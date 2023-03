Der Picdump 29, beständiger als so manche Bank 💪

Immerhin chänu wer nisch nu uf Memes verlah. Etwas auf Walliserdeutsch.

Die Credit Suisse ist nicht mehr, was waren das für erschütternde Neuigkeiten. Zum Glück gibt es aber in Zeiten wie diesen noch Dinge, auf die wir uns immer verlassen können. Und das sind Memes. Egal, was in der Welt passiert, sie wird es immer geben – etwas Beständigkeit in turbulenten Zeiten.

Und jetzt zum Titelbild

Die Idee kam von:

Quinta dos Malucos



Das sollte das Titelbild beinhalten:

En Wallisser z Sanggallä

Und so soll das Werk heissen:

Ujujuj, aber ohni Senf



Und hier ist es:

Bild: watson/ material: keystone, shutterstock

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



«Hey, da bin ich! Ich habe noch angehalten, um ein paar Biere zu kaufen.»

«Von Gebäuden springen – wie hoch ist zu hoch?»

«Es war ursprünglich ein Gruppen-Projekt.»

«Hör mal zu, du kleiner Junge. Bring mir ein paar Burger und Pommes. Das ist ein Befehl/eine Bestellung.»

«OMG, Albert Einstein war also eine echte Person. Ich dachte die ganze Zeit, er sei ein theoretischer Physiker.»

«Ich bin gespannt, von welchem fabelhaften Gericht ich ein Teil sein werde.»

«Wenn dein Chef nach Beweisen fragt, dass du im Krankenhaus bist.»

«Ich habe Angst, allein zu sterben.»

«Gute Nachrichten.»

«Ich bin kein schlechter Fahrer!»

«Du fährst so schlecht, dass das GPS nicht spricht, sondern betet.»



PICDUMP

Göttliche Unterhaltung.

bild: watson

🥴

«Du hast letzte Nacht nicht gut geschlafen, oder?»

«Woher weisst du das?»

«Mein Gesicht:»

So ist es doch. 😁

«Ich, wie ich mich selber in der kleinen Zoom-Box betrachte, wenn jemand anderes spricht.»

Immerhin steht alles noch. 🤷‍♂️

«Beziehungen. Soziales Leben, psychische Gesundheit, Rechnungen, Arbeit.»

«Leben.»

«Ich.»

Wie eine bittere Rivalität begann.

«Wenn dein grosser Bruder dein Essen anfasst.»

Wie du jede Beleidigung und Kritik durch bringst.

«Jemand, der mein Selbstwertgefühl mit ‹konstruktiver Kritik› zerstört: ‹Nichts für ungut.›»



Und der PiDi dauert noch ein bisschen.

«Wenn du aufstehst, nachdem du 46 Minuten auf der Toilette verbracht hast und Memes angeschaut hast.»

Oder GIFs. ☝️

«Was angezeigt wird:‹ ... tippt›»

«Was ich tatsächlich tue: *zwei Minuten lang den besten Sticker zum Verschicken suchen*»

Nein, tut es nicht!

«Das W steht für Walross.»

Irgendwie haben ja beide Recht.

Ein Wortspiel. Wer will, kann es gerne in der Kommentarspalte übersetzen.

Meine Damen und Herren, ein Genie.

«Schreibe fünf Wörter auf, die du buchstabieren kannst:»

«1. fünf

2. Wörter

3. du

4. kannst

5. buchstabieren»

Und dafür haben wir unsere Plastikstrohhalme opfern müssen ...

«Milliardäre auf dem Weg zu einer Klima-Konferenz.»

Das ist wahre Liebe.

«Meine Frau hasst es, in Verlegenheit gebracht zu werden, also haben wir sie am Flughafen überrascht: ‹Willkommen zurück aus dem Gefängnis, Mom.›»

Aber mindestens genau so.

«Wie es ist, das Bett mit meiner Katze zu teilen.»

The Undertaker! 💪👹

«Wenn du eine 2,08 m grosse dunkle Seele bist, die unzählige Gegner vernichtet hat und mehrfach mit bösen Kräften von den Toten auferstanden ist, aber du bist Grossmutters Junge und sie liebt dich.»

Man kann ihn nicht nicht mögen.

«Ich mochte das Steak! Das war mein Lieblingsstück. Ich war in «Die Mumie». Brendan.»

Wir alle haben ihn ...

Sinngemäss: «Der eine Freund, der sich bei anderen so aufführt, als wäre es sein eigenes Zuhause.»

Wer fände es lustig?

«Hey Schatz, kannst du mir ein Standwich machen? Ich bin in 15 Minuten zu Hause.»

«Natürlich (:»

«*Sandwich»

«Zu spät.»

«Was meinst du?

Ich verlasse dich ...»



Hört sich zumindest in der Theorie verdammt gut an.

«Vater fordert Kinder auf, ihn schlafend zu zeichnen, damit er ein Nickerchen machen kann.»

Jaja, «die Jugend von heute».

«Grossmutter: ‹Alle Leute denken heutzutage nur noch an Sex.›»

«Grossmutter:»

«Danke, Schatz.»

«Er sagte, keine sauren Gurken auf seinem Burger.»

Ihr seht es doch auch, oder?

«Wenn du deine Knie knacken hörst, während du in der Hocke bist.»

Dafür macht man solche Videos. 💪

«Wie man ein Tor öffnet.»

«Ich steckte seit Monaten im Park fest, weil ich vergessen habe wie man das Tor öffnet, dieses Video hat mir das Leben gerettet! Danke!»​

Danke auch dafür ...

«Wenn du versuchst, deine Probleme zu bewältigen, indem du Witze darüber machst, und dann sagt jemand: ‹Du solltest über solche Dinge keine Witze machen.›»

Murphys Gesetz. 🙄

«Ich am Tag, nachdem ich meine Nägel geschnitten habe.»

Schach, Matt!

«Wie entscheiden Atheisten zwischen guten Entscheidungen und schlechten Entscheidungen?»

«Wenn du die Androhung ewiger Strafe brauchst, um ein guter Mensch zu sein, dann bist du kein guter Mensch.»



Ein bisschen aus aktuellem Anlass.

«Vertraue den Banken!»

«Die Banken:»

Ratatouille 2.0? 🐀🐦

«Ein Vogel, der Koch ist? Das ist doch lächerlich!»

«Dieser Vogel kann kochen.»

Kein Meme im klassischen Sinn, aber es kann dein Leben verändern.

«Genies werden oft von der Gesellschaft abgelehnt.»

Ganz besonders am Sonntag.

«Das Starterpaket deines Nachbarn im Obergeschoss.»

Oder «Danke für den Input».

Immerhin ist er ehrlich.

«Meine neuen Visitenkarten sind gerade angekommen:

‹Alex Taylor: Bitte kontaktieren Sie mich nicht. ›»

Eines der schönsten Geräusche. 🥰

«Wenn du den Namen deines Haustiers rufst und du das Getrappel ihrer kleinen Pfoten hörst, wenn es sich auf den Weg zu dir macht.»

Deine Körperhaltung, genau jetzt.

«Ich, wie ich google ‹Warum tut mein Nacken weh?›»

Selbiges gilt für den Beifahrer-Sitz.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!