Die Künstlerin Silvie Bomhard illustriert auf Instagram lustige Gesprächsfetzen



«Er ist ja irgendwie schon ganz nice» – Künstlerin illustriert aufgeschnappte Gespräche

Manchmal, wenn wir in der Stadt durch die Strassen schlendern, fangen wir Wortfetzen auf, die teilweise recht lustig und ohne Zusammenhang auch ziemlich sinnlos erscheinen. Das kennt auch Silvie Bomhard, die Betreiberin des Instagram-Accounts love.kram.

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jul 25, 2016 um 2:57 PDT

Die Grafikdesignerin lebt in Hamburg, schreibt in ihrem Blog über ihre Erlebnisse, liebt Käsebrote und hört gerne Musik von Ella Fitzgerald.

Mit ihrem Account love.kram, der momentan rund 18'000 Menschen erreicht, bringt sie Farbe in den Alltag ihrer Follower – und jetzt auch in deinen.

Viel Spass mit den Bildern von Silvie Bomhard:

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 11, 2018 um 1:50 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Winterhude. Mann am Telefon. Papa is the man who can understand how a man has to do whatever he can. 🥧»



Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 4, 2018 um 11:42 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Eimsbüttel. Gespräch zwischen einer Gruppe von jungen Menschen über die Arbeit. Don’t sweat it. ⚙️»



Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 5, 2018 um 11:41 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Sternschanze. Gespräch zwischen zwei Männern am Valentinstag. Love is a many-splendored thing. 💕»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 2, 2018 um 11:42 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Barmbek. Gespräch zwischen einer Mutter und ihrem kleinen Sohn bei Edeka. The sunglasses of my dreams. 💭»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 1, 2018 um 11:36 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Grindel. Gespräch zwischen einer Gruppe von Studenten im Café. Splashing cash in the snacks department. 💸»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Feb 25, 2018 um 1:48 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Hoheluft. Gespräch zwischen zwei jungen Frauen an der U-Bahn Haltestelle. In my head things played out nicely. 📽»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Feb 6, 2018 um 12:46 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Sternschanze. Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. A bigger splash. 💦»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 31, 2018 um 10:57 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«U3. Gespräch eines Mannes am Telefon. Tell me about yourself – your hopes, your dreams, your parasites. 🔬»



Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Okt 26, 2017 um 11:55 PDT

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Sternschanze. Gespräch zwischen zwei Designern auf einer Party. Fake it ‘til you make it. 👐🏻»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 28, 2018 um 11:56 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Bamberg. Gespräch zwischen zwei Studentinnen. If worse comes to worst, my coffee comes first. ☕️»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 26, 2018 um 12:40 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Wien. Gespräch zwischen drei Jungs in der Strassenbahn. No magic outside school. ✨»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 25, 2018 um 12:02 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Altona. Gespräch zwischen zwei Frauen über Jugendträume. Better late than never but never late is better. 🍽»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 24, 2018 um 12:58 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Berlin. Gespräch zwischen zwei kleinen Mädchen in der Ringbahn. Three is a party. 💍»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 18, 2018 um 2:27 PDT

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Luxemburg. Gespräch zwischen vier Frauen im Café über die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle. Don’t stop believing. ⚜️»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Mär 17, 2018 um 3:10 PDT

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Eppendorf. Gespräch zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann. All the pretty, witty people. ❤️»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 21, 2018 um 2:00 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Augsburg. Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. For all the Baby Mamas. 🤰🏻»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Jan 6, 2018 um 12:35 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Hamburg. Gespräch zwischen zwei Freundinnen in der U-Bahn. New year, new me. 🕹»



Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Nov 21, 2017 um 11:35 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Berlin. Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau in einer Kneipe. Bene docet, qui bene distinguit. 👓»

Ein Beitrag geteilt von Silvie Bomhard (@love.kram) am Nov 20, 2017 um 11:40 PST

Und das sagt die Künstlerin zum Bild:

«Greifswald. Gespräch zwischen zwei Frauen in der Mensa. Lawyers need love too. ❤️»

