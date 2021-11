PICDUMP 390 – jep, auch hier ist jetzt schon Weihnachten! 🥲

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Mariah Carey

Es ist schon November und noch kein Weihnachten in Sicht??!!! Wart ihr denn noch nicht im Supermarkt??? Hier muss sich sofort was ändern!!!

So it begins ....



Et voilà:

via reddit/ich_iel



Wir lernen gleich von Anfang an etwas:

Eine wichtige Frage, die es zu klären gibt:

Währenddessen an der Tanke:

via reddit/ich_iel



Falls du schon immer mal wissen wolltest, wie schwer eine Baby-Schildkröte ist:

via userinput

Leute, die nach Zürich gezogen sind und sich über Leute beklagen, die nach Zürich gezogen sind:

via userinput

Wenn du eine gute Idee auf Spanisch hast:

via userinput

Nein. Obwohl ... Hm. Vielleicht. Hm. Nein. Oder doch?

Jedes. Einzelne. Mal.

via userinput

;)

Gern gscheh!

via userinput

Richtig:

via reddit/ich_Iel

«Der Vorhang war blau» = er war verzweifelt!

Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.

via userinput

Die Wut des kleines Mannes ...

via reddit/ich_iel



Damit du auch den heutigen Büro-Tag überstehst, 1 Lifehack:

Tu es nicht ...

PS: Mit was wird diese Nachricht gesendet? Einem Minipig? via reddit/funny

Danke und tüdelü!

In der Mitte könnte auch einfach nichts sein.

via reddit/ich_iel



Er stellt die wichtigen Fragen des Lebens:

via reddit/german



Hach, immer, wenn man sich auf etwas freut, ist es ausverkauft!

via reddit/ich_iel



Hier.

via userinput

Flachwitz für zwischendurch:

via reddit/ich_iel



Du bist kein Roboter? Beweise es!

via reddit/ich_iel



Zack, klassisches Eigentor.

via userinput

Huiii, das war knapp.

Ok.

via userinput

Herzlich willkommen in Deutschland!

Ich:

via userinput

Es ist lustig, weil es wahr ist:

via reddit/ich_iel



🤔🤔🤔

via userinput

Hö hö. Hö.

via reddit/ich_iel

Aufgepasst:

via reddit/ich_Iel



Gibt sicher einen Familienchat in den du das posten kannst:

via userinput

Shit, schon wieder passiert!

via userinput



Checkt eure Privilegien!

via userinput

Schöner Schnee für zwischendurch:

Haben wir darüber eigentlich schon genug gelacht?

PS:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr:

via twitter/krisfloating

Danke für nüt.

Es stimmt.

Siehst du «Ice Age»-Sid?

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Ta-da, Problem gelöst.

via userinput

Besser:

via reddit/ich_iel

Ohrwurm für zwischendurch:

Ich denke, ich habe meinen zukünftigen Anwalt gefunden:

via userinput

Es ist, wie es ist:

via userinput

HA!

via userinput

:'(

via twitter/niemamovassat

Und hier noch das Angebot der Woche:

via userinput

Ok, danke!

via userinput

Und zum Abschluss noch ein Ratschlag:

via reddit/ich_iel

Und damit du auch noch wirklich was gelernt hast:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der Wiki-Eintrag des Tages, passend zum heutigen Teaserbild:

Wham! war eine 1981 gegründete britische Popgruppe, die aus George Michael und Andrew Ridgeley bestand.

Zwischen Herbst 1982 und Sommer 1986 landete das Duo zehn Top-10-Hits in Grossbritannien, von denen fünf Platz eins erreichten; insgesamt verkauften Wham! über 25 Millionen Tonträger. Zu den bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Titeln gehören «Wake Me Up Before You Go-Go» und «Last Christmas», das seit seiner Veröffentlichung alljährlich zur Vorweihnachtszeit eine starke Radiopräsenz hat und sich auch immer wieder in den internationalen Charts platzieren kann.

Kurz nach der Veröffentlichung von «Last Christmas» kam es zu einem Rechtsstreit mit Barry Manilow. Gegenstand des Streits war die Ähnlichkeit des Liedes mit Manilows Hit «Can’t Smile Without You». Es kam zu einer aussergerichtlichen Einigung, nach der alle Einnahmen aus dem Lied im ersten Jahr der Aktion Band Aid zukamen. Die Summe ist nicht bekannt; von der Single wurden im ersten Jahr rund 1,4 Millionen Stück verkauft.

In diesem Sinne ... Video: YouTube/WhamVEVO

Und wenn wir schon dabei sind: Video: YouTube/BarryManilowVEVO

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...