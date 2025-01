Cette joueuse a l'Ukraine au cœur et le combat dans le sang

Les blessures, la guerre, le retour de maternité: avant son quart de finale contre Madison Keys (14e mondiale), mercredi à l'Open d'Australie, l'Ukrainienne Elina Svitolina (27e) a fait de son «esprit combatif» sa marque de fabrique.

Menée un set à zéro au 3e tour face à la 4e mondiale Jasmine Paolini, l'ex-N.3 du classement féminin est parvenue à renverser le match pour finalement s'imposer 2-6, 6-4, 6-0. «Tous les Ukrainiens ont cet esprit combatif», glisse-t-elle après le match alors que son pays est en guerre avec la Russie depuis bientôt trois ans. «À tous les niveaux, nous nous battons pour ce qui nous appartient», ajoute la trentenaire, avant de quitter le court en écrivant "Love Ukraine" sur la caméra.

Rebelote lundi en huitièmes de finale, quand la Russe Veronika Kudermetova (75e) se détache à 4-1 dans le premier set. Svitolina aligne cinq jeux d'affilée pour s'adjuger la première manche, remporte le match 6-4, 6-1 et quitte le court en écrivant "l'esprit de l'Ukraine" sur la caméra.



«Ça fait près de trois ans que la guerre fait rage», a-t-elle rappelé en conférence de presse, elle qui ne serre plus la main de ses adversaires russes après les matches.

«J'ai parfois l'impression que les gens oublient que la guerre est toujours là, qu'on a encore besoin d'aide. En tant que sportive, une des meilleures d'Ukraine, j'estime que je dois faire entendre ma voix autant que possible pour (aider à) la prise de conscience.» Elina Svitolina.

Dernière représentante de son pays à l'Open d'Australie, Svitolina a atteint à Melbourne le 12e quart de finale de sa carrière, après une année 2024 qu'elle a décidé de clôturer dès la fin de l'US Open en septembre. En 2024, «j'ai pas mal lutté contre de multiples blessures», principalement au dos et au pied, a souligné l'épouse du Français Gaël Monfils, 41e mondial.



Opérée du pied droit juste après l'US Open, la triple demi-finaliste en Grand Chelem (Wimbledon 2019 et 2023, US Open 2019) se félicite d'avoir pris le temps «d'arrêter» et «d'investir dans son corps». Une deuxième pause en l'espace de deux ans, puisque Svitolina a donné naissance à une fille fin 2022.

La famille au complet

Elle était ensuite revenue sur les courts en avril 2023 et avait atteint cette année-là les quarts de finale à Roland-Garros et les demi-finales à Wimbledon.

Des résultats qui ne coulaient pas de source. La Japonaise Naomi Osaka (51e), devenue mère en 2023, a mis en lumière avant l'Open d'Australie l'impact d'un accouchement sur le corps d'une sportive de haut niveau. «Après avoir donné naissance, même le simple fait de courir m'était très difficile», a raconté l'ex-N.1 mondiale, contrainte à l'abandon au 3e tour contre Belinda Bencic, également jeune maman.



Mercredi contre Madison Keys, finaliste de l'US Open en 2017 et double demi-finaliste à Melbourne (2015 et 2022), Svitolina trouvera en tout cas à qui parler. L'Américaine est la joueuse qui compte le plus de victoires sur le circuit WTA depuis le début de la saison (11), et mène 3-2 dans ses confrontations avec Svitolina. Les deux joueuses ne se sont toutefois plus affrontées depuis trois ans.