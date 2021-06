Spass

Picdump

Picdump #370! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Liebe Echsenmenschen, der PICDUMP ist da! Hopp!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Greesoo

Welche Motive wünschst du dir?

Nobler Echsenmensch mit Katzenpulli im Ottenbad



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Miausenbad



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Es ist nur sein Fuss, es ist nur sein Fuss!

Alle Mütter, immer:

Wir verstehen dich, Nathan.

2h darüber nachdenken, welche Pizza man essen soll - aber in 2 Minuten lebensverändernde Entscheidungen treffen ... 🤷‍♀️

via userinput

Diese Entscheidung ist gefallen.

Eine der gutesten Werbungen!

via userinput

Fakt:

via twitter/marie_brownsuga



Alle Neubauten zurzeit:

via userinput

Ich würde gerne auch einsteigen.

via userinput

WENN DU WÜSSTEST

Wenn ich eine Geschichte von «früher» erzähle:

via userinput

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Abonnieren Abonnieren

Es ist, wie es ist:

via userinput

Du und dein Kumpel, nachdem ihr vor 2 Minuten beschlossen habt, dass ihr eure Haltung verbessern wollt:

Fast ...

via userinput

Eine Tragik-Komödie in 3 Akten:

Wenn du lange genug als Verkäufer arbeitest, erlebst du alles. Alles.

Vielen Dank, sehr freundlich!

Die Antwort.

Andere fänden es schön, sowas im Wald zu finden, ich würde sofort wegrennen.

Wer sagt es ihm?

Alle Eltern, immer:

Was letzte Höhe?

Wenn du an einem Tag mehr als 2 Dinge gemacht hast:

What.

Oder der Tank ist leer.

Äpfel. 🥰

via userinput

Ok, ich musste lachen.

via userinput



Irgendwann wird der Tag kommen, IRGENDWANN ...

via twitter/mrmamas_

«Geraten»:

Auch einfach «geraten»:

Andere Leute: Der Hund darf nicht ins Haus!

Du:​

Wenn du erst 9 bist, aber schon die zweite Scheidung hinter dir hast:

via userinput

Damit du auch heute was gelernt hast:

🙂

via twitter/jpbrammer



Wir haben endlich ein Wurmloch gefunden!

via userinput

Deine Nase während der Pollensaison:

Wenn du dich jemals nutzlos fühlst, denk daran, dass Patrick mal versucht hat, Hasenohren zu machen:

via userinput

Wenn ein Kunde 6 Stunden vor Ladenschluss noch reinkommt:

via userinput

Es darf ja nicht zu einfach sein:

🤷‍♀️

Nein.

via userinput

Ich brauche RICHTIGE Beweise!

via userinput

Hand hoch, wer das schon mal gemacht hat 🙋‍♀️

via userinput

Unhöfliche Schildkröte für zwischendurch:

via userinput

Was ist deine Lieblingsfarbe?

via userinput

Damit du heute noch mehr gelernt hast:

via userinput

Schönen Sommer mitenand!

via userinput

🙂

via userinput

Wenn dir ein Kindergartenkind von seinem Tag erzählt:

via userinput

Astronaut, ja? Hast du sonst noch was?

Was letzter Brief?

Immer diese modernen Mütter ...

Heute aus der Kategorie «Sag es mit Stil»:

via userinput

?????? Unverständlich

via userinput

Schlimm und schlimmer.

Ich.

via userinput

Und nochmal: Schönen Sommer, mitenand!

Und zum Abschluss: Was bringt dir dein Tag so?

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Thema: Trunkale Hyperhidrose

Eingereicht von: Röbi Roux

Kommentar: Inspiriert vom heissen Wetter, keiner Klimaanlage und ich ohne Kleider im Home Office

Als trunkale Hyperhidrose wird das übermässige Schwitzen am Rumpf (vor allem am Rücken) bezeichnet. Diese Art der Hyperhidrose kommt zwar verhältnismässig selten vor, ist für Betroffene jedoch ebenso belastend wie eine verstärkte Absonderung von Schweiss an Händen und Füssen.

Schwitzen ist eine natürliche Reaktion des Körpers und dient der Thermoregulation. Das heisst, dass sich die Körpertemperatur durch die Absonderung von Schweiss und dessen Verdunstung auf der Haut verringert. Bei hohen Aussentemperaturen oder körperlicher Anstrengung schwitzt der Mensch also, um nicht zu überhitzen.

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

