Platz da, E-Scooter! Hier kommt der VOLKSPOD

Von Beruf Ingenieur, bezeichnet sich Brent auf seiner Insta-Page als «maker and builder of a variety of things». Dabei ist eine klare Vorliebe für Oldschool-Maschinenmechanik zu erkennen. Hier etwa eine Maschinensäge aus dem Jahr 1946, von Brent liebevoll restauriert:

Johnny Depp zu spät auf Pressekonferenz – «brauche kein Hollywood»

US-Schauspieler Johnny Depp ist am Mittwoch mit einiger Verspätung zur Pressekonferenz des Films «Jeanne du Barry» in Cannes gekommen. Anschliessend gab der 59-Jährige Einblick in sein Verhältnis zu Hollywood und den Medien. Das Drama «Jeanne du Barry», das am Dienstagabend die Filmfestspiele eröffnete, ist Depps erster Film nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Verleumdungsprozess mit seiner Ex-Frau, die ihm Gewalt vorwarf, zeitweise eingebrochen. So war er 2020 in «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» ersetzt worden. 2022 errang er in den meisten Punkten einen Sieg über Heard.