Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Elmas Lento

Welche Motive wünschst du dir?

Eine Harold-Matrjoschka, ein Harold in einem Harold in einem Harold in einem Harold in einem Harold in einem Harold...



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Haroschka



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Hoi. Geht los!

Hobbys: Reisen.

via reddit/ich_iel



Katzen-Gedicht für zwischendurch:

via instagram/purr.in.ink



Hirn, wieso bist du so?

via Instagram/martin rosner

Es gibt drei Typen Mensch:

via userinput

FaShIoN.

via userinput

Du hast schon richtig gelesen.

Die perfekte Flauschigkeit existiert ni-

via userinput

Natürlich hat sich das schon jemand tätowieren lassen.

via userinput

Nächstes Mal moderiert es dann er:

Wenn du ein Konto eröffnen willst und deinen Namen sagen musst ...

via userinput

Wenn du erst grad im Büro angekommen bist und alle schon was von dir wollen:

via userinput

Die perfekte Pizza existiert ni-

Egal, wie alt du bist, du bist nie zu alt für links:

via userinput

Kinder.

Hä? Ah. Hä? Ah.

via reddit/confusingperspectives



Wer möchte schon nicht in einen Hai urinieren...?

Kommen wir nun zu den Breaking News:

via reddit/ich_iel



Team «bitzli öffnen».

via reddit/ich_iel



USA! USA!

Wenn du von deinem Essen überzeugt bist:

via userinput

Tschäggsch? Tschäggsch???

Und jetzt stell dir vor, du musst da betrunken hoch:

«Bitte töte mich»

Hä? Ah. Hä? Ah.

via reddit/confusingperspectives

Ganz unauffällig halt.

via reddit/ich_iel



Danke für nüt.

via userinput

Freudiger Hund in 3, 2, 1...

Schuldig.

via userinput

Corona ist schliesslich noch nicht vorbei.

Man kann es ja mal versuchen.

via userinput

Hinter dir!

via userinput

🥰

Wenn die Schwäne wieder ins Wasser gelassen werden:

via userinput

Der Sommer kommt!

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Katzen. Immer.

via userinput

Wenn du etwas falsch verstanden hast ...

via twitter/jesse_street



Mütter und ihr Wunschdenken ...

Oder eine Bombe?

via twitter/abuelkhairhaya

Es ist, wie es ist.

via userinput

🥲

via userinput

🙃

via userinput

GENAU die meine ich!

via userinput

Eigentlich ja noch günstig.

via userinput

Supi.

via userinput

Wieso seid ihr so? ...

via userinput

Tipptopp.

via userinput

Hahahaha.....ha.

via userinput

So, tschüss!

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Café Passé

Café Passé ist das 1981 erschienene zweite Musikalbum der Austropop-Band Erste Allgemeine Verunsicherung.

Die 1977 als Nachfolger der Gruppe «Antipasta» gegründete Erste Allgemeine Verunsicherung nahm dieses zweite Studioalbum Café Passé im August und September 1980 im Magic-Sound-Studio in Graz auf, wo es auch gemischt wurde. 1981 bekam dieses Album den deutschen Schallplattenkritikerpreis. Ein Auszug aus der Begründung der Jury:

«Im vergangenen Jahrzehnt entstanden Politrockgruppen en másse. Von diesen unterscheidet sich das Wiener Rock-Cabarett Erste Allgemeine Verunsicherung in seinem zweiten Programm ‹Café Passé› dadurch, dass den witzigen Texten und der rockigen Musik gleiches Gewicht zukommt. Dem anarchischen Gestus der spöttischen Hiebe, die die sechs Mann nach allen Seiten verteilen.»

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...