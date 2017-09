1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger

Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten

Mehrere Jahre war es still um Andy Rubin, den Erfinder des Smartphone-Betriebssystems Android. Jetzt präsentiert er ein Smartphone, das direkt mit den Handys von Apple, Samsung oder Google konkurriert.

Das Wichtigste in Kürze:

Android-Erfinder Andy Rubin meldet sich mit einem teuren High-Tech-Smartphone im Geschäft zurück. Das erste Telefon seines Start-ups Essential fällt mit einem grossen Display auf, das fast die gesamte Frontseite des Geräts ausfüllt. An der Oberkante gibt es nur einen Ausschnitt für die Kamera in der Mitte und einen schmalen schwarzen Streifen am unteren Rand.

Dadurch passt in das relativ kompakte Gehäuse mit Abmessungen von gut 7 mal 14 Zentimetern ein Touch-Screen mit …