30 Jahre «The Simpsons»: In diesen Episoden kommen die besten Szenen vor



«Los, Banane»! Welche Szene ist die beste Simpsons-Szene EVER?

Liebe Leute, wie uns Pro7 seit Wochen in jeder Werbung mitteilt, werden «The Simpsons» dieses Jahr 30. 30! Das ist schon sehr alt für eine Zeichentrickfilmserie. Und wie das so ist mit Dingen, die schon sehr alt sind, waren sie früher besser. Das sagen zwar alle Alten über alles Alte, ABER in diesem Fall stimmt es ausnahmsweise.

Deshalb: Welche Szene ist und bleibt für euch die beste Simpsons-Szene ever und for ever?

Wie immer legen wir vor, danach seid ihr dran!

«Meine Lieblingsmomente sind alle Momente, in denen Homer ‹USA! USA!› brüllt. Oder, mein allerliebster Moment: Wenn er sich freut, dass es ‹Bier, Bier, Bier!› und ‹Bett, Bett, Bett!› gibt. Je älter ich werde, umso mehr kann ich die Freude darüber verstehen. Haha. Hach, Homie. <3»

«Ich sage jetzt das, was eigentlich alle sagen, die mit den Simpsons aufgewachsen sind (und AHNUNG HABEN.): Alle alten Staffeln! Von ‹Football in die Leisten!› und ‹Bu-uuoorns› bis hin zu ‹Los, Banane!› war alles sehr, sehr gut. Aber wenn ich mich jetzt für EINE Szene entscheiden müsste, dannnnnn ...

‹Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld?›»

«Es ist ein bisschen ausgelutscht, aber für mich ist diese uralte Szene aktueller denn jeh. Ein wunderschönes Bild fürs Älterwerden als Vater.»

«Der Klassiker schlechthin!»

«Okay, das ist jetzt eine sehr schwierige Aufgabe. Ich liebe alles von Staffel 1 bis 10. Und noch ein paar drüber hinaus. Aber wo ich am meisten lachen muss, ist, wenn Homer irgendwas falsch ausspricht. Und zwar mit voller Überzeugung. Wie beispielsweise hier, als er Angst hat, und JEBUS ihn retten soll. Hahaha.»

«Ich glaube nicht mal an Jebus!» Video: YouTube/AreaEightyNine

«Ich liebe die Folge, in der Homer endlich rausfindet, wie sein zweiter Name lautet. Bis dahin wusste er ja nur, dass er Homer J. Simpson ist. Und dann, endich, lüftet sich das grosse Geheimnis. 😱😱😱»

«Ich fand es immer wieder ein Highlight, wenn Mr. Burns wegen seiner körperlichen Schwäche an einfachsten Dingen gescheitert ist.»

«GAAAAAANZ KLAR: ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ....





ENTE ENTE ENTE ENTE ENTE ...



ENTE ....»



«Es ist gerade dieser absurde Humor, weswegen ich die Simpsons so liebe! Wie zum Beispiel in dieser Szene.»

«Da gab es diese eine Szene wo die Kids im Bus sitzen und mit ihren Znüni-Früchten ein Wettrennen veranstalten. Ins Rennen geschickt werden ein Apfel und eine Apfelsine. Und dann kommt Ralph mit einem dritten Anwärter auf den Sieg ... Haha»

«Ich liebe eigentlich alle Szenen mit Homer. Also alle Szenen aus den ALTEN Folgen selbstverständlich. Wenn er einfach irgendwelchen Unsinn redet oder macht, je dümmlicher, umso besser! Da vermutlich schon die typischen Momente genannt wurden, entscheide ich mich für einen GEHEIMFAVORITEN. Seid ihr ready?»

«Ich liebe Homers Doppelmoral! :D»

«Da gibt es nur einen wahren Gewinner: ICH BIN SO KLUG, ICH BIN SO KLUG! K - L - U - K !»

Und jetzt alle: Video: YouTube/mcesgutscchein

«Ein Crossover der beiden grössten Serien der 90er-Jahre. Was für ein Highlight! Und die ganze Folge ist voller toller Scherze. Die Auswahl fällt schwer. Ich wähle stellvertretend für alle grandiosen Szenen die Lava-Lampe.»

«Ganz klarer Fall!»

«Da braucht es eigentlich keine Erklärung. Sind wir mal ehrlich: Homer vereint in diesem Two-Liner Wahrheit, Tragik und pädagogisches Fingerspitzengefühl. Und hat mir persönlich sehr früh eine sehr wichtige Lektion fürs Leben mitgegeben. Prädikat Goldklasse.»

«Also eigentlich hasse ich es ja, wenn sie bei den Simpsons singen. Es gibt aber ein Lied, das ich ÜBER ALLES LIEBE. Und das ich als Kind (und natürlich auch jetzt noch) immer voller Enthusiasmus mitgesungen habe. Auch wenn ich den Text nicht konnte. Mein absoluter Lieblingsmomente bei den Simpsons ...»

... UND ZUDEM DER BESTE SONG DER JE GESCHRIEBEN WURDE: «Seeeee myyyy vest» Video: YouTube/ThingsICantFindOtherwise

Ahja, und natürlich auch noch dieses Mini-Lied. Haha. «Man findet keine Freunde mit Sala-at.» Video: YouTube/mythos90

Wir alle wissen: Da fehlen noch mindestens eine Zillion weitere Momente. Aber dafür haben wir ja euch! 🥰 Darum:

Jetzt du! Flute unsere Kommentarspalte!

Und wenn du schon mal da bist ...

«Wer hats gesagt? Der Dalai Lama oder Homer Simpson?»

Quiz 1. Wir fangen mit einer einfachen Frage an. Von wem stammt folgendes Zitat: «Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld?» 2. «Der Alkohol ist der Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme.» – Wer hat's gesagt? 3. «Das Internet? Gibt’s den Blödsinn immer noch?» – Wer war es? 4. «Um beliebt zu sein, muss man nett sein, jeden Tag. Um gehasst zu werden, muss man gar nichts tun.» – Auf wen tippst du? 5. «Alle ausser mir sind dumm.» – Wer sagte dies? 6. «Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen.» – Jetzt aber, das muss doch vom Dalai Lama sein. Oder? 7. «Wann werden es die Leute endlich begreifen: Demokratie funktioniert einfach nicht.» – Wer sagte dies? 8. So, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Wer sagte Folgendes: «Vergib mir, sprechendes Lama!»

Und damit du auch heute was gelernt hast: Die Geschichte der «Simpsons»

