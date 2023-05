Vidéo

Le magnifique geste d'un marathonien pour son pote

L'entraîneur et ancien rugbyman Kevin Sinfield s'est arrêté avant la ligne d'arrivée afin de la franchir avec son ami et ex-coéquipier Rob Burrow, atteint de la maladie de Charcot.

Le marathon de Leeds a vécu un moment très émouvant dimanche, et ça n'a rien à voir avec le vainqueur de l'épreuve. Car celui qui a marqué les esprits, et qui restera dans les mémoires de cette course pour longtemps encore, est Kevin Sinfield.

L'ex-joueur de rugby à XIII s'est arrêté un peu avant la ligne pour prendre son ancien coéquipier des Leeds Rhinos dans ses bras. Rob Burrow, c'est son nom, est atteint de la maladie de Charcot depuis la fin des années 2010. Il participé à la course en fauteuil à trois roues, poussé par des coureurs (dont évidemment Kevin Sinfield).

Les deux hommes ont ainsi pu terminer l'épreuve ensemble après un peu plus de 4h22, sous les vivats de la foule.

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou «maladie de Charcot» est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale caractérisée par la mort progressive des neurones moteurs, neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraine une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients (source: Institut du Cerveau).