Wenn KI uns die Zukunft zeigt ... also, die Zukunft von damals Bild: planetfantastique.com

Okay ... was nun? Zukunft oder Vergangenheit?

Beides!

RETROFUTURISM – so nennt man die Zukunftsvisionen vergangener Epochen. Viktorianer stellten sich eine Zukunft mit Luftschifftaxis vor, etwa. Italiens Futuristi der Dreissigerjahre träumten von einer Zukunft, in der man Nahrung nur noch in Pillenform zu sich nehmen würde. Ende der Sechzigerjahre ging man gerne davon aus, dass im Jahr 2000 fliegende Autos Standard sein würden. Dies schien gar nicht so abwegig, hatte man es doch innert 30 Jahren vom Propellerantrieb zum Mond geschafft. Da würden in der nahen Zukunft locker Butler-Roboter und Raumkolonien und dergleichen drin liegen, oder?

Letztlich sind und waren solche Zukunftsvisionen stets von utopischen Wunschvorstellungen geprägt. Und gibt man dieser Utopie noch einen psychedelischen Twist, landet man bei der hyperrealistischen KI-Kunst von Sienna O'Rourke, die mit ihrem Projekt Planet Fantastique «imaginäre Räume, Orte und Menschen in einer Welt, die hätte sein können, erkundet».

Bild: planetfantastique.com

Oder anders gesagt: «Retrofuturism with a pastel world view» – Retrofuturismus mit einer pastellfarbenen Weltsicht.

Irgendwo zwischen Americana-Utopie und psychedelischer Dystopie ... alles durch die Linse einer Kamera eines Wes-Anderson-Films gesehen: dort befindet sich Planet Fantastique.

Bild: planetfantastique.com

«Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die perfekte Utopie aussehen könnte, und KI ermöglicht, diese Perspektiven zu reflektieren.» Sienna O'Rourke

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

«Ob es sich dabei um einen hedonistischen Ort der Selbstverwirklichung und Sorglosigkeit handelt oder um ein nostalgisches Wunderland, in dem die Familie und die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen – es geht darum, im Eskapismus Schönheit zu erkennen, und um den menschlichen Drang, etwas zu suchen, das über uns hinausgeht.» Sienna O'Rourke

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Retrofuturismus bezeichnet die Vorstellung der Zukunft, die in der Vergangenheit vorherrschte und die wir von heute aus retrospektiv betrachten. Der Begriff wurde zum ersten Mal 1983 vom US-amerikanischen Medienkünstler Lloyd Dunn benutzt. Retrofuturistische Zukunftsvisionen verschiedener Epochen haben alle gemein, dass sie von damals aktuellen Trends und Technik ausgehen. bezeichnet die Vorstellung der Zukunft, die in der Vergangenheit vorherrschte und die wir von heute aus retrospektiv betrachten. Der Begriff wurde zum ersten Mal 1983 vom US-amerikanischen Medienkünstler Lloyd Dunn benutzt. Retrofuturistische Zukunftsvisionen verschiedener Epochen haben alle gemein, dass sie von damals aktuellen Trends und Technik ausgehen.

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

Bild: planetfantastique.com

