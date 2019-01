Spass

21 gruslige Bilder aus der Natur



21 Horror-Bilder aus aller Welt, die du dir besser nicht vor dem Schlafen ansiehst

Spinnen, Kakerlaken oder Schlangen sind für manche gewiss bereits eine Belastungsprobe. Aber es geht noch schlimmer, wie dieses Gruselkabinett in 21 Punkten zeigt ...

+++ DISCLAIMER +++

Die folgenden Bilder sind in der Tat verstörend. Sie enthalten Spinnen, Schlangen, Tausendfüssler und weitere Gestalten. Nur damit es gesagt ist.

Wir beginnen gemächlich. Mit Würfeln in einer Box. Das ist so weit ja noch einigermassen vertretbar.

Der Haken dabei ist zum einen der Schaffer und Besitzer dieser Würfel, zum anderen das Material. Denn sie gehörten Ed Gein, seines Zeichens Mörder und Leichenschänder. Das Material der Würfel? Menschenknochen.

Und jetzt nochmals: Voilà. Bild: imgur

Wir bleiben bei einem harmlosen Thema, nämlich den Milchzähnen. Bevor sie von unseren Erwachsenen-Beissern verdrängt werden, sehen sie ja süss aus. Ausser man leidet unter Trypophobie.

Milchzähne und bleibende Zähne haben wir alle. Nicht aber die seltene Fehlbildung Ulnar dimelia (auch mirror hand syndrome genannt).

Weiter mit dem menschlichen Körper in der Subkategorie «Isländische Folklore». Der Aberglaube der Isländer im 17. Jahrhundert bestand darin, dass das Tragen eines sogenannten Nábrók (englisch: Necropants) für Reichtum sorgt.

Dieser Nábrók (aus Menschenhaut) sieht so aus: Bild: wikimedia

Für die, die es interessiert: So lief es gemäss Überlieferung ab Vor dem Tod muss das Eingeständnis eingeholt werden, die Haut als Nábrók zu verwenden zu dürfen (welch Ehre!), nach dem Tod wird der Verstorbene vergraben, dann wieder ausgebuddelt, Hüft-abwärts gehäutet und eine Münze von einer Witwe in den Hoden platziert.



Diese Hosen trug man dann direkt auf der Haut und durften nicht mehr abgezogen werden – ausser jemand übernimmt den Nábrók für diese Zeit. Und zack war man reich. Ja, die Zeiten waren auch schon einfacher ...



Ausflug ins Tierreich! Venusmuscheln kennen wir. Die sind so schön still und ruhig und un-unheimlich.

Und hast du dich auch schon mal gefragt, wie das Innere eines Lederschildkrötenschnabels aussieht?

Auch diese Aufnahme stammt aus dem Tierreich.

Was aussieht wie Aliens, sind in in Tat und Wahrheit Schleiereulen-Babys. Was du also lange Zeit als deinen Schlafparalyse-Dämon gehalten hast, sind womöglich nur Schleiereulen, die gefüttert werden wollen.

Egli ist, wie wir alle wissen, Schweizer Fisch des Jahres 2019. Fürs Jahr 2020 würde ich gerne folgenden Freund des Süss- und Küstenwassers nominieren.

Neunaugen (so heissen die tatsächlich): Bild: reddit

Das Einzugsgebiet dieses charmanten, fischähnlichen Wirbeltiers

«... umfasst Europa, das kalte und gemäßigte Asien, Nordamerika, Patagonien, den Südosten Australiens (inklusive Tasmanien) und Neuseeland.» wikipedia

Bei einem allfälligen Sieg gibt es dann ein lecker Bussi! Bild: reddit

Eine Alternative wäre da natürlich der Koboldhai.

Der sich den Titel zum Beispiel so schnappen könnte: gif: reddit

Andernfalls würde ich mich auch noch mit der Muräne zufriedengeben.

So sieht dann sein Sieger-Lächeln aus: Bild: reddit

Dieser Punkt ist Grund eins, wieso man nicht in Angelegenheiten rumstochern sollte, ohne genau zu wissen, um was es sich handelt.

Es könnten ja, rein theoretisch, Spinnen sein ...

Spinnen sind ohnehin umstrittene Kreaturen (zumindest unter uns Angsthasen). Besonders grazil zeigen sie sich allerdings dann, wenn sie sich während dem Häuten lasziv räkeln.

Dass man eine Spinne aber dennoch nicht einfach so töten soll, zeigt ein weiteres Beispiel aus der Kategorie «Nope».

Aufgepasst beim Kampf gegen die Spinne: gif: reddit

Dass auch Mutterliebe bis zu einem gewissen Grad angsteinflössend sein kann, beweist diese Tausendfüssler-Mutter.

Das Lebewesen, das man am ehesten mit Teamwork und Fleiss in Zusammenhang bringt, sind Menschen watson-Mitarbeiter Ameisen. Obwohl sehr klein, meistern sie praktisch alles im Kollektiv.

So auch den Angriff auf ein Wespennest: gif: reddit

Nicht alle mögen Schlangen, aber die Wenigsten mögen Zecken. Wie wäre es also mal mit einer von Zecken befallenen Schlange zur Abwechslung?

Weder Fan von Tausendfüsslern noch von Schlangen? Dann besser mal Augen zu, denn hier frisst eine Schlange gerade einen Tausendfüssler.

Und nicht umgekehrt, wie diese Vergrösserung erahnen lässt: Bild: reddit

Auch wenn diese Vorstellung von Diät nicht immer eine gute ist.

Dann sieht es in etwa so aus: Bild: reddit

Nicht per se gruselig, aber einfach eindrücklich (und zukünftige Hauptrolle in meinen Albträumen) sind diese japanischen Riesenhornissen.

Vielleicht auch einfach eine sehr kleine Hand: bild: reddit

Übrigens: Japanische Honigbienen verteidigen sich gegen die Hornissen wie folgt: Sie lassen sie in ihren Stock eindringen, warten ab, umzingeln sie dann und vibrieren dabei. Die Temperatur steigt auf bis zu 47,2º C. Honigbienen ertragen eine Temperatur von bis zu 47,7º C, Hornissen nur bis 46,1º C. Die Hornisse wird vom Kollektiv geröstet.

Das sieht dann so aus: Video: YouTube/National Geographic

Das Schöne am Lernen ist ja, dass man zusehends neue Dinge kennen lernt, vor denen man sich fürchten oder an denen man sich stören könnte. Ganz in diesem Sinne lernt ihr nun Schnurwürmer kennen.

Die sehen so aus: Gif: reddit

Oder so: gif: youtube

Und das mit Abstand schaurigste, was du je sehen wirst:

Ein WC ohne WC-Papier! Bild: reddit

Bonus

«Normale» Menschen. Menschen können unheimlich komische Kreaturen sein.

