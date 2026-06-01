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Marco Odermatt avait une mission avant la finale



La Suisse a sorti l'artillerie lourde avant la finale du Championnat du monde contre la Finlande. Marco Odermatt est venu motiver la Nati dans le vestiaire.

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Comme lors des précédents matchs, une personnalité suisse a été invitée dans le vestiaire de l'équipe nationale pour annoncer les premiers joueurs appelés à entrer sur la glace pour la finale contre la Finlande. Et pour ce rendez-vous historique, c'est Marco Odermatt qui a eu droit à cet honneur.

Le champion olympique et double vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin a lu le cinq de départ de la Nati avant d'adresser un ultime message de motivation à l'équipe.



Dans la vidéo suivante, le Nidwaldien apparaît détendu et enthousiaste à l'idée de pousser les Suisses avant leur plus grand défi du tournoi.

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Depuis le début du Mondial, plusieurs célébrités helvétiques se sont succédé dans le vestiaire pour remplir ce rôle symbolique. Roger Federer avait notamment participé à l'exercice. Kevin Fiala, forfait pour la compétition en raison d'une blessure, avait lui aussi envoyé un message à ses coéquipiers.

Federer annonce la composition de la Nati dans le vestiaire 👇 Vidéo: instagram

Les encouragements d'Odi n'ont malheureusement pas porté chance à la Suisse qui a malheureusement encore une fois perdu en finale. (nib/jah)