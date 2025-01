GROOVY, BABY! Los! Schnappt euch Austin Powers' «Shaguar»!

UND Bill Clintons Präsidenten-Limo. UND Steve McQueens «Le Mans»-Porsche. Die aktuelle Oldtimer-Auktion in Kissimmee, Florida ist der Wahnsinn.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Auktionen, bei denen erlesene Oldtimer und Sammlerstücke verkauft werden, gibt's etliche. Doch ab und zu beliebt es dem Universum, ein wirklich aussergewöhnliches Rendezvous epischer Coolness zu arrangieren. Ein aktuelles Beispiel: Die Auktion Kissimmee 2025 in Florida, die noch bis zum 19. Januar läuft.

Wunderschönste Vintage-Autos, Renn- und Sportwagen, allesamt in Concours-würdigem Zustand, gibt es dort zu ersteigern. Etwa dieser 1964er Shelby Cobra:

Bild: mecum

Boah. Ein Traum.

Schätzpreis: 1,4 bis 1,5 Millionen Dollar. (Nochmals boah.)

Oder dieser 1966er Ford GT40 – ...

Bild: mecum

... eines von nur 31 je gebauten Strassenversionen des Le-Mans-Siegerautos.

Wow.

Aber: Selbst in dieser erlesensten Runde stechen einige Objekte ein klein wenig mehr hervor. Allen voran das hier:

Bild: mecum

Ja – er ist's! Das ist Austin Powers' «Shaguar»! SHAGADELIC, BABY!

Bild: mecum

Oft werden bei Filmproduktionen gleich mehrere Exemplare desselben Fahrzeugs benötigt – doch bei der Austin-Powers-Trilogie fehlte das Budget dazu, ...

... es gab und gibt also nur ein ...

Bild: mecum

«Oh, BEHAVE!»

Bild: mecum

Dafür gibt's gleich zwei Echtheits-Zertifikate, denn dieses Auto hier wurde von Mike Myers und von Liz Hurley höchstpersönlich gefahren. Zu sehen ist das Auto gleich in allen drei Austin-Powers-Filmen.

gif: youtube

Und im Madonna-Video «Beautiful Stranger».

gif: youtube

Abgesehen von der kultigen Union-Jack-Lackierung, ist der «Shaguar» ein waschechter 1967er Jaguar E-Type. Genauer: ein E-Type Series 1.5 (der mit den offen liegenden Scheinwerfern und neu designtem Armaturenbrett).

Bild: mecum

Unter der Motorhaube gibt's den sattsam bekannten 4,2-Liter-Reihensechszylinder mit einer Leistung von 265 PS. «GROOVY, BABY!»

Der Preis ...?

gif: youtube

Wir wissen es nicht. Das Auktionshaus Mecum hat keinen Schätzpreis bekannt gegeben. So viel wie die Forderung von Dr. Evil wird's aber kaum werden.

Hier kannst du mitbieten.

Austin Powers' Auto zu ersteigern, wäre schon cool genug. Doch, halt! An derselben Auktion wäre ausserdem im Angebot noch das hier:

Bild: mecum

Eines der ikonischsten und berühmtesten Vehikel in der Geschichte aller vierrädrigen fahrbaren Untersätze, verdankt der Porsche 917 in den Gulf-Rennfarben einen Grossteil seiner Starpower dem Steve-McQueen-Film «Le Mans» von 1971. Und just dieses Auto, nun, steht zum Verkauf. Das aus dem Film. Das Auto, das McQueen fuhr.



Bild: mecum

Der Verkäufer? Ein gewisser Jerry Seinfeld. Zu den vorherigen Besitzern des Autos gehörte unter anderem auch der zweifache Le-Mans-Gewinner (im echten Rennen, weisch, nicht im Film) Brian Redman. Sein Helm ist im Kaufpreis inbegriffen.

Bild: mecum

Interessiert? Nun, billig wird das nicht. Der aktuelle Rekord für einen Verkauf eines Porsche an einer Auktion war ein ähnlicher Porsche 917K bei der Pebble-Beach-Auktion 2017 ...

Bild: mecum

... Jener Wagen wurde ebenfalls im Film «Le Mans» verwendet und trägt die gleiche Lackierung, war aber nicht (wie dieses, nun) das Haupt-Auto des Films. Damals wurde er für satte 14,08 Millionen Dollar verkauft – ein Preis, der seither nicht übertroffen wurde.

Bild: mecum

Hier geht's zur Auktion.

Shaguar, Steve-McQueen-Porsche ... viel mehr Star-Power geht kaum. Oder doch?

Ta-daaaaa!

Bild: mecum

Dies ist eine historische Premiere. Es ist das erste Mal, dass eine echte Präsidentenlimousine an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird.

Es gab einmal eine Zeit, da wurden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika nicht in etwas herumgekutscht, das letztlich einem gepanzerten Militärtransporter entspricht, der als Staatslimousine getarnt wurde. Sie fuhren in Luxuslimousinen namhafter Markenhersteller.

Bild: mecum

Gewiss, diese Limousinen waren modifiziert, gepanzert und aufgemotzt, aber sie entsprachen letztlich immer noch Autos, die auf dem Markt erhältlich waren.

Und jetzt kannst auch du herumfahren wie der Präsident! Wie Präsident Clinton, um genau zu sein.

Bild: mecum

Denn dieser Cadillac Fleetwood Brougham von 1996 war im Dienste von Bill Clinton, bevor er 2001 für George W. Bush durch die erste Variante des «Beast» ersetzt wurde, jener Autoreihe, die bis heute verwendet wird.

Auch hier ist kein Schätzpreis bekannt. Klar ist aber, dass die Käuferschaft etwas für ihr Geld bekommt. Drei Zoll dickes Panzerglas, etwa, ...

Bild: mecum

... und der Gipfel an Hightech, den die 1990er Jahre zu bieten hatten.

Bild: mecum

Hier geht's zur Auktion.

Bonus:

Wem unsere Auswahl aus dem Kissimmee-Ausktionsangebot immer noch zu wenig ausgefallen ist, ... nun, dieses Ding hier steht auch zum Verkauf:

Bild: mecum

Strassenzugelassen und alles ... ach, schaut selbst HIER.