Carlos Alcaraz a eu un geste de grande classe

L'Espagnol a fait preuve de beaucoup de fair-play après un échange tendu avec Ben Shelton, dimanche à Roland-Garros.

Carlos Alcaraz a réussi un coup très spectaculaire, dimanche lors de son match face à Ben Shelton. Alors que les deux joueurs venaient de débuter le deuxième set, Shelton a tenté un passing sur l'Espagnol, mais ce dernier a réussi à ramener la balle dans les limites du terrain malgré la perte de contrôle de sa raquette.

Carlos Alcaraz aurait pu serrer le poing et faire comme si de rien n'était mais, très fair-play, il a immédiatement expliqué à l'arbitre qu'il n'avait pas la raquette dans sa main lorsque celle-ci est entrée en contact avec la balle. Or le règlement est clair: pour qu'un coup soit marqué, le joueur doit être en possession de son instrument de travail.

En avouant sa «faute» à l'arbitre, Alcaraz a donc donné le point à Ben Shelton.

«Mesdames, messieurs. Carlos Alcaraz a dit qu'il n'avait plus la raquette dans la main au moment du contact, et donne le point à Ben Shelton», a explicité l'arbitre au micro, avant que le public n'applaudisse le comportement du Murcian.

L'honnêteté du numéro 2 mondial est encore plus louable quand on sait qu'il s'agissait d'un moment important du match: l'Espagnol était en danger sur son service au tout début de la deuxième manche et en cédant le point à Shelton, il a concédé une balle de break.

Cela ne l'a toutefois pas empêché de remporter le jeu après 14 minutes d'un combat épique, puis le match en quatre sets: 7-6, 6-3, 4-6, 6-4. «Carlitos» s'est ainsi qualifié pour son quatrième quart de finale de suite à Roland-Garros, le 11e en Grand Chelem. Il affrontera Tommy Paul au prochain tour.

