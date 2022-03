PICDUMP 410 – Du bist nicht betrunken, das ist nur El Haraldo!

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

TonesDust

Welche Motive wünschst du dir?

Kein Harold, Aber EL HAROLDO, tu was immer du denkst, was ich will, wenn ich EL HAROLDO will + Tacos



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

EL HAROLDO



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Wollen wir mal wieder mit ein paar Highlights aus der Bravo beginnen? Ok? Ok!

Fotolovestorys, die einfach zum Verlieben sind! 🥰 via bravo/fotolovestory



via bravo/fotolovestory



via bravo/fotolovestory



via bravo/fotolovestory

via bravo/fotolovestory

via bravo/fotolovestory

via bravo/fotolovestory



via bravo/fotolovestory

Nö, eigentlich nicht! 🥰

via bravo/fotolovestory

Das ist ein Teich.

Und was hier los ist, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht so recht ...

via userinput

Gebt diesem Menschen alle Essiggurken dieser Welt!

via userinput

Warum, Gehirn? Warum?

Wenn du mal ohne Tasche das Haus verlässt:

via userinput

Perfekter Haarschnitt!

Damit wir auch heute was gelernt haben:

Alf hat eine neue Sonnenbrille. Hübsch!

via userinput



Hoi.

Wenn wir nur halb so cool wären ...

Lifehack:

Katzes erstes Rockkonzert:

Mit ein bisschen sehr viel Fantasie ...

via twitter/jest_iris

Väter ...

via userinput

Kleiner Ohrwurm gefällig?

Wie füreinander geschaffen! 🥰

«Ich bin eben Stier, hihihihihihih»

Wir sind noch nicht bereit für diese Religion.

via userinput

Schuldig.

Siehst du es? Natürlich siehst du es!

via userinput

Du bist, was du isst.

Ich:

Du, mit all dem Kram, den du in den letzten zwei Jahren online bestellt hast:

via userinput

SIR.

Wer diese Band nicht kennt, hat keine Ahnung von New Wave.

via userinput

Haha, same.

via poorlydrawnlines

Irgendjemand von euch hat heute sicher auch Geburtstag. Also: HAPPY BIRTHDAY! 😘

Hö hö hö. Hö.

via userinput

Das Gefühl, wenn du deinen Ellbogen an der Tischkante angeschlagen hast:

Wir kennen beide die Wahrheit ...

via userinput

Die Nase. Haha.

via reddit/ich_iel

Ich glaube, wir kennen seine Antwort ...

via instagram/srgrafo



Aus unserer beliebten Kategorie: Sag es, aber sag es mit Stil – Kleinanzeigen-Edition

via userinput

War ja klar ...

via pizzacakecomic

Was letzte Rohr?

via userinput

Was letzter Verrat?

via userinput

Und zum Abschluss: Es ist nicht so, wie du denkst! Oder doch? Nein. Vielleicht?

😵‍💫 via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

via reddit/confusingperspectives

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Liberei

Die Liberei, auch Liberey oder Andreana genannt, in Braunschweig gilt als ältester freistehender Bibliotheksbau nördlich der Alpen. Er wurde zwischen 1412 und 1422 in der Kröppelstrasse im Weichbild Neustadt, nur wenige Meter südöstlich der Andreaskirche errichtet.

Durch Schenkungen, unter anderem von Johann Ember und vor allem Gerwin von Hameln, war die Bibliothek über die Grenzen der Stadt bekannt und galt bis zu ihrer Auflösung 1753 mehr als 300 Jahre lang als eine der bedeutendsten Bücher- und Handschriftensammlungen im norddeutschen Raum.

Die Ursprünge der Bibliothek gehen auf das Ende des Jahres 1309 zurück. Kurz zuvor war Magister Jordanus, Pfarrer der Andreaskirche, verstorben und hatte seiner Pfarrkirche testamentarisch «auf ewige Zeiten» seine Sammlung von 18 Handschriften hinterlassen.

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...