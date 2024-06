Les gradins sont vides, mais les poches de l'Etat suisse vont se remplir. Keystone

Pourquoi la Suisse est déjà la grande gagnante des JO et de l'Euro

Le Championnat d'Europe de football en Allemagne et les Jeux Olympiques d'été en France augmenteront le PIB de la Suisse. Voici pourquoi.

Florence Vuichard / ch media

Beaucoup d'attention médiatique signifie automatiquement beaucoup de profits. C'est la formule courante que les organisateurs de grands événements aiment propager. Les villes et les pays espèrent un gain d'image, les hôtels comptent sur plus de nuitées, les restaurants sur une occupation plus élevée.

Mais tout n'est pas si simple. Car si les grands événements attirent les sportifs, officiels, journalistes et fans, ils dissuadent également ceux qui veulent échapper à l'agitation. Des études menées après le Championnat d'Europe de football 2004 au Portugal et la Coupe du Monde 1998 en France n'ont montré aucun afflux net.

La même chose devrait se répéter cette année:

«Paris est plein, avec ou sans les Jeux Olympiques» Alexander Rathke de l'Institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'ETH Zurich

Ce qui change finalement, c'est la composition des invités. En d'autres termes, les amateurs de sport remplacent les amateurs de culture.

De plus, la question se pose d'un point de vue économique de savoir si les fonds publics auraient pu être utilisés plus efficacement ailleurs:

«L'organisation de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud et au Brésil n'était probablement pas une bonne idée d'un point de vue économique. L'argent aurait été mieux investi dans des écoles et des projets d'infrastructure plutôt que dans des stades qui ne seront plus utilisés après la fête du football.» Alexander Rathke de l'Institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'ETH Zurich

En général, les effets conjoncturels de tels grands événements sont à court terme très faibles et pratiquement inexistants à moyen terme. Ainsi, le Championnat d'Europe féminin de football 2025, qui se déroulera en Suisse, ne devrait avoir que peu d'impact économique.

Petit pays, de nombreux sièges sociaux

En revanche, cette année, la Suisse profitera économiquement de l'Euro en Allemagne et des Jeux Olympiques de Paris. Grâce à ces deux grands événements, le Produit intérieur brut (PIB) de la Suisse augmentera de 0,4% supplémentaire, soit 3,4 milliards de francs, souligne Alexander Rathke de l'Institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'ETH Zurich.

Cette croissance supplémentaire n'est pas liée au fait que les fans célèbrent un but de Xherdan Shaqiri ou une médaille d'or suisse. La raison en est beaucoup plus sobre: la Suisse est le siège de l'Union des associations européennes de football (UEFA), de la Fédération internationale de football (FIFA) ainsi que du Comité international olympique (CIO).

«Ces organisations enregistrent tous les deux ans des revenus élevés grâce à la vente des droits de diffusion et des droits de marque pour le Championnat d'Europe, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques d'été et d'hiver» Alexander Rathke de l'Institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'ETH Zurich

Rien qu'en 2021, année où l'Euro et les Jeux Olympiques ont été reportés en raison de la pandémie, ces revenus ont dépassé les 6 milliards de dollars.

Inversement, la Suisse enregistre une diminution de 0,4 point de pourcentage du PIB une année sur deux.

«Pour un petit pays comme la Suisse, ces revenus entraînent des fluctuations du Produit Intérieur Brut» Alexander Rathke de l'Institut de recherches conjoncturelles (KOF) de l'ETH Zurich

Cependant, ces revenus supplémentaires ou manquants n'ont rien à voir avec le véritable cycle économique, même si, en fin de compte, il reste un effet positif. Et ils n'ont guère d'impact sur l'emploi. C'est pourquoi la KOF calcule, en plus du PIB classique, le soi-disant PIB corrigé des sports, qui est finalement presque plus significatif.

La Suisse profite donc - purement économiquement parlant - en fin de compte deux fois: elle enregistre un effet positif sur le PIB grâce aux finales de football et aux Jeux Olympiques et ne doit supporter aucun coût elle-même - du moins tant que les événements ne se déroulent pas ici.

Traduit de l'allemand par Tim Boekholt