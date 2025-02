Le Suisse Dominic Stricker traverse une période très difficile. Image: keystone

Dominic Stricker pense à arrêter sa carrière

L'ex-grand espoir du tennis suisse (22 ans) enchaîne les défaites et vient de se faire larguer par son coach. Il songe à ranger définitivement sa raquette très bientôt.

Simon Häring / ch media

Plus de «Sport»

Dieter Kindlmann a été l'entraîneur de Dominic Stricker pendant près de deux ans. Au début de l'année, il s'est encore rendu à l'Open d'Australie, où Stricker s'est une nouvelle fois incliné au premier tour. Ce début de saison est d'ailleurs catastrophique pour le Bernois: en six matchs, il a concédé six défaites, la dernière cette semaine au 1er tour du tournoi Challenger de Lugano. Sa dernière victoire remonte à octobre 2024.

Et on l'a appris ce mercredi, dans un article de la NZZ: Dieter Kindlmann a donné sa démission, il y a quelques temps déjà. En fait, l'Allemand a accompagné Stricker en Australie uniquement parce qu'il devait respecter son délai de résiliation de contrat de trois mois. Ces informations coïncident avec celles dont dispose CH Media, le groupe auquel appartient watson.

Dieter Kindlmann n'est plus le coach de Dominic Stricker. Image: keystone

Dominic Stricker – vainqueur de Roland-Garros juniors en 2020 – a vécu des derniers mois difficiles. D'abord une blessure au dos, puis des problèmes personnels l'ont fait chuter. Au classement mondial, il a reculé à la 288e place (il était 88e, son meilleur classement, en octobre 2023).

Rien ne laissait présager une telle débâcle en automne 2023, quand le Bernois – alors âgé de 21 ans – a atteint les huitièmes de finale de l'US Open. Les images de lui assis sur le banc avant de servir pour le match contre Stefanos Tsitsipas, au 1er tour, en chantant sur le tube de Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody avaient fait le tour du monde.

Stricker victime de son père ?

Dans son article, la NZZ parle du père de Stricker, Stephan, un policier qui officie comme agent de son fils, comme la raison principale de cette situation difficile. Avec son attitude exigeante, Stephan Stricker crée des tensions partout où il passe et a également attaqué Swiss Tennis à plusieurs reprises car, selon lui, la fédération ne soutient pas assez son fils. Celle-ci a fait savoir qu'elle aide les joueurs suisses dans la mesure du possible.

Dominic Stricker, actuel 288e mondial, a atteint le 88e rang en octobre 2023. Image: KEYSTONE

Mais la question est de savoir si Dominic Stricker veut se faire aider. Toujours selon la NZZ, le tennisman de 22 ans a parlé ouvertement, il y a quelques semaines, de mettre un terme à sa carrière. Au plus tard à la fin de l'année.

La semaine prochaine, il jouera un tournoi ITF (troisième division mondiale) à Trimbach (SO). Loin de la grande scène du tennis. Pour tenter de retrouver le goût de la victoire et, avec, un peu de confiance et de plaisir à jouer.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber