Ein Ei knackt Instagram-Rekord – 15 Bilder, die es mehr verdient hätten!



15 Insta-Bilder, die den Like-Rekord noch mehr verdient hätten als das Ei

Ganz im Ernst: Das Insta-Ei ist ein erster Schritt in die richtige Richtung auf Instagram, aber immer noch nicht (Achtung!) das Gelbe vom Ei. Wir zeigen, welche Posts die Insta-Krone wahrlich verdient hätten.

Die momentanen Top-20-Posts auf Instagram: Bild: wikipedia

Es wird ersichtlich: Baby und Tod – das zieht. Glückwunsch und Anteilnahme per Doppelklick; Manieren in der Generation 2.0. Und dann zuoberst das Ei. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn Instagram muss dringend seine erste Reformation durchlaufen.

Instagram momentan: gif: imgur

Genug mit professionalisiertem Narzissmus, genug mit «thoughts and prayers», genug mit dem elenden Streben nach elendigeren Produktplatzierungen. Instagram soll wieder personalisiert, intimisiert und ironisiert werden. Nur so bietet es einen Mehrwert gegenüber den abgekarteten Gross-PR-Manufakturen.

Im Zuge dieser selbst ausgerufenen Reformation hier 15 Bilder, welche die beliebtesten Posts sein sollten.

Wenn schon Selbstdarstellung, dann in Reinform

Und falls doch ein Baby-Bild, dann eines, das zeigt, wie Babys wirklich sind

Wenn schon gestellt, dann bitte die ganze Wahrheit zeigen

Oder dann immerhin etwas von den Profis in Sachen «gestellte Fotos»

Zum Beispiel Hide-the-Pain-Harold! Bild: imgur

Bilder, die zeigen, was man in dieser Plastikwelt mal machen könnte

Und da bereits ein Ei der meist-gelikte Post ist, wieso nicht gleich die kulinarische Schiene weiterfahren?

Auch wichtig: Dem inflationär benutzten Begriff «Foodporn» wieder mal eine klare Bedeutung geben

Oder «BoomerPorn» lancieren, um auch die Babyboomer an Bord zu holen

Einfach mal mit Vorurteilen brechen ...

Ein bisschen weniger zuschneiden

Oder mal der Beweis, dass mit der richtigen Belichtung, dem richtigen Filter und den richtigen Kleidern wirklich jede/r zum Insta-Model wird

Und wieso ist das meist-gelikte Bild bitte kein ach-so-inspirierendes Zitat?!

Wieso überhaupt Bilder?

Oder wie wär's mal mit der Gutheissung alternativer Lebensentwürfe?

Und sonst einfach mal ein Ei mit Kappe. Für den Anfang.

Für deine Vorschläge haben wir natürlich immer Platz in der Kommentarspalte!

(jdk)

