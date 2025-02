Luka Doncic (à g.) va quitter les Mavericks pour les Lakers tandis qu'Anthony Davis fait le chemin inverse. Image: keystone/watson

Coup de tonnerre en NBA

Le meneur des Dallas Mavericks Luka Doncic a été transféré dans la nuit de samedi à dimanche aux Los Angeles Lakers contre le pivot Anthony Davis, rapportent plusieurs médias américains.

«C'est déjà l'une des informations les plus retentissantes de 2025 sur la planète basket, un tremblement de terre à l’échelle de la NBA», relate Eurosport ce dimanche matin.

Le Slovène de 25 ans doit donc évoluer aux côtés de LeBron James sous les couleurs de la franchise californienne tandis que Davis, 31 ans, doit faire le chemin inverse pour rejoindre Kyrie Irving au Texas. Il s'agit d'un échange tonitruant entre deux des plus grandes vedettes actuelles de la NBA.

Les Lakers semblent ainsi assurer l'avenir avec un possible héritier de LeBron James (40 ans), qui a mené Dallas à la finale NBA l'an dernier et qui a déjà joué cinq fois le All Star Game. Pour leur part, les Mavericks renforcent leur défense pour mieux viser le titre.

«Je pense que c'est la défense qui remporte un championnat», a déclaré sur ESPN le manager général de la franchise texane Nico Harrison.

«Nous aurons plus de chances (de remporter le titre) avec l'un des meilleurs pivots et tout simplement l'un des meilleurs joueurs de NBA axé sur la défense. Nous sommes désormais bâtis pour gagner maintenant et dans le futur» Nico Harrison, manager général des Mavericks

L'échange entre ces mastodontes a été annoncé peu de temps après la victoire des Lakers -privés de Davis sur une lésion abdominale- 128-112 à New York.

Doncic, pour sa part, n'a pas joué depuis Noël en raison d'une blessure à un mollet. Engagé par Atlanta lors de la draft 2018, il avait immédiatement rejoint Dallas pour qui il affiche cette saison en moyenne par match 28,1 points, 8,3 rebonds et 7,8 passes.

L'échange de la nuit en détails: Les Lakers accueillent Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris, tandis que les Mavericks reçoivent Anthony Davis, Max Christie ainsi que le 1er tour de draft 2029 des Lakers. Le Jazz, enfin, reçoit Jalen Hood-Schifino, le 2e tour de draft 2025 des Clippers ainsi que le 2e tour de draft 2025 des Mavericks.

Davis avait rejoint en 2019 les Lakers, remportant le titre NBA en 2020. Il a été sélectionné neuf fois pour le All Star Game et affiche en moyenne par match 25,7 points, 11,9 rebonds et 3,4 passes depuis le début de la saison.



(jcz/afp)