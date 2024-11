Brunch ist doof. Und, laut Anthony Bourdain, erst noch gruusig

«Köche hassen Brunch. Ein kluger Chefkoch setzt seine besten Köche am Freitag- und Samstagabend ein. Es wird ihm also widerstreben, dieselben Köche am frühen Sonntagmorgen einzusetzen – zumal sie wahrscheinlich am Samstag nach getaner Arbeit noch in den Ausgang waren und sich bis in die frühen Morgenstunden zugesoffen haben. Schlimmer noch: Brunch ist demoralisierend für einen seriösen Koch. Nichts lässt einen angehenden Escoffier sich mehr wie einen Armeekoch oder Mel von Mel's Diner fühlen, als Eggs Benedict für das Sonntagsbrunch-Publikum auftischen zu müssen. Brunch ist der Strafblock für die Köche der B-Mannschaft. Oder dort, wo das Lehrlingsteam ehemaliger Tellerwäscher erstmals ihr Kochhandwerk am Üben ist. Auch haben die meisten Chefköche sonntags frei, weshalb die Supervision auf ein Minimum beschränkt ist. Bedenke das, bevor du die Meeresfrüchte-Frittata bestellst.»

Anthony bourdain, «Kitchen Confidential»