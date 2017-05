Du hast die Herausforderung also angenommen. Na dann ...

«Ich bin in einen ziemlich kleinen Lift eingestiegen. Plötzlich war da eine andere Person vor mir. Ich bin zurückgewichen und wollte mich entschuldigen. Da merkte ich dass da ein Spiegel hing und ich nur mich selber sah...»

«Als Kind waren wir in Frankreich in den Ferien. Bei einem Ausflug haben wir eine asiatische Reisegruppe getroffen. Da ich überzeugt war, dass ich chinesisch kann, bin ich hin und meinte ganz stolz ‹Tschingtschangtschong? ›Meine Mutter findet es heute noch lustig mich damit aufzuziehen... 😐»

«Stehe am Abend vor dem Bancomat. Dieser hat ein kleines Glasdach. Während ich auf die Geldausgabe warte, blicke ich nach oben und erschrecke mich... dachte da wartet einer, der demnächst runter springt. Bin gleich los gerannt. Muss auch bescheuert ausgesehen haben. 😒»

Peinliche User-Geschichte für zwischendurch: