7 gemütliche Nudelsuppen, um den ungemütlichen Winter erträglicher zu gestalten

Oscars 2023: «Everything Everywhere All At Once» könnte 11 Trophäen gewinnen

Am 12. März werden zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Diese Stars, Filme, Songs, Kostüme, Frisuren und so weiter gehen ins Rennen.

Rund 10'000 Filmschaffende haben abgestimmt – so viele Mitglieder umfasst die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aktuell. Alle zusammen haben allerdings einzig in der Kategorie Bester Film gewählt, die anderen verteilten sich auf die entsprechenden Berufsgruppen. Und dies sind die Favoriten: