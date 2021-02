Spass

Picdump

Picdump #364! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr ... Jetzt! PICDUMP!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Tamy_Siech

Welche Motive wünschst du dir?

Viele kleine Harolds, die hoffentlich auf dem richtigen Feld stehen



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

1, 2 oder 42

Ich hoffe, ich habe es zu deiner Zufriedenheit umgesetzt:

bild: watson / shutterstock / screenshot zdf

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PS: Mach den Push auch an, ok? Ok!

PICDUMP >>

Wir starten mal wieder mit einem Gedicht!

Da hat er natürlich recht, das kann man so nicht stehen lassen!

Ich bin jetzt da!

Eskalation in 3, 2, ...

Es ist nicht unbedingt der schönste Ort im Internet, muss ich sagen ...

Ab und zu ist es aber ein bisschen weniger schlimm.

«Bitte töte mich.»

Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

Wir kommen nun zu den Schlagzeilen:

via userinput / screenshot

Aus der Kategorie: Wenn Schilder ehrlich wären.

Gebt ihr das Töpfchen sofort wieder zurück!

Dabei war ich vor 7 Sekunden doch noch glücklich?!

via userinput

Switzerlish könnten wir von mir aus beibehalten.

via userinput

Weise Worte für zwischendurch:

via userinput

Eine Frau von Welt!

via userinput

Es ist, wie es ist.

Passiert. ¯\_(ツ)_/¯

Du denkst, du bist faul? Diese 17 Personen toppen dich!

Immerhin eine Gemeinsamkeit.

PS: Du bist nicht dumm, diese Bilder sind nur sehr verwirrend

Bist du wirklich schon 30? Schau nochmal nach.

Meine Kamera ist leider kaputt.

Seid immer auf der Hut. IMMER.

«AlS KiND duRfTe IcH ImMeR dEn ScHaUm tRiNkeN»

Und zack, 2h für alle zum Fenster rausgeworfen:

via userinput

Ratet, wer bald mit freshen Meches (Mäsch) um die Ecke kommt!

Man kann es ja mal probieren ...

«‹Privatsphäre› kannst du in deinem eigenen Haus haben»:

Wenn du deine eigene Insta-Story nochmal schaust, weil du so lustig bist:

via userinput

Irgendwoher muss ja die Inspiration kommen.

So, das dürfte als Schutz reichen!

via userinput

Vieles hat sich geändert – vieles aber auch ... nicht.

Danke für de Tipp, Ruedi!

via userinput

Die Prioritäten haben sich ein bisschen geändert.

Man kann Bilder nicht riechen. Doch:

via userinput

FINDEST DU DAS LUSTIG?

via userinput

Was du hörst vs. was eigentlich gemeint ist:

Update, Leute:

via userinput

Wenn deine Mutter dich zwingt, deinen Cousin als Grafiker zu engagieren:

Wenn dich jemand fragt, wo du dich in 5 Jahren siehst:

via userinput

Aufgepasst, was du konsumierst!

Wenn du deine Maske vergessen hast und vor dem Laden warten musst:

Wenn dein Grossvater dein Liebesleben in die Hand nehmen muss:

Einfach so: Axokatzl. Oder Katzolotl.

via userinput

Komm, nimm noch einen Teller!

via userinput

Danke, Goofy ...

via userinput

Danke für nichts.

via userinput

Wir sehen: Das eiskalte Händchen

via userinput

Ohhohhhh, hat hier etwa jemand ... seine Umgebung angezogen???

via userinput

Perfekter Pizzateig für zwischendurch:

via userinput

:)

via userinput

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

Besoffen klang es nach einer GENIALEN Idee!

via userinput

😬

via userinput

Zum Abschluss, 1 kleines Bilderrätsel:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: (9615) Hemerijckx

(9615) Hemerijckx ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 23. Januar 1993 vom belgischen Astronomen Eric Walter Elst am La-Silla-Observatorium (IAU-Code 809) der Europäischen Südsternwarte in Chile entdeckt wurde.

Der Asteroid wurde am 6. Januar 2003 nach dem belgischen Arzt Frans Hemerijckx (1902–1969) benannt, der sich ab 1929 der Bekämpfung der Lepra in Belgisch-Kongo und Indien widmete.

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und denk dran: Wenn du denkst, dass DEIN Tag Kacke läuft, ...

via imgur

*Und die Lösung zum Bilderrätsel noch:

Was zum ...

Geier

Teufel

Kuckuck

Henker.

Ich wünsche Sie viel Glück und tun Sie keinen Blödsinn!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

