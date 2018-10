Spass

Klischeekanone

6 Steigerungsformen des Instagram-Hütedienstes



6 Ideen, was nach dem Instagram-Sitter sonst noch so gesittet werden könnte

Eine Hotelkette bietet neu einen Instagram-Sitter-Dienst an. Kein Witz. Da nun die Welt anscheinend ohnehin aus den Angeln ist, hier 6 Ideen, was man sonst noch alles aus unserem sozialen Leben outsourcen könnte.

Die Hotelkette ibis bietet testweise einen Dienst an, bei dem Urlaubende ihren Instagram-Account beim Einchecken abgeben können. So kümmern sich dafür angestellte Insta-Sitter um dein Profil und deine Follwer, währenddem du gelassen fläzen kannst.

DIGITAL DETOX. Ein Wort, an Perversion kaum zu übertreffen. Aber es gibt's, wird gar verständnisvoll verstanden und jetzt auch zum Business-Modell gemacht.

Die gute Nachricht: Wenn selbst das Soziale der sozialen Medien zum Toxischen wird, haben nichts mehr zu verlieren. Ausser Follower und Vitamin B.

Wieso also nicht all den lästigen menschlichen Kontakt komplett outsourcen, welcher unsere enorm wichtige Zeit zu verschwenden droht und so die Effizienz steigern? Wir präsentieren euch 6 Business-Modelle einer wunderschönen, neuen Welt. ❤️.

Der WhatsApp-Sitter

So anstrengend es auch ist, sich auf Instagram konstant erfüllt, glücklich, fleissig und lustig zu zeigen, so ist es dennoch bei weitem nicht die zehrendste aller sozialen Pflichten.

Wenn du zum Beispiel am Digital-Detoxen bist und das passiert, ... Bild: watson

... kümmert sich ein Karl-Kevin aus einer Sitter-Agentur für dich darum ... bild: watson / shutterstock

... ohne sein Ge-Detoxe auffliegen zu lassen. bild: watson / shutterstock

Der Beziehungs-Hüter

Ein weiterer unglaublich mühsamer Teil der sozialen Existenz ist, wir kennen es alle, die Intimität. Allerhöchste Eisenbahn, diese Last (verdientermassen, angesichts dieser wilden Welt) abzugeben.

Phase 1: Effiziente Kontaktaufnahme Gif: tenor

Phase 2: Kommunikative Vertiefung der Beziehung ...

Du Hey (: 19:30

Irgendwer Hey ;) 19:30

Ich bin nöd uf Tinder zum abschleppe, sondern eifach mal zum luege, was sich so ergit. 19:31

OMG. Ich au!!!1!!1! 19:32

Date? 19:32

Date! 19:33

... durch Experten Bild: watson / shutterstock

Phase 3: Vorselektion zur Vermeidung von belanglosen ersten Dates bild: watson / shutterstock

Das Augsangs-Double

Der Ursprung, wieso wir einen Digital Detox unter anderem dringend brauchen, ist FOMO (fear of missing out; dt.: Die Angst, etwas zu verpassen). Die virtuelle Ko-Präsenz federt diese Angst zwar minim ab, kann sie aber nicht gänzlich ausradieren. Eine weitere Nische für ein Business-Modell.

Das klassische Problem einer Joanita-Ursula: bild: watson / shutterstock

Die Situation: bild: watson / shutterstock

Die Lösung: Bild: watson / shutterstock

Der Hochzeits-Ersatz

Gewisse Rituale, die sich ärgerlicherweise etabliert haben, sind in unserer schnellen, unverbindlichen Welt vom Segen zur Last verkommen. Wenn wir sie schon nicht von heute auf morgen in Luft auflösen können, so können wir sie wenigstens für uns erledigen lassen, während wir sozial detoxen.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Der Geburtstagsfest-Stellvertreter

Das schlimmste sind bekanntlich ungeschriebene Pflichten. Eine Frage der Zeit, bis uns Social-Life-Sitter hier Abhilfe verschaffen. Insbesondere in Bezug auf aufwändige und den eigentlichen Sinn verblendende Anlässe wie Geburtstagsfeste.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Mutters drittes Auge

Die Business-Modelle sollen aber nicht strikt auf ein junges Zielpublikum definiert werden. Deshalb gilt es gerade in dieser Hinsicht auf Diversifizierung zu setzen.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

«Kinder in den sozialen Medien? Das geht nicht!» Video: watson/Emily Engkent

