«Oh merd*»: soudain, la neige se dérobe sous ses spatules

Skieur très connu sur les réseaux sociaux, où il partage ses cascades audacieuses, Owen Leeper n'avait pas prévu de se retrouver en si fâcheuse posture. Alors qu'il tentait de dévaler à ski un passage étroit et rocheux, la neige s'est littéralement effondrée sous lui, déclenchant une avalanche.

Au final, l'Américain s'est retrouvé avec une épaule déboîtée et un genou blessé. Les images ont été filmées par la caméra de son casque et une autre vidéo, prise par un drone, montre la chute effrayante du skieur.

«J'avais repéré ce toboggan il y a quelques jours, et j'ai pensé qu'il avait l'air génial, avec des virages serrés et deux sections différentes de rochers à sauter, a-t-il expliqué sur Instagram. Je savais exactement ce que je voulais faire, mais au troisième virage, la pente a cédé et m'a entraîné dans la chute, rebondissant sur les parois rocheuses et perdant un ski.»

«La personne qui m'accompagnait m'a aidé à remettre mon épaule en place, mais la douleur était trop intense, a-t-il poursuivi. Chaque millimètre de mouvement était atroce. J'ai finalement pu être évacué par avion.»

Owen Leeper a remercié le Ciel de ne pas avoir été plus sérieusement blessé.

«J'ai été très chanceux de ne pas m'être cogné la tête ou de ne pas m'être cassé d'os. J'ai seulement des bleus, quelques points de suture au genou et mon épaule blessée»