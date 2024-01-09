Vegas subit la loi des Ducks ++ Sinner et Alcaraz en dernier face-à-face

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence Lionel Messi s'est montré décisif samedi en MLS Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS.

L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives. Il a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.



Vegas subit la loi des Ducks en prolongation Akira Schmid et Vegas ont subi la loi des Ducks samedi Image: KEYSTONE/AP/Candice Ward Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL.

La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.



Une 8e défaite d'affilée pour Washington Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi de Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Le retour de Kyshawn George, malade et forfait la veille face à Cleveland, n'a pas suffi aux Wizards pour renouer avec la victoire samedi en NBA.

Washington s'est incliné 111-105 face aux Dallas Mavericks pour subir leur huitième défaite consécutive.

Présent dans le cinq de base, Kyshawn George a cumulé 10 points (à 3/9 au tir), 3 assists, 2 rebonds et 1 interception. L'ailier valaisan a terminé cette partie, dont le meilleur marqueur fut l'ailier des Mavs Naji Marshall (30 points en sortant du banc), avec un différentiel de -1.

Cette défaite est la neuvième pour les Wizards en dix matches, dont la seule victoire de la saison a été enregistrée à Dallas le 24 octobre. Washington n'a toujours pas remporté la moindre victoire sur son parquet depuis le début de cet exercice 2025/26.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a par ailleurs fait ses débuts en G-League, l'antichambre de la NBA, samedi. Le Fribourgeois a réussi 10 points, 12 rebonds, 4 assists et 3 contre dans un match gagné 102-97 par les San Diego Clippers face aux Stockton Kings. Il a fini avec un impressionnant différentiel de +22.



Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin Après avoir régné sans partage sur 2025, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz peuvent se croiser une dernière fois cette année lors du Masters ATP de Turin. La place de no 1 mondial est en jeu.

Sinner et Alcaraz n'ont pas perdu de temps et se sont déjà expliqués depuis leur arrivée à l'Inalpi Arena, théâtre des finales ATP depuis 2021. Devant 4000 spectateurs survoltés, en direct à la télévision italienne, ils ont disputé vendredi un set d'entraînement d'une grande intensité.

L'Italien et l'Espagnol se sont séparés tout sourire après un selfie qu'Alcaraz a reposté ensuite sur ses réseaux sociaux, accompagné de deux émojis, deux épées croisées et le chiffre 1. Car cette cinquième édition italienne du "tournoi des maîtres" pourrait aussi être renommée "Bataille pour le trône mondial".

Repassé en tête du classement ATP après son sacre à Paris, son cinquième titre de l'année, Sinner, 24 ans, remet 1500 points en jeu à Turin, ceux glanés il y a un à la faveur de sa démonstration: cinq victoires en cinq matchs, sans perdre un seul set. Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz, 22 ans, n'était, lui, reparti de Turin qu'avec 200 points dans ses valises.

"Une saison incroyable" Or les deux joueurs qui se sont partagé les quatre titres du Grand Chelem cette année (Australie et Wimbledon pour Sinner, Roland-Garros et US Open pour Alcaraz) ne sont séparés actuellement que par 250 points.

"C'est l'un des tournois les plus importants de l'année par le simple fait que la place de no 1 mondial s'y joue", a reconnu Sinner qui affiche un bilan de 51 victoires et six défaites cette saison. Avant de dédramatiser cette semaine: "Si je gagne (le tournoi) tant mieux, sinon, cela restera une saison incroyable", a estimé le natif du Haut-Adige.

C'est aussi l'occasion pour Sinner, sur ses terres et sa surface de prédilection (dur indoor, où il en est à 26 victoires de suite) de rééquilibrer un peu le bilan de son duel avec Alcaraz. L'Espagnol a pris le large dans leurs confrontations avec dix victoires, contre cinq pour Sinner qui a perdu quatre de leurs cinq duels cette année.

"Quand les gens imaginent notre rivalité, notre lutte pour la première place mondiale, ils pensent qu'on doit se détester, mais en fait, notre rivalité est très saine, on se ressemble", a souligné "Carlitos" qui a remporté huit titres en 2025, avec un bilan de 67 victoires et 8 défaites, la dernière dès son entrée en lice à Paris.

Un forfait qui fait jaser Une seule certitude: s'ils devaient se retrouver en demi-finale samedi ou en finale dimanche, il s'agira de leur dernier affrontement de la saison. Contrairement à Alcaraz, Sinner a en effet décidé de faire une croix sur le Final 8 de la Coupe Davis qu'il a remportée avec l'Italie en 2023 et 2024.

Sa décision, après une saison éprouvante physiquement comme émotionnellement avec sa suspension de trois mois après des contrôles positifs à un anabolisant et ses abandons à Cincinnati et Shanghai, a été très mal accueillie par ses compatriotes d'autant que la phase finale aura lieu cette année à Bologne.



Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement Le Lausanne-Sport a l'occasion de rejoindre le FC Sion dans la première partie du classement de Super League. Les deux clubs romands s'affrontent dimanche après-midi à la Tuilière (16h30).

Huitième avec 15 points, le LS est toujours en retard sur les Valaisans (5e, 18 pts), qui ont réussi une bien meilleure entame de championnat. Mais les Vaudois ont rectifié le tir ces derniers temps sur la scène nationale. Le week-end dernier, ils ont arraché une victoire importante sur le terrain du FC Zurich (2-1) alors que Sion s'est une nouvelle fois incliné devant Thoune (2-1).

Contraints de jouer le dimanche, la faute à leurs aventures européennes toujours programmées le jeudi soir, les Lausannois seraient bien inspirés d'engranger un maximum de points avant la dernière trêve internationale de l'année. Car ils devront ensuite négocier un calendrier infernal avec 9 matches programmés en l'espace de quatre semaines.

Dans le haut du classement, Bâle tentera de se rapprocher du leader thounois lors de la réception d'un Lugano (14h00) qui va mieux ces dernières semaines (quatre victoires en cinq matches). En déplacement à Saint-Gall (16h30), Young Boys tentera d'oublier sa déroute grecque en Europa League (défaite 4-0 à Thessalonique jeudi).



Un sixème succès de rang pour le leader Leonardo Bertone vient de frapper pour offrir à ses couleurs une sixième victoire de rang. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.



Les Devils toujours intraitables sur leur glace La fête continue pour les Devils sur leur glace de Newark. Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey ! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.

Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.



Ferrari remporte le titre mondial en endurance La Ferrari no 51 a aussi gagné le titre des pilotes en WEC Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Ferrari a remporté le titre de champion du monde d'endurance (WEC). La marque italienne a placé ses voitures aux troisième, quatrième et cinquième places des 8 Heures de Bahreïn.

Cette dernière manche de la saison a été remportée par Toyota. La numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick de Vries, partie en première ligne sur la grille de départ, s'est imposée après avoir contrôlé la course de bout en bout, malgré la pression de Peugeot et Cadillac en début de course, puis de Ferrari dans les trois dernières heures. Elle a devancé finalement de 19''378 l'autre Toyota conduite par le Vaudois Sébastien Buemi, accompagné par le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Ferrari, mal placée au départ, a fait une course intelligente pour remonter petit à petit, et décrocher son premier titre de champion du monde d'endurance depuis 1972. Ses trois équipages trustent aussi les trois premières places au championnat du monde des pilotes, remporté par celui de la Ferrari no 51, les Italiens Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi et le Britannique James Calado.

Ces succès complètent un fabuleux Grand Chelem de tous les titres majeurs de la saison, après la victoire aux 24 Heures du Mans en juin. Le grand battu est Porsche, qui disputait à Bahreïn sa dernière course dans la catégorie reine de l'endurance, après avoir annoncé son retrait en fin de saison.



Premier League: Sunderland freine le leader Granit Xhaka et Sunderland étonnent en bien cette saison Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Arsenal a concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Sunderland lors de la 11e journée de Premier League. Les Black Cats de Granit Xhaka ont égalisé à la 94e par Brobbey.

Granit Xhaka a ainsi joué un mauvais tour à son ancien club. Sunderland a lutté avec un coeur immense. Les Black Cats ont même ouvert le score par le défenseur Ballard (36e). Après le repos, Saka (54e) et Trossard (74e) ont renversé la situation. Mais Brobbey, de manière acrobatique, a arraché un point mérité pour le promu, qui reste invaincu à domicile.

Arsenal peut cependant attendre avec sérénité le dénouement du choc dominical entre Manchester City et Liverpool, qui accusent déjà respectivement 7 et 8 points de retard.



Un scénario renversant au Letzigrund Duek entre le Lucernois Taisei Abe (à gauche), dont l'expulsion a tout changé), et le Zurichois Bledian Krasniqi. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Après cinq défaites de rang, le FC Zurich a redonné un signe de vie. Le FCZ s’est imposé 3-2 devant le FC Lucerne après avoir pourtant été mené 2-0 jusqu’à l’appel du dernier quart d’heure.

L’expulsion de Taisei Abe pour une faute sur Steven Zuber sanctionnée d’un penalty a bouleversé le scénario de cette rencontre. A la rue depuis le coup d’envoi, les Zurichois pouvaient nourrir l’espoir de renverser la table avec un homme de plus et un seul but de retard. Ils y sont parvenus grâce à une volée de Matthias Phaëtan (79s) et un nouveau penalty, transformé imparablement à la 92e par Philippe Kény en face d’une Sudkurve qui n’en croyait pas ses yeux.

A Winterthour face à la "lanterne rouge", les Grasshoppers ont cueilli un succès 1-0 sans prix. Il a été acquis à la... 92e minute grâce au joker Nikolas Muci. Pour Winterthour, la pilule est bien amère dans la mesure où la VAR avait annulé quatre minutes plus tôt un but d’Andrin Hunziker pour un hors-jeu de quelques centimètres. Winterthour accuse désormais 7 points de retard au classement sur son adversaire du jour...



GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position Un très bon samedi pour Lando Norris Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Après avoir gagné le sprint, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a confirmé à Interlagos. Le leader du championnat a décroché la pole position du Grand Prix de Sao Paulo.

Norris a obtenu la quinzième pole de sa carrière, la sixième en 2025. Il a précédé Kimi Antonelli (Mercedes) de 0''174. La deuxième ligne sera occupée par Charles Leclerc (Ferrari/à 0''294) et Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''375).

Une sensation s'est produite dès Q1, avec l'échec inattendu de Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le quadruple champion du monde néerlandais, qui a dit n'avoir aucune adhérence, n'a signé que le 16e chrono et a été sorti d'emblée. Cela va sans doute enterrer ses derniers espoirs de conquérir un cinquième titre d'affilée. La dernière élimination de Verstappen en Q1 remontait au GP de Russie en 2021.

Chez Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg a brillé en se hissant en Q3. Le vétéran allemand partira dimanche de la dixième position. Gabriel Bortoleto n'a pas pu s'aligner en Q1, sa voiture n'ayant pas pu être réparée à temps après son accident dans le dernier tour du sprint.



Un 101e titre pour Novak Djokovic Novak Djokovic a remporté le tournoi organisé par son frère. Image: KEYSTONE/AP/Yorgos Karahalis Après le 100e à Genève, le 101e à Athènes dans le tournoi organisé par son frère ! Novak Djokovic a cueilli en Grèce un titre qui ajoute encore une page de plus dans sa légende.

En finale, le Serbe a battu 4-6 6-3 7-5 Lorenzo Musetti qui jouait sa qualification pour le Masters de Turin dans cette rencontre. L’Italien a fini par craquer dans un troisième set bien improbable avec cinq breaks. Après avoir servi pour le match à 5-4, Novak Djokovic pouvait ravir une dernière fois le service de son adversaire pour garder la main.

Le Serbe est attendu dès lundi à Turin où il rencontrera Taylor Fritz pour son entrée en lice dans le Masters. Arrivé "lancé"après ce titre à Athènes, il rêve de brouiller les cartes dans un tournoi promis à Jannik Sinner.





Une semaine royale pour Elena Rybakina Le service: l'arme fatale d'Elena Rybakina à Ryad- Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Championne de Wimbledon en 2022, Elena Rybakina peut savourer à nouveau une très belle victoire. La Kazakhe a enlevé le Masters de Ryad.

En finale, Elena Rybaina s’est imposée 6-3 7-6 (7/0) devant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour couronner une semaine vraiment royale en Arabie saoudite. Pour la Bélarusse, cette défaite est la deuxième qu’elle subit en finale de ce tournoi qui se refuse toujours à elle trois ans après celle concédée à Fort Worth devant Caroline Garcia.

Avec ses 8 aces, ses 3 balles de break qu’elle a su défendre et, surtout, un jeu décisif parfait pour conclure, Elena Rybakina mérite amplement sa victoire. Dernière qualifiée pour ce Masters, la joueuse de 26 ans tient la forme de sa vie en cette fin de saison dans la mesure où elle la boucle sur une série de onze victoires de rang. Ce succès à Ryad pour le 11e titre de sa carrière lui offre un chèque de 5,235 millions de dollars.



Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin Harry Kane jubile après l'égalisation à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.

