Thoune enchaîne ++ New Jersey victorieux

Un sixème succès de rang pour le leader Leonardo Bertone vient de frapper pour offrir à ses couleurs une sixième victoire de rang. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.



Les Devils toujours intraitables sur leur glace La fête continue pour les Devils sur leur glace de Newark. Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey ! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.

Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.



Ferrari remporte le titre mondial en endurance La Ferrari no 51 a aussi gagné le titre des pilotes en WEC Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Ferrari a remporté le titre de champion du monde d'endurance (WEC). La marque italienne a placé ses voitures aux troisième, quatrième et cinquième places des 8 Heures de Bahreïn.

Cette dernière manche de la saison a été remportée par Toyota. La numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick de Vries, partie en première ligne sur la grille de départ, s'est imposée après avoir contrôlé la course de bout en bout, malgré la pression de Peugeot et Cadillac en début de course, puis de Ferrari dans les trois dernières heures. Elle a devancé finalement de 19''378 l'autre Toyota conduite par le Vaudois Sébastien Buemi, accompagné par le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Ferrari, mal placée au départ, a fait une course intelligente pour remonter petit à petit, et décrocher son premier titre de champion du monde d'endurance depuis 1972. Ses trois équipages trustent aussi les trois premières places au championnat du monde des pilotes, remporté par celui de la Ferrari no 51, les Italiens Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi et le Britannique James Calado.

Ces succès complètent un fabuleux Grand Chelem de tous les titres majeurs de la saison, après la victoire aux 24 Heures du Mans en juin. Le grand battu est Porsche, qui disputait à Bahreïn sa dernière course dans la catégorie reine de l'endurance, après avoir annoncé son retrait en fin de saison.



Premier League: Sunderland freine le leader Granit Xhaka et Sunderland étonnent en bien cette saison Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Arsenal a concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Sunderland lors de la 11e journée de Premier League. Les Black Cats de Granit Xhaka ont égalisé à la 94e par Brobbey.

Granit Xhaka a ainsi joué un mauvais tour à son ancien club. Sunderland a lutté avec un coeur immense. Les Black Cats ont même ouvert le score par le défenseur Ballard (36e). Après le repos, Saka (54e) et Trossard (74e) ont renversé la situation. Mais Brobbey, de manière acrobatique, a arraché un point mérité pour le promu, qui reste invaincu à domicile.

Arsenal peut cependant attendre avec sérénité le dénouement du choc dominical entre Manchester City et Liverpool, qui accusent déjà respectivement 7 et 8 points de retard.



Un scénario renversant au Letzigrund Duek entre le Lucernois Taisei Abe (à gauche), dont l'expulsion a tout changé), et le Zurichois Bledian Krasniqi. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Après cinq défaites de rang, le FC Zurich a redonné un signe de vie. Le FCZ s’est imposé 3-2 devant le FC Lucerne après avoir pourtant été mené 2-0 jusqu’à l’appel du dernier quart d’heure.

L’expulsion de Taisei Abe pour une faute sur Steven Zuber sanctionnée d’un penalty a bouleversé le scénario de cette rencontre. A la rue depuis le coup d’envoi, les Zurichois pouvaient nourrir l’espoir de renverser la table avec un homme de plus et un seul but de retard. Ils y sont parvenus grâce à une volée de Matthias Phaëtan (79s) et un nouveau penalty, transformé imparablement à la 92e par Philippe Kény en face d’une Sudkurve qui n’en croyait pas ses yeux.

A Winterthour face à la "lanterne rouge", les Grasshoppers ont cueilli un succès 1-0 sans prix. Il a été acquis à la... 92e minute grâce au joker Nikolas Muci. Pour Winterthour, la pilule est bien amère dans la mesure où la VAR avait annulé quatre minutes plus tôt un but d’Andrin Hunziker pour un hors-jeu de quelques centimètres. Winterthour accuse désormais 7 points de retard au classement sur son adversaire du jour...



GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position Un très bon samedi pour Lando Norris Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Après avoir gagné le sprint, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a confirmé à Interlagos. Le leader du championnat a décroché la pole position du Grand Prix de Sao Paulo.

Norris a obtenu la quinzième pole de sa carrière, la sixième en 2025. Il a précédé Kimi Antonelli (Mercedes) de 0''174. La deuxième ligne sera occupée par Charles Leclerc (Ferrari/à 0''294) et Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''375).

Une sensation s'est produite dès Q1, avec l'échec inattendu de Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le quadruple champion du monde néerlandais, qui a dit n'avoir aucune adhérence, n'a signé que le 16e chrono et a été sorti d'emblée. Cela va sans doute enterrer ses derniers espoirs de conquérir un cinquième titre d'affilée. La dernière élimination de Verstappen en Q1 remontait au GP de Russie en 2021.

Chez Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg a brillé en se hissant en Q3. Le vétéran allemand partira dimanche de la dixième position. Gabriel Bortoleto n'a pas pu s'aligner en Q1, sa voiture n'ayant pas pu être réparée à temps après son accident dans le dernier tour du sprint.



Un 101e titre pour Novak Djokovic Novak Djokovic a remporté le tournoi organisé par son frère. Image: KEYSTONE/AP/Yorgos Karahalis Après le 100e à Genève, le 101e à Athènes dans le tournoi organisé par son frère ! Novak Djokovic a cueilli en Grèce un titre qui ajoute encore une page de plus dans sa légende.

En finale, le Serbe a battu 4-6 6-3 7-5 Lorenzo Musetti qui jouait sa qualification pour le Masters de Turin dans cette rencontre. L’Italien a fini par craquer dans un troisième set bien improbable avec cinq breaks. Après avoir servi pour le match à 5-4, Novak Djokovic pouvait ravir une dernière fois le service de son adversaire pour garder la main.

Le Serbe est attendu dès lundi à Turin où il rencontrera Taylor Fritz pour son entrée en lice dans le Masters. Arrivé "lancé"après ce titre à Athènes, il rêve de brouiller les cartes dans un tournoi promis à Jannik Sinner.





Une semaine royale pour Elena Rybakina Le service: l'arme fatale d'Elena Rybakina à Ryad- Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Championne de Wimbledon en 2022, Elena Rybakina peut savourer à nouveau une très belle victoire. La Kazakhe a enlevé le Masters de Ryad.

En finale, Elena Rybaina s’est imposée 6-3 7-6 (7/0) devant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour couronner une semaine vraiment royale en Arabie saoudite. Pour la Bélarusse, cette défaite est la deuxième qu’elle subit en finale de ce tournoi qui se refuse toujours à elle trois ans après celle concédée à Fort Worth devant Caroline Garcia.

Avec ses 8 aces, ses 3 balles de break qu’elle a su défendre et, surtout, un jeu décisif parfait pour conclure, Elena Rybakina mérite amplement sa victoire. Dernière qualifiée pour ce Masters, la joueuse de 26 ans tient la forme de sa vie en cette fin de saison dans la mesure où elle la boucle sur une série de onze victoires de rang. Ce succès à Ryad pour le 11e titre de sa carrière lui offre un chèque de 5,235 millions de dollars.



Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin Harry Kane jubile après l'égalisation à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.



MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal Alex Marquez: belle victoire dans le sprint du GP du Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Au terme des 12 tours, il a précédé son compatriote Pedro Acosta (KTM) de 0''120.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.

Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez - blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.



GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris Belle opération pour Lando Norris lors du sprint Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le sprint du GP de Sao Paulo à Interlagos. Le Britannique, parti de la pole, a mené d'un bout à l'autre des 24 tours du circuit brésilien.

Le vainqueur a précédé les Mercedes de Kimi Antonelli (à 0''845) et George Russell (à 1''473). Max Verstappen (Red Bull-Honda) a dû se satisfaire du quatrième rang.

Grâce à ce succès, Norris a un peu renforcé sa place de leader du championnat. Son coéquipier Oscar Piastri, alors troisième, est sorti de la piste au 6e tour, comme deux autres pilotes, ce qui a entraîné un drapeau rouge. L'Australien se retrouve ainsi à 9 points de Norris alors que Verstappen accuse un retard de 39 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à finir dans le top 8 synonyme de points. Nico Hülkenberg (16e) et Gabriel Bortoleto (18e - victime d'une violente sortie de piste au début du dernier tour) sont restés loin du compte. Les pilotes seront de retour en piste dès 19h00 pour les qualifications du Grand Prix prévu dimanche (18h00).



La Suisse malmenée par la Suède (8-3) Jacob De La Rose inscrit sur cette action le 1-1 pour la Suède Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen L'équipe de Suisse a souffert samedi à Tampere pour son deuxième match dans l'étape finlandaise du Euro Hockey Tour.

Convaincante jeudi face à la Finlande, la sélection helvétique a été écrasée 8-3 par la Suède, qui est entraînée par le futur coach de Genève-Servette Sam Hallam.

La troupe de Patrick Fischer a pris une leçon samedi à Tampere. Elle a pourtant ouvert la marque grâce à Sven Jung (6e), et a pu croire à nouveau en ses chances lorsque le Fribourgeois Sandro Schmid a inscrit le 2-2 (22e) alors que le premier "power play" helvétique n'avait démarré que depuis 13 secondes.

Mais l'espoir fut de courte durée. Bien payée au premier tiers (9 tirs à 3 pour la Suède, mais "seulement" 2-1 au panneau d'affichage), la sélection suisse a sombré après son but égalisateur, malgré un début de deuxième période prometteur. Sandro Aeschlimann a capitulé quatre fois dans ce tiers médian.

Dominée tant physiquement que tactiquement par le Tre Kronor, la Suisse a mieux résisté durant l'ultime période. Elle a même recollé à 6-3 à la 56e sur un but de Simon Knak - avec un assist de Christoph Bertschy - à 6 contre 5 alors que Patrick Fischer avait sorti son gardien à sept minutes de la fin.

Quatre "mercenaires" de National League ont par ailleurs marqué pour la Suède. Jacob de la Rose (Gottéron) a inscrit le 1-1 (11e, à 5 contre 4), Erik Brännström (Lausanne) le 4-2 (31e), Jesper Fröden (Zurich Lions) le 6-2 (39'58 !) et le 7-3 (57e), et Simon Ryfors (Davos) le 8-3 à 40'' de la fin du match.

Place à la Tchéquie L'équipe de Suisse - qui a concédé le 7-3 alors qu'Aeschlimann avait à nouveau quitté sa cage - tentera de se reprendre dimanche à 12h également, face à la Tchéquie. Les Helvètes restent sur une défaite face aux Tchèques, en entame du championnat du monde 2025 à Herning, défaite concédée aux tirs au but.



Lukas Britschgi termine 3e à Osaka Lukas Britschgi a terminé 3e du NHK Trophy à Osaka Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé par les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato. Il ne pointait qu'au 5e rang après le programme court.

Quatrième à Angers à la mi-octobre lors de la première étape du Grand Prix 2025, Lukas Britschgi (27 ans) a donc fait mieux au Japon. Mais il n'a obtenu que 246,94 points au total, contre 249,04 en France. Le champion d'Europe en titre, qui a ainsi terminé à plus de 40 points du vainqueur, avait déjà terminé 3e à Osaka en 2023.



Fin de série pour les Rockets Victor Wembanyama (à droite) a brillé vendredi face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs cinq derniers matches, les Rockets de Clint Capela ont subi la loi des San Antonio Spurs (121-110).

Les Spurs de Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds, 4 assists) ont fait la différence dans un dernier quart-temps entamé sur le score de 86-82 en leur faveur. Leur meilleur marqueur fut Harrison Barnes, auteur de 24 points.

Du côté des Rockets, c'est le pivot turc Alperen Sengun qui s'est montré le plus prolifique avec ses 25 points. Aligné durant 6 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela n'a pas tenté le moindre tir, captant tout de même 3 rebonds.

Malade, l'ailier valaisan Kyshawn George s'est pour sa part retrouvé au repos forcé vendredi. En son absence, les Wizards ont été écrasés 148-114 à Washington par les Cleveland Cavaliers, subissant ainsi leur 8e défaite en 9 matches disputés cette saison.

