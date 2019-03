Schweiz

Frauen-Demo in Zürich: Hunderte demonstrieren für Frauenrechte und gegen Sexismus



Hunderte demonstrieren für Frauenrechte und gegen Sexismus in Zürich

Am Samstagnachmittag haben sich in Zürich hunderte Menschen zu einer Demo versammelt, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Die Polizei ist laut Blick mit einem Grossaufgebot vor Ort, da die Demonstration unbewilligt ist. Die Demonstranten haben sich am Hechtplatz versammelt und laufen Richtung Central.

Auf Twitter schreibt die Stadtpolizei: «Im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag versammeln sich momentan Personen im Kreis 1. Ein Dialogteam der Polizei ist vor Ort. Bleibt bitte friedlich und sucht den konstruktiven Dialog, damit der Anlass für beide Seiten möglichst problemlos verläuft».

Zur Demo aufgerufen hat das Frauenstreik Kollektiv Zürich: Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Organisatoren: «Heute um 14.00 gehen wir auf die Strasse in Solidarität mit den Frauen, Transgender, Inter und Queer, die gestern weltweit protestierten gegen Diskriminierung, Sexismus, Patriarchat und Feminizid. Wir treffen uns auf dem Hechtplatz. Bringt Besen!»

