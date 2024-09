Vous ne devinerez jamais la composition de cette voiture de sport

Lego a construit à l'échelle réelle une réplique de la célèbre McLaren P1. La voiture vient d'être testée sur circuit.

Christopher Clausen

342'817: c'est le nombre de pièces de Lego qu'il a fallu pour construire à l'échelle 1:1 une réplique de la supercar McLaren P1. Le plus surprenant? Elle roule et vient d'être testée sur le mythique circuit de Silverstone.

Le bolide conçu à partir de briques pèse 1'220 kilos, ce qui le rend plus léger que l'original, évalué à 1'395 kilos à vide. Dotée d'un moteur électrique, la voiture de 4,98 mètres de long possède une direction entièrement fonctionnelle.

C'est Lando Norris, pilote de F1 de l'écurie McLaren, qui était au volant de la P1 version Lego lors des premiers tests.

Les essais en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Plus de 8'000 heures de travail

La construction a posé un certain nombre de défis à l'équipe de 23 personnes. Elle a duré 8'344 heures au cours desquelles des experts en conception, en ingénierie et en modélisation ont collaboré. L'élaboration de la maquette a nécessité, à elle seule, plus de 2'000 heures de travail. 390 éléments Lego ont été utilisés, dont onze fabriqués spécialement pour ce projet.

La McLaren P1 contient 768 petits moteurs LEGO Power Functions, réunis en huit blocs moteurs et couplés à une batterie, de manière à imiter le V8 de la supercar originale. La voiture ainsi équipée a parcouru une distance de cinq kilomètres: un record. Toutefois, Lego n'a pas encore communiqué sa vitesse maximale. Il est néanmoins peu probable que sa puissance atteigne les 916 chevaux de la version classique de la McLaren P1.

Lego avait présenté en 2018 une réplique de la Bugatti Chiron. Celle-ci était composée de plus d'un million de pièces, avait nécessité plus de 13'000 heures de travail et avait tout de même atteint les 20 km/h.