours, grâce à la meilleure vitesse instantanée (131,87 km/h). Elle s'est imposée avec 0''01 d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et donc 0''05 sur Corinne Suter. Vendredi, elle avait devancé Emma Aicher de... 0''01 déjà !

Laura Pirovano fait même coup double puisqu'elle prend les commandes de la Coupe du monde de la discipline avant la descente des finales de Lillehammer, au détriment de la malheureuse Lindsey Vonn. Elle possède 28 points d'avance sur Emma Aicher (seulement 12e samedi), et 85 sur Kira Weidle-Winkelmann.

Blanc loin du compte Huitième vendredi, Corinne Suter a donc parfaitement redressé le tir, elle qui avait renoué avec la victoire huit jours plus tôt à l'occasion de la descente de Soldeu. La Schwytzoise a perdu du temps dans le même passage technique que la veille, mais elle est cette fois-ci parvenue à limiter la casse.

Déçue par sa 25e place de la veille, Malorie Blanc doit en revanche revoir sa copie. La Valaisanne a encore terminé hors du top 20. Jasmine Flury s'en est bien mieux sortie, se classant 12e - à égalité avec Emma Aicher - à 1''06. La Grisonne aurait même fait mieux sans une grosse frayeur à la réception du dernier saut.



Géant: Meillard 3e de la 1re manche, Braathen en tête Loïc Meillard a signé le 3e temps de la première manche à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Loïc Meillard jouera la victoire en deuxième manche du géant de Kranjska Gora.

Le skieur d'Hérémence a réussi le 3e temps sur le premier parcours, à 0''35 du leader Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt pointe à près d'une seconde.

Porteur du dossard 1, Marco Odermatt faisait la moue au moment de franchir la ligne d'arrivée. Le Nidwaldien, qui reste sur sept podiums d'affilée à Kranjska Gora, ne s'y est pas trompé: l'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui s'est élancé juste après, a amélioré de 0''78 son chrono.

Et Lucas Pinheiro Braathen a fait encore mieux. Le champion olympique 2026 de la discipline a battu Stefan Brennsteiner de 0''14 pour prendre les commandes, lui qui n'a pas encore remporté de géant sur le front de la Coupe du monde depuis qu'il représente le Brésil à l'automne 2025.

Vice-champion olympique de géant à Bormio, Loïc Meillard a fait jeu égal avec Pinheiro Braathen pendant les trois quarts du parcours samedi matin. Il a concédé 0''32 sur les 15 dernières secondes de course, mais peut toujours espérer décrocher son troisième succès de l'hiver dans la discipline.

Les deux autres Suisses présents parmi les 15 premiers partants n'ont pas signé d'exploit. Luca Aerni est 11e après le passage de 30 concurrents, à 1''48 du leader, alors que Thomas Tumler est 16e (à 1''96). La deuxième manche de l'avant-dernier géant de la saison est prévue à 12h30.



Un 39e succès pour Capela et les Rockets Clint Capela (30) et les Rockets ont battu Portland vendredi Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Battu en prolongation par Golden State la veille, Houston a parfaitement su réagir vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu Portland 106-99.

Menés 85-77 après une minute de jeu dans le dernier quart-temps, les Rockets ont renversé la table grâce à un partiel de 23-4 pour signer leur 39e succès de la saison, le cinquième dans leurs sept dernières parties. Ils confortent ainsi leur 4e place dans la Conférence Ouest.

Pivot titulaire de Houston, Alperen Sengun a brillé en cumulant 28 points et 6 rebonds. Mais le Turc a été très vite pénalisé par les fautes, offrant ainsi un temps de jeu important à Clint Capela (22 minutes). Le Genevois a fait le job en défense, captant 6 rebonds, mais il est resté discret en attaque (2 points).

La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille droit il y a dix mois, l'ailier-vedette de Boston a été aligné durant 27 minutes dans un match gagné 120-100 face à Dallas. Et il a brillé cumulant 15 points, 12 rebonds et 7 assists.



Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté George Russell salue le public après avoir remporté la qualification Image: KEYSTONE/AP George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir remporté les qualifications. Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été victime d'un accident.

Cette séance qualificative a donc confirmé l'impression laissée lors des tests d'avant-saison: les Mercedes sont pour l'heure au-dessus de la mêlée. L'écurie allemande a d'ailleurs signé le doublé samedi sur le circuit du Melbourne Park.

George Russell a décroché sa 8e pole position en Formule 1, en devançant son coéquipier italien Kimi Antonelli de 0''293 en Q3. Troisième de ces qualifications, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a concédé près de huit dixièmes (0''785) au Britannique.

La deuxième ligne sur la grille sera complétée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les McLaren occuperont pour leur part la troisième ligne: Oscar Piastri a signé le 5e temps, à 0''862, le tenant du titre Lando Norris le 6e (à 0''957).

"Fantastique..." Quadruple champion du monde, Max Verstappen a quant à lui eu un accident lors de la première partie des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche lors de la course inaugurale de la saison.

"Mad Max", qui venait d'entamer son premier tour rapide, a perdu le contrôle de sa monoplace au bout de la ligne droite des stands avant de partir en tête à queue et de terminer dans un mur de protection après avoir traversé un bac à graviers.

"Je vais bien. L'essieu arrière s'est bloqué. Fantastique...", a déclaré le Néerlandais à la radio avant de s'extirper de sa voiture. Il se tenait la main et le poignet droits après avoir quitté son baquet.



Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault Les hommes ayant tenté de cambrioler le domicile d'Alexis Pinturault ont écopé de peines de 6 à 7 ans de prison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Quatre hommes ont été condamnés dans la nuit par la cour d'assises de Haute-Savoie pour avoir tenté de cambrioler Alexis Pinturault. Ils ont écopé de peines entre six et sept ans de prison.

Agés de 22 à 25 ans et originaires de la région parisienne, ces hommes étaient jugés pour une tentative de vol avec arme au domicile du skieur et de son épouse, situé sur les bords du lac d'Annecy, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2023.

"Il faut mettre un frein à ce genre de délinquance qui se propage, que ce soit pour les objets de grande valeur, les bijoux, les montres, les bitcoins, etc", a réagi l'avocat du couple Me Jean-François Veroux.

Les Pinturault avaient été réveillés en pleine nuit alors que des individus cagoulés tentaient de s'introduire par la fenêtre de leur chambre, après avoir ligoté leur chien avec du ruban adhésif. Le skieur s'était interposé, luttant avec les cambrioleurs - et parvenant à en désarmer un - qui avaient finalement pris la fuite sous les cris d'une voisine appelant la police.

Le sportif, 34 ans aujourd'hui, avait reçu trois jours d'incapacité totale de travail (ITT) et son épouse, enceinte à l'époque, deux jours. Le couple a assisté au procès, qui a duré cinq jours et représenté une forme de "catharsis" en leur permettant de se "confronter à leurs agresseurs", selon Me Veroux.

"Ils sont dans un état de méfiance, de peur, de crainte, tout est compliqué. (...) Je ne pouvais pas me douter que ça les déstabiliserait à ce point-là", a expliqué l'avocat.

Fiasco Les quatre accusés, identifiés grâce à la vidéosurveillance et à l'exploitation de leurs données téléphoniques, avaient été interpellés en octobre 2023. L'ADN de l'un d'entre eux se trouvait sur la crosse d'un pistolet à plomb retrouvé sur le lieu des faits.

Leur expédition depuis la région parisienne, en multipliant les excès de vitesse et en forçant des barrières de péage, avait tourné au fiasco. Repartis sans butin, ils étaient tombés en panne sur l'autoroute, contraints de rentrer à Paris en train.



Fin de série pour les Dallas Stars Valeri Nichushkin fut l'homme du match face aux Dallas Stars Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez La belle série des Stars de Lian Bichsel a pris fin vendredi en NHL. Dallas, qui restait sur dix victoires consécutives (record de la franchise), s'est incliné 5-4 aux tirs au but face à Colorado.

Cette défaite est rageante, même si elle a été concédée face à la meilleure équipe de la Ligue. Dallas, qui menait 4-2 à la 22e, a concédé le 4-4 à 15 secondes de la fin du temps réglementaire alors que son capitaine Jamie Benn avait manqué l'occasion de sceller l'issue de cette partie dans une cage vide à une minute du terme.

C'est le Russe Valeri Nichushkin qui a inscrit le 4-4, avant de trouver la faille aux tirs au but. L'autre grand homme du match pour l'Avalanche du Colorado fut le Tchèque Martin Necas, qui a réussi un but et trois assists avant de réussir également son essai dans le "shootout".

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour l'Avalanche. Surtout pour son gardien Mackenzie Blackwood, "chassé" après avoir concédé un quatrième but sur les onze premiers tirs cadrés par les Stars. Son remplaçant Scott Wedgewood a en revanche brillé, avec 10 arrêts durant le match et deux autres dans la séance des tirs au but.

Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de cette partie. Aligné durant 12'37, le défenseur soleurois - qui n'a pas inscrit de point - a terminé le match avec un bilan de +1.



Théo Gmür, garant des médailles suisses aux Paralympiques Son passé parle en sa faveur, mais ne lui offre garantie. "Tout repart à zéro", rappelle le skieur Théo Gmür avant de disputer ses troisièmes Jeux paralympiques à Milan-Cortina.

Théo Gmür est le visage des succès suisses aux derniers Jeux paralympiques d'hiver. Sélectionné pour la troisième fois, il a remporté trois médailles d'or en 2018 (en descente, super-G et géant) et une de bronze en descente en 2022. Cela fait de lui le seul médaillé suisse des deux derniers Paralympiques d'hiver.

Parmi les favoris "C'est formidable que les Jeux d'hiver aient à nouveau lieu dans les Alpes. Et Cortina est une station de ski légendaire", déclare Théo Gmür. Mais il ne se met pas davantage de pression en raison de ses succès passés. "Ce sont de nouveaux Jeux, tout repart à zéro. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers simplement parce que j'ai trois médailles d'or chez moi", explique-t-il.

Malgré cette attitude prudente, le Valaisan de 29 ans fait partie des favoris de ces Jeux paralympiques, du moins des favoris au sens large. Car il sort d'une saison mitigée. Son dernier podium remonte à un peu plus d'un an, et cette saison, ses meilleurs résultats sont trois quatrièmes places.

Il y a environ un mois, Gmür a également été freiné par une blessure à un genou. Heureusement pour lui, il y est déjà habitué. "En 2018 et 2022, j'ai également dû faire face à des blessures à un genou avant les Paralympiques, se souvient-il. Je sais donc ce que c'est que de se rendre aux Jeux dans ces conditions." Il doit maintenant se concentrer et donner le maximum sur la piste.

La descente comme première chance Théo Gmür ne mentionne pas d'objectif concret. Il préfère se limiter à une déclaration diplomatique: "Je dois prendre du plaisir à skier, alors peut-être que j'arriverai à obtenir un bon résultat." C'est un objectif qui lui correspond bien. Il s'exprime de manière toujours calme et réfléchie, et soutient constamment ses jeunes coéquipiers en leur donnant des conseils et des astuces.

"Je suis heureux de ne plus être le jeune Théo, mais le Théo expérimenté. Je suis devenu plus calme, j'ai beaucoup d'expérience", explique Gmür. Mais, tout comme le jeune Théo il y a huit ans, le Théo expérimenté est impatient de voir les Jeux commencer. La descente de samedi est, avec le biathlon, comme il y a quatre ans, la première épreuve dans laquelle un set de médailles sera décerné.

"Un immense honneur" Avant ce premier temps fort sportif, Théo Gmür avait toutefois un autre moment important à vivre: il a été choisi pour porter le drapeau suisse lors de l'ouverture vendredi. "C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse. Cela signifie bien plus qu'une simple distinction sportive. Cela signifie rendre visibles les personnes qui nous soutiennent dans notre parcours", explique-t-il.

"Derrière ce drapeau se cachent un travail acharné, de la persévérance et d'innombrables heures d'entraînement", souligne encore le Valaisan, qui n'aura que peu de temps pour se remettre de ces émotions: la descente, dans laquelle le Neuchâtelois Robin Cuche espère lui aussi s'illustrer, est prévue samedi matin. Leurs compatriotes Pascal Christen, Christophe Damas et Emerick Sierro s'élanceront également sur la piste de Cortina d'Ampezzo samedi.



Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses L'équipe de Suisse dispute samedi (19h00) son deuxième match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. A Malte, l'équipe de Rafel Navarro vise une deuxième victoire.

"Il est important pour nous de remporter les six matches": le nouveau sélectionneur a donné le ton avant le coup d'envoi de la campagne de qualification pour la phase finale au Brésil. Ses joueuses ont réussi leur premier examen de passage, du moins en terme de résultat.

Après une victoire facile 2-0 contre l'Irlande du Nord à Lausanne, les Suissesses doivent en découdre avec Malte, 88e du classement mondial et qui s'est incliné 3-0 mardi en Turquie. On peut donc supposer qu'il n'y aura pas plus de résistance à Ta'Qali samedi que contre l'Irlande du Nord à la Tuilière.

Mais même si Rafel Navarro affirme que le résultat est prioritaire, l'objectif est aussi (surtout?) de mieux mettre en place les automatismes et d'appliquer plus naturellement la nouvelle philosophie axée sur l'offensive et la possession du ballon. L'efficacité doit aussi être au rendez-vous cette fois-ci.

La Suisse a rencontré deux fois Malte en match officiel, pour deux victoires éclatantes. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2015, les Suissesses se sont imposées 11-0 devant leur public et 5-0 à l'extérieur. A l'issue de cette campagne, elles se sont qualifiées pour la première fois pour un grand tournoi. L'histoire se répétera-t-elle?



Odermatt peut s'assurer le globe du géant Marco Odermatt peut s'assurer un premier globe de cristal samedi à Kranjska Gora. Le Nidwaldien aborde l'avant-dernier géant de la saison avec plus de 100 points d'avance sur ses poursuivants.

Le retour sur le Cirque blanc a été couronné de succès pour Marco Odermatt, lequel a remporté la descente de Garmisch samedi dernier devant Alexis Monney et Stefan Rogentin. S'il s'impose samedi en Slovénie, il validera son cinquième sacre consécutif en Coupe du monde de géant.

En quête d'un 30e succès dans un géant de Coupe du monde, le Nidwaldien reste sur un "échec" dans la discipline, aux JO de Milan-Cortina, où il avait dû se contenter de l'argent derrière le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Deuxième du classement de la spécialité avec 103 points de retard, Pinheiro Braathen sera une nouvelle fois l'un des grands rivaux d'Odermatt samedi.

Ce géant, dont la première manche est prévue à 9h30 (et la deuxième à 12h30) permettra à un autre héros de Milan-Cortina de retrouver la Coupe du monde: Loïc Meillard disputera en effet sa première course depuis son sacre olympique en slalom le 16 février. Le skieur d'Hérémence pointe au 3e rang de la Coupe du monde de géant, mais avec 124 points de moins que Marco Odermatt.

Suter vise le podium Les dames en découdront quant à elles en descente à Val di Fassa (10h45), comme vendredi. Huitième de la première course remportée par l'Italienne Laura Pirovano, Corinne Suter sait où elle a perdu du temps. La Schwytzoise pourrait bien se mêler cette fois à la lutte pour le podium, comme le week-end dernier à Soldeu.

Les autres Suissesses, dont la Valaisanne Malorie Blanc, ont semblé bien moins à l'aise sur la neige des Dolomites. Une place dans le top 10 serait déjà considérée comme un très bon résultat.



Sion et Servette à domicile samedi en Super League Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League (18h00). Les Valaisans accueillent la lanterne rouge Winterthour, tandis que les Grenat reçoivent le FC Zurich.

Avec huit points d'avance sur la barre, Sion est bien placé pour disputer le Championship Group, alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer avant la phase finale du championnat. Battu à Lugano mercredi (2-1), les Sédunois semblent en revanche trop loin du podium et des places européennes.

Servette doit pour sa part mettre fin à sa terrible série de cinq matches nuls consécutifs. Les Grenat, qui sont toujours sous la menace du barragiste Grasshopper (à six points derrière) n'ont plus gagné depuis le 25 janvier à Saint-Gall et leur dernier succès à Genève remonte au 26 octobre.



Le PSG piégé par Monaco Balogun (à gauche) a brillé face au PSG Image: KEYSTONE/EPA L'AS Monaco tient sa revanche. Sorti par le PSG en barrage de la Ligue des champions, le club de la Principauté est allé s'imposer 3-1 au Parc des Princes vendredi lors de la 25e journée de Ligue 1.

Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant américain a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.

Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont donc pas préparé de manière idéale leur 8e de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.



Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1 La joie des joueurs du Bayern après leur victoire face à Gladbach Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le défenseur international suisse Nico Elvedi a vécu une soirée compliquée vendredi.

Le Borussia Mönchengladbach s'est en effet incliné 4-1 sur la pelouse du Bayern Munich lors de la 25e journée du championnat d'Allemagne.

Sans son buteur Harry Kane, touché à un mollet et préservé, le "Rekordmeister" n'a connu aucune difficulté et a fait un pas de plus vers le titre. A neuf journées de la fin, les Munichois comptent 14 points de plus que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, son premier poursuivant qui se déplace samedi à Cologne.

Pour leur 21e succès en 25 matches, les hommes de Vincent Kompany ont ouvert le score par Luis Diaz (33e), et ont doublé la mise par Konrad Laimer juste avant la pause (46e). En seconde période, Jamal Musiala a transformé un penalty obtenu par Nicolas Jackson (57e), juste après l'expulsion du milieu de Gladbach Rocco Reitz (55e).

Jackson a alourdi la marque en fin de rencontre (79e). Le Borussia Mönchengladbach a réduit la marque par Wael Mohya (89e), sans relancer un semblant de suspense.



L'ex-champion du monde Fred Kerley suspendu pour deux ans Fred Kerley écope de deux ans de suspension Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sprinter américain Fred Kerley a été suspendu pour deux ans, jusqu'en août 2027, pour avoir enfreint l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage.

C'est ce qu'a annoncé la commission d'intégrité de World Athletics vendredi.

Kerley a été champion du monde du 100 m en 2022, et a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le bronze à Paris en 2024. Le coureur de 30 ans était provisoirement suspendu depuis août 2025 après avoir commis trois infractions à l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage en l'espace de douze mois.

