Fantasy Premier League: comment composer son équipe?



Tous les bons plans pour bâtir son équipe Fantasy

Raphaël Crettol, champion suisse 2020 de Fantasy Premier League, décrypte l'actualité du football britannique. Retrouvez ses conseils pour composer votre équipe avant la reprise vendredi.

Game on! Alors que les fans de foot anglais digèrent encore le parcours héroïque de leur équipe nationale lors du dernier Euro 2020, la reprise de la Premier League ce weekend leur donne l'occasion de dissiper le traumatisme de la séance des tirs au but contre l'Italie.

On ne vous cache pas que, nous aussi, on trépigne d'impatience. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Euro c'est sympa - surtout quand la Suisse gagne - , mais ça reste une petite bulle éphémère qui nous donne encore plus envie de renouer avec le football de clubs, «le seul qui compte» vous diront bon nombre de supporters outre-Manche.

Quelqu'un n'est pas d'accord ?

Je me réjouis de vous faire vivre cette nouvelle saison sur watson via le British Corner. Mais qui dit PL, dit aussi FPL, soit Fantasy Premier League pour les non-initiés. Cette année, nous lançons notre propre ligue (voir box ci-dessous) sur ce jeu en ligne, dans lequel il s'agit de constituer et gérer sa propre équipe.

Rejoignez la ligue FPL British Corner by Watson! Venez vous mesurer à d'autres joueurs FPL de Suisse romande en rejoignant notre ligue FPL British Corner by Watson. Pour entrer automatiquement dans la ligue, il vous suffit de suivre ce lien: https://fantasy.premierleague.com/leagues/auto-join/paqk12

Vous pouvez aussi chercher la ligue avec le code suivant: paqk12. Vos exploits seront publiés chaque semaine dans notre chronique British Corner sur le football anglais et le vainqueur gagnera un prix surprise. N'hésitez pas à partager la ligue avec vos ami(e)s. Good luck!

Comment préparer son équipe ?

La première composition d'équipe est évidemment l'un des moments clés de notre saison FPL. Nous avons effectivement «le luxe» de choisir les joueurs qui formeront notre équipe pour le début de saison, en respectant le budget donné de 100.00. On peut avoir tendance à se perdre dans cette masse de joueurs, surtout lorsqu'on débute avec le jeu. C'est pourquoi je vous présente ici cinq conseils pour préparer votre équipe au mieux avant le lancement de la saison.

Les match de préparation: Chaque club dispute des matches amicaux d'avant-saison pour préparer le début de championnat. Jetez un coup d'oeil aux compositions des derniers matches amicaux disputés, cela vous donnera une idée de l'équipe alignée par les entraîneurs et de la forme des joueurs. Pas besoin de vous taper tous les highlights des matches de préparation de Burnley & co. des sites spécialisés vous ressortiront les éléments les plus importants pour votre équipe FPL. Les néo-promus: On se retrouve bien souvent perdu au moment de parcourir le contingent des clubs néo-promus. Un rapide coup d'œil sur les statistiques de la saison précédente vous permet de repérer les joueurs clés qui peuvent être utiles pour compléter votre équipe en raison de leur prix. Pour vous épargner du temps, j'ai résumé ci-dessous mes principaux candidats dans l'effectif des trois néo-promus:

Norwich: Aarons (4.5), Gilmour (4.5), Cantwell (5.5), Pukki (6.0).

Watford: Sierralta (4.5), Sarr (6.0), Deeney (5.5).

Brentford: Henry (4.5), Mbeumo (5.5), Toney (6.5).

Le calendrier: Essayez de cibler les équipe avec un calendrier favorable en début de saison. Cela vous permettra de capitaliser sur vos investissements d'entrée de jeu. Vous aurez ensuite le temps d'ajuster votre équipe avec vos transferts, ou même éventuellement votre première Wildcard. Le noyau: Commencez à remplir votre équipe avec les joueurs premiums (comprenez «chers») que vous voulez absolument. Ils formeront le noyau de votre équipe. Dans mon cas cette saison, il s'agit de Salah (12.5), Fernandes (12.0), Alexander-Arnold (7.5). A eux seuls, ces trois joueurs représentent le tiers du budget total de mon équipe. Dans un deuxième temps, vous pourrez construire votre équipe autour de ce noyau avec le budget qui vous reste. Equilibre: Lors des premières saisons, la tentation est grande de délaisser sa ligne défensive pour investir au milieu et en attaque. L'équilibre entre les lignes est pourtant très important afin de garder une flexibilité au cours de la saison. Je vous conseille donc d'investir dans au moins 1-2 défenseurs premiums (TAA, Chilwell, Digne, Shaw, Dias, etc.). Pour les gardiens, les points rapportés par les arrêts tendent à compenser le plus faible nombre de clean sheet. Je m'aventure rarement à acquérir un gardien qui vaudrait plus de 5.0.

Les principaux transferts du mercato estival

Les transferts peuvent brusquement chambouler les plans d'un Manager FPL. Vous êtes certainement nombreux à vous demander si Harry Kane s'engagera avec City et si Romelu Lukaku reviendra à Chelsea. En attendant le dénouement de ces feuilletons, je vous ai résumé ci-dessous les principaux transferts qui pourraient attiser votre curiosité de Manager FPL.

Arsenal: Ben White (4.5)

Aston Villa: Ashley Young (5.0), Leon Bailey (6.5), Emiliano Buendía (6.5), Danny Ings (8.0).

Crystal Palace: Michael Olise (5.5)

Everton: Demaray Gray (5.5)

Leeds: Junior Firpo (5.0)

Leicester: Ryan Bertrand (5.0), Patson Daka (7.5)

Liverpool: Ibrahima Konaté (5.5)

Manchester City: Jack Grealish (8.0)

Manchester United: Jadon Sancho (9.5)

Tottenham: Bryan Gil (6.0)

Watford: Danny Rose (4.5), Joshuah King (5.5)

West Ham: Alphonse Areola (5.0)

Wolverhampton: José Sá (5.0), Francisco Trincão (6.0)

Bon et alors Harry tu fais quoi, tu restes chez les Spurs ou tu files à City?

Ma watchlist

Plusieurs joueurs entrent naturellement en ligne de compte au moment de former son équipe de 15 joueurs, dont quatre remplaçants. Je vous dévoile la liste des joueurs qui m'intéressent tout particulièrement, poste par poste.

Gardiens

Image: sda

Mes premiers choix: Robert Sánchez (4.5), Kasper Schmeichel (5.0).

Mes différentiels: Daniel Bachmann (4.5), Jordan Pickford (5.0).

Défenseurs

Image: sda

Mes premiers choix: Trent Alexander-Arnold (7.5), Luke Shaw (5.5), Lucas Digne (5.5), Ben White (4.5), Vladimir Coufal (5.0).

Mes différentiels: Sergio Reguilón (5.0), Kieran Tierney (5.0), Tyrick Mitchell (4.5), Konstantinos Tsimikas (4.0), Daniel Amartey (4.0).

Milieux

Image: sda

Mes premiers choix: Mohamed Salah (12.5), Bruno Fernandes (12.0), Heung-Min Son (10.0), Harvey Barnes (7.0), Raphinha (6.5).

Mes différentiels: Emiliano Buendia (6.5), Riyad Mahrez (9.0), , Diogo Jota (7.5), Emile Smith Rowe (5.5), Saïd Benrahma (6.0), Hakim Ziyech (7.5).

Attaquants

Image: sda

Mes premiers choix: Dominic Calvert-Lewin (8.0), Danny Ings (8.0), Michail Antonio (7.5).

Mes différentiels: Callum Wilson (7.5), Ollie Watkins (7.5), Roberto Fimino (9.0).

Mon équipe provisoire

J'espère obtenir des infos d'ici vendredi sur l'état de santé de mes deux joueurs à 75%. S'il reste des doutes autour de Buendia, je le remplacerai probablement par Raphinha, puisque c'est un changement que je pensais de toute façon effectuer après la GW4. L'incertitude autour de Calvert-Lewin me demande plus de réflexion. S'il devait ne pas être remis pour ce weekend, je passerai certainement en 3-5-2, faut d'attaquant qui m'intéresse vraiment au-delà d'Antonio et Ings. Dans ce cas, j'upgraderai Gilmour pour un différentiel comme Ziyech (auteur d'une très bonne préparation) ou Mahrez, voir même Son si mon budget me le permet. En défense, je ne suis pas encore complètement convaincu de partir avec Tsimikas, mais la perspective d'un défenseur de Liverpool à 4.0 qui part titulaire en l'absence de Robertson est alléchante.

J'espère avoir pu vous donner quelques pistes pour constituer ou simplement fignoler votre équipe. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à écrire dans la section des commentaires ci-dessous.

Bon début de saison à toutes et à tous et n'oubliez pas de rejoindre notre ligue Fantasy.

Cheers mate !