Widersprüchliche Berichte bei Pulisic

Ja was denn nun? Glaubt man Journalist Raphael Honigstein (ESPN, «Spiegel») ist der Wechsel von Christian Pulisic im Sommer zu Chelsea bereits eine gefestigte Tatsache. Falls nicht noch jemand das Angebot der Blues übertreffe, werde der Amerikaner im Sommer auf die Insel ziehen.

Ein solches Angebot soll nun aber noch von Arsenal eintreffen. Die «Gunners» sind laut Sport1 ebenfalls entschlossen, sich den BVB-Mittelfeldstar zu schnappen. (abu)

Christian Pulisic 🇺🇸

Position: Flügel

Alter: 20

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky, Sport1

Bild: EPA/EPA

Mats Hummels auf die Insel?

Chelsea-Trainer Maurizio Sarri will Mats Hummels scheinbar um jeden Preis. Der deutsche Nationalverteidiger macht eine eher schwierige Saison durch und liebäugelt deshalb mit einem Szeneriewechsel. Chelsea soll bereits bei den Bayern angefragt und eine klare Antwort bekommen haben: Sollten die «Blues» bis am 14. Januar ein Angebot von rund 30 Millionen Euro abgeben, könne man Gespräche aufnehmen. (abu)

Mats Hummels 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Quelle: Sun



Bild: AP/AP

Modric bei Real vor dem Absprung?

Ist Weltfussballer Luka Modric bei Real Madrid nicht mehr glücklich? Glaubt man Berichten der spanischen Zeitung AS, hat der Kroate bei den «Galaktischen» eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Der Vertrag des 33-jährigen läuft 2020 aus. Für die Zeit danach prüft Modric angeblich ein Angebot von Inter Mailand. (abu)



Luka Modric 🇭🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 25 Mio. Euro.

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 1 Tore, 4 Assists

Quelle: AS

Bild: EPA/EPA

Konkurrenz für Akanji?

Borussia Dortmund will seine Innenverteidigung weiter verstärken. Laut «Radio Continental» in Argentinien ist der BVB am 19-jährigen Verteidiger Leonardo Balerdi von den Boca Juniors dran und hat bereits ein Angebot über 12 Millionen deponiert. Der Transfer ist eine Reaktion auf die diversen Verletzungen bei Dortmunds Innenverteidigern. Dennoch wäre das natürlich auch mehr Konkurrenz für Manuel Akanji.

Leonardo Balerdi 🇦🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 2,5 Mio. Euro.

Bilanz 2018/19: 5 Spiele

Quelle: Radio Continental

Auch Liverpool will Eder Militao

Premier-League-Leader Liverpool streckt die Fühler nach Eder Militao aus. Der 20-jährige Innenverteidiger hat beim FC Porto eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 53 Millionen Franken. Auch Barcelona, Manchester United, Manchester City und Borussia Dortmund gelten als interessiert. (ram)

Eder Militao 🇧🇷

Position: Abwehr

Alter: 20

Marktwert: 20 Mio. Euro.

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 1 Tor

Quelle: Mirror



Bild: EPA/LUSA

Das sagt Hernandez zum Bayern-Interesse

Verteidiger Lucas Hernandez soll bei Bayern München ganz hoch im Kurs stehen. Der 22-jährige Weltmeister von Atlético Madrid äusserte sich darauf angesprochen im «Le Figaro» wie folgt: «Mir geht es sehr gut in Madrid und Spanien. Dort wird mir schon lange Vertrauen geschenkt. Aber im Fussball gibt es viele Anfragen und ich werde jedes Mal die Vor- und Nachteile abwägen müssen, um die bestmögliche Entscheidung für mich, meine Familie und den Rest meiner Karriere zu treffen.» Es gebe einige Klubs in Europa, welche ihn ins Träumen bringen würden, «aber ich werde nicht sagen, welche das sind.» (ram)

Lucas Hernandez 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore

Quelle: Le Figaro

Bild: EPA/EFE

Frenkie de Jong zu Barcelona?

Die Würfel sollen gefallen sein. Der holländische Jungstar Frenkie de Jong will seine Karriere offenbar in Barcelona fortsetzen. Obwohl andere Angebote lukrativer gewesen sein sollen, habe sich der Mittelfeldspieler für Barça entschieden. Noch müssen sich die Katalanen aber mit Ajax über eine Ablösesumme einigen. Der Wechsel soll dann im Sommer vollzogen werden. (abu)

Bild: EPA/ANP

Nach Dopingsperre: Nasri nach England?

Der französische Internationale Samir Nasri sitzt derzeit die letzten Tage einer 18-monatigen Dopingsperre ab. Dem 31-jährigen wurde 2017 eine verbotenen Infusion nachgewiesen. Doch nun kehrt Nasri bald ins Fussballgeschäft zurück und könnte in der Premier League Fuss fassen. West Ham United soll dem Flügel ein Angebot gemacht haben. Zuletzt stand Nasri beim türkischen Verein Antalyaspor unter Vertrag. (abu)

Samir Nasri 🇫🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 31

Marktwert: 6 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 0 Spiele

Quelle: Mirror

Bild: AP/AP

Pogba soll bei United bleiben

Manchester United hat keine Absicht, Paul Pogba zu verkaufen. Vizepräsident Ed Woodward soll längerfristig mit dem französischen Mittelfeldstar planen. Als José Mourinho noch Trainer der «Red Devils» war, standen die Zeichen bei Pogba auf Abschied. Juventus Turin, Barcelona und Paris Saint-Germain haben ihr Interesse angemeldet. (abu)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 80 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 7 Tore, 6 Assists

Quelle: Telegraph

Bild: AP/AP

Hernandez-Wechsel im Winter vom Tisch

Lucas Hernandez wird vorerst weiterhin für Atlético Madrid auflaufen. Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin hat nach Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu den Bayern ein Machtwort gesprochen: «Der Spieler kann Atletico Madrid in dieser Wintertransferperiode nicht verlassen.»

Ein Transfer im Sommer ist dagegen nicht vom Tisch. «Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli», erklärt Marin. (abu)

Lucas Hernandez 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore

Quelle: Marca

Bild: EPA/EFE

Robinho zum türkischen Leader Basaksehir

Der frühere brasilianische Internationale Robinho wechselt zum türkischen Leader Basaksehir Istanbul, für den unter anderen der ehemalige Schweizer Nationalteam-Captain Gökhan Inler spielt. (abu/sda)

Robinho 🇧🇷🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 34

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 8 Tore, 2 Assists

Quelle: Basaksehir

Bild: AP/AP

Shooting-Star Firpo zu Real?

Bei Betis Sevilla sorgt Junior Firpo in dieser Saison für Furore. Nun soll der 22-Jährige aus der Dominikanischen Republik zu Real Madrid gehen und dort als linker Verteidiger Marcelo ersetzen. Firpo hat eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 50 Mio. Euro. (ram)

Junior Firpo 🇩🇴🇪🇸

Position: Abwehr

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 3 Tore

Quelle: AS



Bild: EPA/ANSA

Hannover hat Cissé im Visier

Nein, nicht Djibril Cissé soll Hannover 96 vor dem Abstieg bewahren. Der Bundesliga-Vorletzte hat Pape Abou Cissé von Olympiakos Piräus im Visier. Der 1,97 m grosse Innenverteidiger soll fünf Millionen Euro kosten. (ram)

Pape Abou Cissé 🇸🇳

Position: Abwehr

Alter: 23

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sportbuzzer



Bild: AP

Real bietet Chelsea spektakulären Tausch an

Champions-League-Sieger Real Madrid will seine Offensive mit Eden Hazard stärken. Der Belgier soll von Chelsea kommen. Den Engländern würde Real dafür als Teil des Transferdeals Isco und Mateo Kovacic geben. (ram)

Eden Hazard 🇧🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 12 Tore

Quelle: Onda Cero



Bild: AP/AP

Douglas Costa darf nicht weg

Juventus Turin wird den brasilianischen Mittelfeldspieler Douglas Costa im Winter nicht gehen lassen. Die beiden Klubs aus Manchester galten als sehr interessiert. (ram)

Douglas Costa 🇧🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 0 Tore

Quelle: Calciomercato



Bild: EPA/KEYSTONE

Calhanoglu Thema in Leipzig

Weil RB Leipzig noch länger auf Emil Forsberg verzichten muss, könnte Hakan Calhanoglu zurück in die Bundesliga wechseln. Die AC Milan fordert für den türkischen Nationalspieler 20 Mio. Euro, Leipzig bietet 15. (ram)

Hakan Calhanoglu 🇹🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild



Bild: EPA/ANSA

Neymar wieder bei Barça?

Kommt es zur spektakulären Rückkehr des teuersten Fussballers der Welt? Gemäss «AS» gibt es eine Geheimklausel in Neymars Vertrag mit PSG, die dem FC Barcelona einen Rückkauf ermöglicht. 2020 soll Neymar für 160 Millionen Euro wechseln. Für den kommenden Sommer gibt es noch keine Ausstiegsklausel aus dem Vertrag, der bis 2022 gilt. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 16 Tore

Quelle: AS​

Bild: EPA/EPA

Keine Freigabe für Hazard

Thorgan Hazard wird die Rückrunde für Borussia Mönchengladbach bestreiten. Trainer Dieter Hecking lässt seinen belgischen Star nicht ziehen. Mutmasslich wird Hazard den Klub dann im Sommer 2019 verlassen, da er 2020 ablösefrei ist und die Borussia so noch Ablöse kassieren kann. (ram)

Thorgan Hazard 🇧🇪

Position: Linker Flügel

Alter: 25

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 12 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA/EPA

Raiola will absurdes Wettbieten für de Ligt veranstalten

Der umtriebige Spieleragent Mino Raiola hat seine ganz eigene Idee, wie er sein neustes Juwel Matthiijs de Ligt zu möglichst viel Geld machen könnte: Er will eine Auktion veranstalten, de Ligt soll zu dem Klub wechseln, der das höchste Gehalt zahlt. Das sei dem FC Barcelona jedoch zu doof, schreibt «Mundo Deportivo». Neben Barcelona sind auch Real Madrid, PSG, Manchester City, Juventus und Bayern München am Holländer, der bei Ajax Amsterdam noch einen Vertrag bis 2021 hat, interessiert.

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 3 Tore

Quelle: Mundo Deportivo

Bild: AP/AP

Buffon zieht Option und verlängert in Paris

Wie «Sky Sport» berichtet, hat Gianluigi Buffon eine Klausel in seinem Vertrag gezogen, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain um ein weiteres Jahr bis 2020 zu verlängern. Der Italiener wäre bei Vertragsende 42 Jahre alt. (zap)

Gianluigi Buffon 🇮🇹

Position: Torhüter

Alter: 40

Marktwert: 1 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele

Quelle: Sky Sport Italia

Bild: AP/AP

Liverpools Interesse an Dabbur

Ein ehemaliger Torschützenkönig der Super League könnte schon bald in der Premier League stürmen. Angeblich ist der Tabellenführer FC Liverpool an Munas Dabbur interessiert. Der Israeli – Ausstiegsklausel für 25 Mio. Fr. – ist mit Red Bull Salzburg auf dem Weg zum dritten Meistertitel in Folge und hat auch in der Europa League auf sich aufmerksam gemacht. Dafür sucht Liverpool Abnehmer für Divock Origi und Daniel Sturrdige. (ram)

Munas Dabbur 🇮🇱

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 15 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 20 Tore

Quelle: The Wistle

Bild: AP

Manolas will zu Manchester United

Verteidiger Kostas Manolas hat angeblich Mino Raiola als neuen Berater engagiert. Der Grund sei, dass dieser einen Wechsel des Griechen von der AS Roma zu Manchester United einfädeln soll. Manolas' Vertrag hat eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 40 Mio. Fr. (ram)

Kostas Manolas 🇬🇷

Position: Abwehr

Alter: 27

Marktwert: 45 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 2 Tore

Quelle: Football Italia

Bild: EPA/ANSA

Haidara von RB zu RB

Ja, wer hätte denn so etwas gedacht? Amadou Haidara, zentraler Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg zieht es zu Rasenballsport Leipzig. Der 20-Jährige aus Mali wechselt per sofort und mit Vertrag bis im Sommer 2023 in die Bundesliga. «Wir haben seinen Weg in Salzburg natürlich verfolgt und freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat», so Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. (ram)

Amadou Haidara 🇲🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 20 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 3 Tore

🆕✨ Zweiter Winter-Neuzugang!



Amadou #Haidara wechselt in der anstehenden Transferperiode von @RedBullSalzburg zu #RBLeipzig und hält einen langfristigen Vertrag bis Juni 2023 sowie die Nummer 8



Willkommen in Leipzig, @doudouhaidara04!



👉https://t.co/GEcBk8V6U7 pic.twitter.com/DypEU0mbTe — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 22. Dezember 2018

Sanogo verlässt die Young Boys

YB gibt einen seiner wichtigsten Spieler aus der Meistermannschaft der letzten Saison ab. Nach viereinhalb Jahren bei YB wechselt der 29-jährige Ivorer Sékou Sanogo zu Al Ittihad nach Saudi-Arabien.

Der zentrale Mittelfeldspieler war im Sommer 2014 vom FC Thun zu den Young Boys gekommen. Er entwickelte sich seither zum Leistungsträger und Aggressivleader.

Al Ittihad, der Klub aus Dschidda, wird seit Oktober vom ehemaligen kroatischen Nationaltrainer Slaven Bilic trainiert, der zuvor bei West Ham United in der Premier League tätig gewesen war. (sda)

Sékou Sanogo 🇨🇮

Position: Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 5,5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 1 Tor



Nach viereinhalb Jahren bei den Young Boys nimmt Sékou Sanogo eine neue Herausforderung wahr: Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Al Ittihad nach Saudi-Arabien.



Merci und alles Gute, Sékou!



ℹ️ 👉 https://t.co/TfFCmKdGcD



🎬 👉 https://t.co/HAuYeIunnp #BSCYB pic.twitter.com/3dELJGdrHN — BSC Young Boys (@BSC_YB) 21. Dezember 2018

Milan und Chelsea wollen Stürmer tauschen

Offenbar wollen die AC Milan und der FC Chelsea ihre Star-Stürmer tauschen. Demnach soll Gonzalo Higuain von Mailand nach London und Alvara Morata den umgekehrten Weg gehen. Unter Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hatte Higuain in Neapel seine stärkste Zeit. (zap)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore, 3 Assists



Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 7 Tore

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: AP/AP

Schulz verlängert in Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler Nico Schulz bis 2021 verlängert.

Nico Schulz 🇩🇪

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 20 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 1 Tor, 5 Assists

Quelle: Offiziell

#Schulz2021❗️



Drei Tage vor Heiligabend hat sich die #TSG quasi selbst beschert: Aufgrund einer bereits bei Vertragsabschluss vereinbarten Option, können wir Nico #Schulz um ein weiteres Jahr bis 2021 an uns binden!



🗞️ Mehr: https://t.co/QMvwXxVk5V pic.twitter.com/ujGcnqqaMu — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 21. Dezember 2018

Frankfurt verlängert mit da Costa

Die Eintracht Frankfurt kann die nächste Vertragsverlängerung bekanntgeben. Danny da Costa, auch bekannt für seine lustigen TV-Interviews, hat seinen Vertrag bis 2022 erneuert.

Danny da Costa 🇩🇪

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 25

Marktwert: 8 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 3 Tore, 2 Assists

Quelle: Eintracht Frankfurt

Auch Napoli will Pavard

Die Bayern sind im Rennen um Weltmeister Benjamin Pavard offenbar nicht mehr alleine. Wie mehrere italienische Medien berichten, soll sich auch Neapel sehr um den Franzosen in Diensten des VfB Stuttgart bemühen.

Ein Wechsel im Winter hatte Stuttgart zuletzt ausgeschlossen, sodass Pavard aller Voraussicht nach erst im Sommer per Aussteigsklausel für 35 Millionen Euro wechselt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Benjamin Pavard 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 35 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele

Quelle: Sport1

Alex Sandro bleibt bei Juve

Juventus Turin hat den Vertrag mit Linksverteidiger Alex Sandro verlängert. Der umworbene Brasilianer bleibt damit bis 2023 beim italienischen Meister.

Alex Sandro 🇧🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 2 Assists

Quelle: Juventus Turin

Barcelona engagiert Verteidiger Murillo

Der FC Barcelona hat den 26-jährigen kolumbianischen Internationalen Jeison Murillo verpflichtet. Er wird für die zweite Saisonhälfte vom FC Valencia ausgeliehen. Zudem vereinbarten die Klubs eine Kaufoption über 25 Millionen Euro. (abu/sda)

Jeison Murillo 🇨🇴

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 15 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 3 Spiele, 0 Tore

Quelle: FC Barcelona

Bild: AP/AP

Timo Werner feuert Gerüchte um Bayern-Wechsel an

Timo Werner hat die Gerüchte, dass er zu Bayern München wechseln könnte, weiter befeuert. Nach der 0:1-Niederlage in der Allianz-Arena sagte der deutsche Nationalspieler im Sky-Interview:

«Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann.»

Auf die Nachfrage, ob dieser Verein die Bayern sein, nickte er.

Der Stürmer will die Entscheidung über seine Zukunft jedoch gut überdenken. «Ich habe keinen Zeitdruck. Ich kann mir das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und im neuen Jahr entscheiden», so Werner.

Timo Werner 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 22

Marktwert: 65 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 12 Tore, 3 Assists

Quelle: Sky Sport

Bild: AP/AP

Verlässt Spycher die Young Boys?

YB-Sportchef Christoph Spycher könnte die Berner nächsten Sommer verlassen. Der 40-jährige Spycher hat beim Schweizer Meister noch einen Vertrag bis Juni 2019, diesen bisher noch nicht verlängert und sagte zu «Le Matin»: «Wir werden sehen, was diesen Sommer passiert.»



Spycher hat zwei weitere ernsthafte Optionen offen: Er könnte den neu beschaffenen Posten des Teammanagers bei der Schweizer Nationalmannschaft übernehmen oder in die Bundesliga, wo er bereits ein Thema ist, wechseln. (zap)

Bild: KEYSTONE

Wird Lucas Hernández teuerster Transfer der Bundesliga? Atlético widerspricht

Bayern München will seine Abwehr verstärken und ist dafür offenbar bereit, eine ziemliche Stange Geld auszugeben. Wie die «Marca» berichtet, sollen die Münchner bald die Verpflichtung von Atlético-Linksverteidiger Lucas Hernández bekanntgeben. Kostenpunkt: 80 Millionen Euro.

Das wäre der mit Abstand teuerste Transfer der Bundesliga. Der bisherige Rekord lag bei 43 Millionen Euro. Diese Summe gab Wolfsburg 2015 für Julian Draxler aus.

Derweil hat Atlético Madrid aber ein Statement abgegeben, wonach der Spieler nichts von einer Einigung mit den Bayern wissen will. Er habe keine Absicht, Atlético zu verlassen. (abu)

Lucas Hernandez 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 50 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore

Quelle: Marca

Lucas Hernandez y el Bayern niegan la existencia de un acuerdo para el pago de su cláusula

➡ https://t.co/ZqreOUBBuH — Atlético de Madrid (@Atleti) 19. Dezember 2018

FCSG will Buess und Ben Khalifa abgeben

Der FC St.Gallen möchte seinen Sturm umbesetzen. Nebst Victor Abril Ruiz soll ein weiterer Angreifer geholt werden, sagte Sportchef Alain Sutter im «St.Galler Tagblatt». Dafür sollen Roman Buess und Nassim Ben Khalifa (Bild) den Klub verlassen.

«Sagen wir es so: Wir haben von Roman und Nassim mehr erwartet. Nun werden wir ihnen keine Steine in den Weg legen, wenn sie im Winter vorzeitig gehen wollen», so Sutter. Dafür plane man «Stand jetzt» mit Yannis Tafer und auch mit Verteidiger Alain Wiss. (ram)

Nassim Ben Khalifa 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 1 Million Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 0 Tore

Quelle: St.Galler Tagblatt

Roman Buess 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 1 Million Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 4 Tore

Quelle: St.Galler Tagblatt

Bild: KEYSTONE

Solskjaer Interimstrainer von Manchester United

Nach der Entlassung von José Mourinho steht der Nachfolger fest. Die norwegische Klublegende Ole Gunnar Solskjaer wird Manchester United bis Ende Saison führen.

Bei den «Red Devils» ist er unsterblich, seit er im Champions-League-Final 1999 in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen Bayern München erzielte. Aktuell ist der 45-Jährige Trainer von Molde FK. (ram)

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19. Dezember 2018

Sion und Basel reden über Kasami

Pajtim Kasami war einer der besten Sion-Spieler der Vorrunde. Doch im Frühling könnte der Mittelfeldspieler beim Ligakonkurrenten FC Basel spielen. Sion-Präsident Christian Constantin verriet im «Blick», dass er sich mit FCB-Sportchef Marco Streller unterhalten habe. «Ich habe Marco gesagt, er solle mir ein konkretes Angebot machen. Dann schauen wir, ob ich darauf eingehe.» (ram)

Pajtim Kasami 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 2,5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 8 Tore

Quelle: Blick

Bild: KEYSTONE

Leonardo Bertone wechselt in die USA

Nach den Verteidigern Kasim Nuhu und Marco Bürki geben die Young Boys einen weiteren Spieler aus dem Kader der Meistermannschaft ab. Der 24-Jährige Leonardo Bertone wechselt nach Cincinnati.

Cincinnati wird in der im März beginnenden Saison in den USA als neuer Verein der Major League Soccer (MLS) angehören, der höchsten Liga in Nordamerika. Bertones Vertrag mit YB wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. Der Italo-Berner wollte den Klub bereits im Sommer verlassen.

Leonardo Bertone 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 1,5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 1 Tor

Quelle: FC Cincinnati

Fernandes weiter in Frankfurt

Ex-Nationalspieler Gelson Fernandes hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis im Sommer 2020 verlängert. Der Mittelfeldspieler gehört unter YB-Meistertrainer Adi Hütter zum Stammpersonal der Frankfurter, die in Bundesliga und Europa League eine starke Saison spielen. «Durch seine kommunikativen Stärken ist er eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaftskollegen, die aus dem Ausland kommen», sagte Eintrachts Sportchef Fredi Bobic. (ram)

Gelson Fernandes 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 1,5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 1 Tor

Quelle: Eintracht Frankfurt

Ich freue mich und fühle mich sehr geehrt,mein Abenteuer hier in Frankfurt fortsetzen zu dürfen.Ich werde weiterhin mein Bestes für diese Mannschaft und diesen Verein geben. Es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich. Es macht mir Spaß, jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz zu sein pic.twitter.com/d6ixnVcDAw — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) 18. Dezember 2018

Pepe ist auf dem Markt

Der portugiesische Europameister Pepe verlässt Besiktas. Die Istanbuler können sich den 35-jährigen Verteidiger wegen finanzieller Probleme offenbar nicht mehr leisten. Pepes Vertrag wurde deshalb aufgelöst. Die Zukunft des langjährigen Spielers von Real Madrid ist offen. (ram)

Pepe 🇵🇹

Position: Abwehr

Alter: 35

Marktwert: 2 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 5 Tore

Quelle: Besiktas

Icardi im Fokus von Real

Verliert Inter Mailand seine offensive Lebensversicherung? Angeblich interessiert sich Real Madrid stark für Mauro Icardi. (ram)

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 95 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 13 Tore

Quelle: Gazzetta dello Sport

Bild: EPA/ANSA

Mbappé stellt Rekord auf

Weltmeister Kylian Mbappé hat als erster Spieler der Transfermarkt-Datenbank einen Marktwert von 200 Millionen Euro erreicht. Der Franzose überflügelte in der Neubeurteilung der Ligue 1 seinen PSG-Teamkollegen Neymar, dessen Marktwert auf 180 Mio. Euro beziffert wurde. (ram)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 200 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 15 Tore

Quelle: Transfermarkt

Bild: AP

Cicek wieder in Schaffhausen

Neuchâtel Xamax leiht Offensivspieler Tunahan Cicek für den Rest der Saison in die Challenge League zum FC Schaffhausen aus. Der 26-Jährige hatte erst im Sommer von Schaffhausen zum Schlusslicht der Super League gewechselt, kam für die Neuenburger allerdings nur zu sechs Kurzeinsätzen. In der abgelaufenen Saison war Cicek mit 21 Toren der zweitbeste Torschütze der Challenge League. (sda)

Tunahan Cicek 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 6 Spiele

Quelle: FC Schaffhausen

Bild: KEYSTONE

Schalke will Bayerns Wagner – aber der will nicht

Bei Bayern München sitzt Sandro Wagner oft nur auf der Bank. Schalke 04 hat deshalb laut «Bild» beim Stürmer angeklopft. Doch der will lieber beim Rekordmeister bleiben. Wagner hofft darauf, in München bald wieder mehr Chancen zu erhalten. (ram)

Sandro Wagner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild

Bild: EPA

Hasebe bleibt in Frankfurt

Makoto Hasebe hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2020 verlängert.

Makoto Hasebe 🇯🇵

Position: Abwehr/Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele

Quelle: Eintracht Frankfurt

St.Gallen will mit Barnetta verlängern

Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 75-fachen Nationalspieler Tranquillo Barnetta soll verlängert werden. «Wir sendeten ihm diesbezüglich ein Signal», sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler. Barnetta war nach über zehn Jahren im Ausland Anfang 2017 zu seinem Stammklub zurückgekehrt. (ram)

Tranquillo Barnetta 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 4 Tore

Quelle: St.Galler Tagblatt

Bild: SRF

Sions Interesse an Juric

Stürmer Tomi Juric könnte den FC Luzern in der Winterpause in Richtung Sion verlassen. Die Walliser sind auf der Suche nach einer Sturmspitze. Der australische Nationalspieler hat in Luzern noch einen Vertrag bis Ende Saison. FCL-Trainer René Weiler wollte sich zum möglichen Abgang des WM-Teilnehmers nicht äussern. (ram)

Tomi Juric 🇦🇺

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele, 2 Tore

Quelle: Luzerner Zeitung

Bild: KEYSTONE

Uruguayer Abreu mit Rekord-Wechsel

Er kann es einfach nicht lassen! Der Uruguayer Sebastian Abreu hat mit 42 Jahren noch einmal den Klub gewechselt. Der Stürmer transferiert vom chilenischen CF Magallanes nach Brasilien zur Rio Branco AC. Das ist der 28. Klub, bei dem er nun unter Vertrag steht – absoluter Weltrekord!

Vor einem Jahr hatte Abreu den bisherigen Rekordhalter Lutz Pfannenstiel abgelöst. Der deutsche Torhüter und SRF-Experte an der Weltmeisterschaft kam während seiner Karriere auf 25 Vereine. (abu)

Bild: AP/AP

Drmic vor dem Absprung bei Gladbach

Der Schweizer Nationalstürmer Josip Drmic steht bei Borussia Mönchengladbach auf dem Abstellgleis. Zu stark ist die Konkurrenz beim Tabellenzweiten der Bundesliga mit Raffael, Lars Stindl und Alassane Plea. Die Vereinsleitung würde dem 26-Jährige jedenfalls keine Steine in den Weg legen. Konkrete Interessenten kamen bislang allerdings nicht zur Sprache. (abu)

Josip Drmic 🇨🇭

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 0 Spiele

Quelle: Sport1

Bild: DPA

Türkischer Ligazweiter verlängert mit ALLEN Spielern gleichzeitig

Eine bislang starke Saison hat kuriose Folgen: Der türkische Erstligist Kasimpasa liegt in der Tabelle der Süper Lig derzeit auf dem zweiten Platz und ist damit auf Kurs für die Champions-League-Qualifikation. Deshalb haben die Istanbuler nun auf einen Schlag mit dem gesamten Kader verlängert. Auch der Vertrag mit Trainer Mustafa Denizli wurde erneuert.

Damit wollte die Vereinsführung ein Zeichen für die nachhaltige Entwicklung im Klub setzen. Damit stehen im Sommer keine ablösefreiem Abgänge von begehrten Spielern zur Debatte. (abu)

Bleibt Pulisic doch bei Dortmund?

Es scheint, als könnte Lucien Favre in Dortmund auch in der Rückründe auf seinen Shootingstar Christian Pulisic zählen. Ein Wechsel im Winter zu Chelsea scheint vorerst kein Thema mehr zu sein. Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc sollen den «Blues» abgesagt haben. «Wir werden im Winter keinen wichtigen Spieler abgeben, der für das Erreichen unserer sportlichen Ziele unverzichtbar ist», lässt sich Zorc zittieren. (abu)

Christian Pulisic 🇺🇸

Position: Flügel

Alter: 20

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19:

16 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky



Bild: AP/AP

Bayern nach Ajax-Duell scharf auf de Ligt und de Jong

Nicht nur Barcelona und Manchester City sollen am holländischen Ajax-Duo Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong interessiert sein. Nach dem Champions-League-Duell mit den Bayern bestätigt auch deren Sportchef Hasan Salihamidzic sein Interesse am Verteidiger und Mittelfeldspieler.

«Es sind beides gute Spieler», sagt Salihamidzic. «Wir müssen noch analysieren, was wir brauchen. Aber der Transfermarkt wird diesen Winter äusserst interessant sein.» (abu)

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 3 Tore



Frenkie de Jong 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 3 Tore

Quelle: goal.com

Bild: EPA/ANP

Ribéry will weitermachen

Für Bayern Münchens Sportchef Hasan Salihamidzic ist angeblich klar: Nach Arjen Robbens Laufbahn endet im Sommer auch für Franck Ribéry die Zeit bei den Bayern. Der Franzose sagte zur «Bild» jedoch: «Schauen wir mal … Ich fühle mich gut, spiele gut, habe keine Probleme.» (ram)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Flügel

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP

Zlatan bleibt bei L.A. Galaxy

Die Karriere von Zlatan Ibrahimovic geht in der MLS weiter. Die «Los Angeles Times» zitiert einen Insider, wonach der Schwede seinen Vertrag mit L.A. Galaxy verlängert habe. Er sei nun ein «Designated Player» und verdiene wesentlich mehr als die 1,5 Millionen Dollar, welche er 2018 kassiert hatte. Nächste Woche soll der Deal öffentlich bekannt gegeben werden. Der Klub wollte keine Stellung nehmen. (ram)

Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 37

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 23 Tore

Quelle: Los Angeles Times

Bild: AP/AP

Pavard zu den Bayern, im Sommer oder im Winter?

Gemäss Sky Sport ist der Wechsel von Weltmeister Benjamin Pavard zu Bayern München so gut wie fix. Die Frage sei bloss noch, ob der Franzose im Sommer für die festgeschriebenen 35 Millionen Euro nach München wechselt oder bereits im Winter.

Anscheinend wünsche sich der 22-Jährige den Wechsel, da er lieber mit Bayern in der Champions League spielen, statt mit Stuttgart gegen den Abstieg kämpfen würde.

Benjamin Pavard 🇫🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 22

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele

Quelle: Sky Sport



Olympiakos und Yaya Touré gehen getrennte Wege

Olympiakos Piräus hat sich nach nur drei Monaten wieder von Yaya Touré getrennt. Der 35-Jährige ehemalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona und von Manchester City war Anfang September zu Olympiakos zurückgekehrt, kam aber seither nur fünf Mal zum Einsatz.

Touré, der vierfache «Afrikas Fussballer des Jahres» und 97-fache Internationale der Elfenbeinküste, hatte bereits in der Saison 2005/2006 beim griechischen Rekordmeister gespielt. (zap/sda)

Yaya Touré 🇨🇮

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 35

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele

Quelle: Offiziell



Bild: AP/AP

De Jong vor Rekordtransfer zu PSG

PSG hat das Rennen um Frenkie de Jong wohl gemacht. Die Franzosen seien bereit, 75 Millionen Euro für den Holländer zu bezahlen, der damit Rekordabgang der Erendivise werden würde. Neben PSG buhlten auch Manchester City, Bayern München und der FC Barcelona um das Mega-Talent.

Frenkie De Jong 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Quelle: De Telegraaf

Bild: AP/AP

Ex-Natitrainer übernimmt in Genua

Der frühere italienische Fussball-Nationaltrainer Cesare Prandelli (61) wird neuer Coach beim Serie-A-Klub Genoa.

Prandelli scheiterte zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr (Entlassung nach fünf Monaten im Januar 2018) und in Spanien bei Valencia (Entlassung 2017 nach einem Jahr). Prandelli war in Italien von 2010 bis 2014 Nationaltrainer und führte die Squadra Azzurra in den EM-Final 2012 (0:4 gegen Spanien). (zap/sda)

Bild: AP/AP

Viele Weigl führen nach Rom

Die AS Roma möchte Julian Weigl offenbar im Winter für anderthalb Jahre ausleihen. Bei Borussia Dortmund kam Weigl bisher nur zu 150 Einsatzminuten.

Julian Weigl 🇩🇪

Position: zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 7 Spiele, 1 Tor

Quelle: bild.de

Bild: EPA/EPA

Havertz fühlt sich noch gut aufgehoben

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz gilt als eines der Ziele von Bayern Münchens geplanter Transferoffensive im Sommer. In einem Interview mit Sky Sport hat sich der 19-Jährige zu den Wechselgerüchten geäussert.

«Als Spieler will man immer versuchen, Schritt für Schritt zu machen und auch immer weiterkommen. Aber ich glaube, im Moment bin ich in Leverkusen noch super aufgehoben und kann mich hier noch weiter gut entwickeln. Aber dass irgendwann mal der nächste Schritt kommen muss, ist glaub ich klar.»

Kai Havertz 🇩🇪

Position: offensives Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 7 Tore, 6 Assists

Quelle: Sky Sport

Bild: EPA/EPA

YB-Stürmer Kasai nach Zürich

Der FC Zürich verstärkt seinen Sturm. Von Meister YB wechselt der 20-jährige Yann Kasai per sofort zum Super-League-Konkurrenten.

Der Schweizer U20-Nationalspieler, der im Nachwuchs von Xamax gross wurde, unterschrieb beim FCZ für eineinhalb Jahre. Der 1,91 m grosse Kasai empfahl sich mit 13 Toren in 14 Einsätzen in der 1. Liga in dieser Saison für höhere Aufgaben.

Yann Kasai 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 20

Marktwert: 75'000 Euro

Bilanz 2018/19 (1.Liga): 14 Spiele, 13 Tore.

Quelle: offiziell



Kehrt Podolski zu Köln zurück?

Seit sieben Jahren spielt Lukas Podolski nun bereits ausserhalb Deutschland und der 33-Jährige vermisst seine «Familie, einen Alltag mit Freunden, die Heimat». Offen denkt er deshalb über eine Rückkehr zu seinem Stammverein 1. FC Köln nach. «Es ist nichts Neues, dass ich den Wunsch habe, noch einmal das FC-Trikot zu tragen», erklärt Podolski, der aber eine Bedingung stellt: «Der Verein muss erst mal aufsteigen.»

Lukas Podolski 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 7 Tore, 6 Assists

Quelle: bild.de

Bild: AP/Kyodo News

Robben verlässt die Bayern, Ribéry dürfte folgen

Arjen Robben wird Bayern München am Ende der Saison verlassen. ««Das ist mein letztes Jahr beim FC Bayern. Es waren zehn wundervolle Jahre. Und dann ist es auch gut», sagte der Holländer zu «Omnisport». Gut möglich, dass sein französischer Kumpel Franck Ribéry folgen wird: «Sie machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern», liess sich Präsident Uli Hoeness zitieren.

Im Sommer werden die Bayern auf dem Transfermarkt angreifen. «Wir werden eine sehr, sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt», sagte Hoeness weiter.

Arjen Robben 🇳🇱

Position: Flügelspieler

Alter: 34

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 5 Tore, 2 Assists

Quelle: Omnisport



Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Flügelspieler:

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Quelle: Omnisport​

Bild: EPA/EPA

