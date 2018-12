Leben

6ix9ine: Unterstützung von seiner Freundin



Knast-Rapper 6ix9ine bekommt (moralische) Unterstützung – von seiner Freundin

Rapper Tekashi 6ix9ine sitzt seit Ende November im Knast und es sieht gar nicht gut aus: u.a. Raubüberfälle, Drogen- und Waffenhandel werden ihm vorgeworfen, es droht eine lange Haftstrafe. Todesdrohungen hat er im Knast auch schon bekommen und wurde aus Sicherheitsgründen in ein anderes Gefängnis verlegt.

Da wird er ein wenig emotionalen Support gut gebrauchen können. Und den bekommt er nun. Von seiner Freundin Jade.

Das Model postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie mit regenbogenfarbenem Haar und einem neuen Schulter-Tattoo zeigt.

Beides erinnert an ihren Freund, der ihr erst kürzlich zum Geburtstag eine Uhr im Wert von 35'000 US-Dollar geschenkt haben soll.

Doch die Solidaritätsbekundung von Jade kommt nicht bei allen gut an. So kommentiere Rapper Meek Mill das Bild mit dem Kommentar: «Oh, willst du was von der Berühmtheit abhaben?» und 50 Cent schrieb: «Sie war nur fünf Tage mit Danny zusammen bevor er verhaftet wurde, ist es Liebe oder ist sie fame-süchtig?»

Jade selbst wies diese Vorwürfe von sich: «Das ist nicht fake, sondern echt!» schrieb sie.

Ob 6ix9ine das Bild im Gefängnis gesehen hat, wissen wir nicht. Doch so wie es aussieht, wird er sehnsüchtig vermisst...

(gw)

