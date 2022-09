Prinz Charles:

- Männlich

- Geboren 1948

- Aufgewachsen in Grossbritannien

- Zweimal verheiratet

- Lebt in einem Schloss

- Reich & berühmt



Ozzy Osbourne:

- Männlich

- Geboren 1948

- Aufgewachsen in Grossbritannien

- Zweimal verheiratet

- Lebt in einem Schloss

- Reich & berühmt