British corner

De Jürgen Klopp à Daniel Farke: les coachs de PL passés au crible

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans FPL. Présentation de la onzième journée.

El Sackicko. Ce terme vous évoque peut-être une danse traditionnelle sud-américaine, un mouvement d'art martial ou encore une spécialité culinaire mexicaine. Et pourtant, El Sackicko nous vient tout droit de Grande-Bretagne. Ce néologisme provient de la contraction de clasico et du verbe to sack qui signifie «licencier» en anglais.

Les Britanniques ont désigné ainsi le match Manchester United - Tottenham de dimanche dernier, mettant aux prises deux entraîneurs au bord du licenciement. Un humour so british, mais bel et bien prémonitoire: défait 3-0, l'entraîneur de Tottenham Nuno Espirito Santo a été prié de faire ses valises dès le lendemain.

Après Xisco Munoz (Watford) et Steve Bruce (Newcastle), l'entraîneur portugais des Spurs est déjà le troisième coach de la saison à passer à la trappe depuis le début de la saison. L'occasion d'effectuer une revue d'effectif des entraîneurs de Premier League en commençant par les indéboulonnables.

En apesanteur

Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Manchester City)

Jürgen Klopp (Liverpool) Image: sda

On peut parler de Big Three tant les trois entraîneurs évoluent au-dessus de la mêlée sur quasiment tous les plans: tactique, émotionnel, résultats. La Premier League en a fait des stars. Des vedettes qui cristallisent l'intérêt médiatique et populaire, parfois plus encore que leurs propres joueurs. Le Big Three pourrait rapidement se transformer en un Big Four avec l'arrivée d'une nouvelle superstar dans la ligue: Antonio Conte.

En toute sérénité

Graham Potter (Brighton), David Moyes (West Ham), Thomas Frank (Brentford), Bruno Lage (Wolverhampton), Patrick Vieira (Crystal Palace).

Graham Potter (Brighton) Image: sda

Largement moins côtés que notre Big Three, ces entraîneurs réalisent un bon début de saison par rapport à leurs moyens. Si les qualités de certains comme David Moyes ou Graham Potter (probablement l'entraîneur le plus sous-coté de PL) sont déjà reconnues, Thomas Frank, Bruno Lage et Patrick Vieira surprennent en bien pour leurs débuts en Premier League.

En observation

Marcelo Bielsa (Leeds), Sean Dyche (Burnley), Ralph Hasenhüttl (Southampton), Brendan Rodgers (Leicester), Mikel Arteta (Arsenal), Rafael Benitez (Everton).

Marcello Bielsa (Leeds) Image: sda

Ces techniciens ne sont pas immédiatement menacés de licenciement, mais sont dans une position moins confortables que leurs confrères cités plus haut. Il s'agit pour la plupart d'entraîneurs qui ont été engagés avec une vision à long terme. A l'exception d'Arteta, ils bénéficient tous d'une grande expérience et d'une certaine reconnaissance qui leur permettent de «survivre» à des creux passagers. Burnley se retrouve sous la barre actuellement, mais on voit mal les dirigeants se retourner prochainement contre un coach qui déjoue les pronostics depuis plusieurs saisons en les maintenant en PL.

En danger

Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), Dean Smith (Aston Villa), Daniel Farke (Norwich)

Dean Smith (Aston Villa) Image: sda

Dans le dernier British Corner, on révélait les limites de Solskjaer. La victoire face à Tottenham lui offre un répit, mais pas d'immunité. Son changement de composition lors des deux derniers matchs (3-5-2) a apporté quelques motifs de satisfaction. Mais il faudra en montrer plus, alors que le nom de l'entraîneur de l'Ajax Erik ten Hag revient avec de plus en plus d'insistance.

Dean Smith peine également à trouver des solutions à l'après-Grealish. Aston Villa reste sur quatre défaites consécutives (12 buts encaissés) et pointe à trois points de la barre de relégation. La situation de la lanterne rouge Norwich (2 points en 10 matchs) est bien pire et aurait entraîné le licenciement de l'entraîneur dans l'immense majorité des clubs. A la tête des Canaries depuis plus de quatre ans, Daniel Farke a déjà vécu passablement de montagnes russes. On le voit toutefois mal résister à ce naufrage.

En intégration

Claudio Ranieri (Watford), Antonio Conte (Tottenham)

Claudio Ranieri (Watford) Image: sda

Deux entraîneurs italiens ont débarqué en Premier League en cours de saison. Vainqueur surprise de la PL à la tête de Leicester en 2016, Ranieri a du travail plein les bras pour éviter la relégation avec Watford. Mais l'Italien de 70 ans peut compter sur son expérience. Plus à l'Est de la capitale londonienne, l'arrivée d'Antonio Conte à Tottenham est évidemment la hype du moment en PL. Le Leccese avait mené Chelsea au titre dès sa première saison à la tête des Blues. Il retrouve aujourd'hui une autre équipe londonienne en panne de confiance. On suivra avec attention «l'effet Conte» sur les Spurs.

En transition

Graeme Jones (Newcastle)

Graeme Jones (à dr.) en discussion avec l'ex-entraineur de Newcastle Steve Bruce. Image: sda

Graeme comment ? Avouez que vous n'aviez pas le nom de l'entraîneur actuel de Newcastle. Normal, l'ancien assistant de Steve Bruce n'est là que pour jouer les pompiers en attendant que les nouveaux riches propriétaires ne dégottent leur homme fort. Antonio Conte leur est passé sous le nez, Unaï Emery a refusé leur offre cette semaine. Alors que Lucien Favre faisait également partie des potentiels candidats, c'est l'ancien entraîneur de Bournemouth Eddie Howe qui pourrait signer dans les prochains jours.

Le prochain El Sackicko ? Allez, on parie sur un explosif Norwich - Aston Villa, le 14 décembre prochain... pour autant que Daniel Farke et Dean Smith survivent jusque là.

Le British Corner #FPL

Les deux dernières Gameweeks ont été particulièrement fructueuses de mon côté. Les 179 points récoltés au total m'ont permis de gagner près de 200'000 places au classement général pour me retrouver aux alentours des 25K à l'abord de cette 11e journée.

Cette bonne phase est le fruit d'une vertu primordiale à Fantasy: la patience. Si j'ai pu remonter aussi rapidement au classement général, c'est parce que mes différentiels ont enfin fait la différence. J'ai dû attendre le troisième match pour que Emile Smith-Row me rapporte des points, tandis que Reece James m'avait fait deux points en trois matchs avant ses deux retours explosifs.

Ces exemples montrent qu'il faut parfois résister à la tentation de remplacer un joueur qui n'a pas fait de point par un autre qui a explosé lors d'une Gameweek. On choisit nos joueurs pour de bonnes raison, et la plupart du temps, sur le moyen-long terme. Il faut donc savoir faire preuve de patience et de confiance en ses joueurs, même lorsque des retours chiffrés ne sont pas immédiatement au rendez-vous.

Même Adam Armstrong m'a rapporté des points, alors qu'il avait passé deux semaines sur le banc des remplaçants. Ceux qui ont vu les highlights du match de Southampton auront remarqué qu'il aurait même pu inscrire un triplé, sans problèmes. Je ne dis pas qu'il faut s'entêter avec les joueurs qu'on a choisi, mais toujours bien questionner notre volonté de vendre tel ou tel joueur sur des réactions à chaud.

Fantasy est un jeu qui prend aux tripes, dans lequel les émotions prennent parfois le dessus sur la rationalité. Je me considère moi-même comme un joueur agressif sur les transferts, qui aime être en avance dans ses coups, quitte à perdre quelques -4 pour des changements supplémentaires. L'expérience m'a toutefois souvent montré que la patience porte ses fruits.

Mais au final, Fantasy est un jeu et chacun doit y prendre du plaisir. La recherche continuelle du différentiel ultime en fait partie. D'ailleurs en parlant de différentiel, quelque chose me pousse à tenter ma chance avec Trossard dès cette GW. On verra si la raison tiendra jusqu'à la deadline...

Le point sur la situation dans la ligue BC

La ligue British Corner by Watson a enregistré un nouveau changement de leader au terme de la 10e journée. Une journée compliquée pour FC Cata-Klopp (Laurent Savioz) le boute hors du podium provisoire. C'est FC Madujaz (Nicolas Rogivue) qui en profite pour s'installer en tête. Il est le seul joueur du top 10 à avoir encore Ronaldo. Les 12 points de l'attaquant portugais l'ont bien aidé à prendre les commandes de la ligue.

Deux joueurs ont réalisé conjointement le meilleur score de la journée avec 69 points. On note toutefois que Turbo Beavers (Scrabby) a lâché six transferts (-20) pour atteindre ce score canon. Quant à RedDevilsUnited* (Steven Champion), il en a profité pour se hisser dans le top 10. Le Manager jurassien, qui avait terminé 5e suisse la saison dernière, se profile déjà comme un sérieux candidat au titre.

La GW11 en bref Le capitaine En l'absence de big hitters réguliers, le brassard de capitaine est toujours solidement attaché autour du bras de Mohamed Salah (12.9) qui affronte West Ham, une équipe qui n'offre pas toutes les garanties sur le plan défensif. Pierre-Emerick Aubameyang (10.0) représente une très belle option différentielle (5.5% d'ownership) à domicile face à Watford. Il est toujours difficile de prédire le scénario du derby de Manchester, j'éviterais donc de miser sur un joueur mancunien.

Qui sera ton capitaine pour la GW11 ? Mohamed Salah Sadio Mané Pierre-Emerick Aubameyang Ivan Toney Kevin de Bruyne Harry Kane Jamie Vardy Autre

Les différentiels Christian Benteke (6.3): L'attaquant belge est de retour en forme à la pointe de l'attaque de Palace. Remplaçant face à Manchester City, il devrait retrouver une place de titulaire à l'abord d'une série de matchs très favorables où son jeu de tête dévastateur pourrait rapporter passablement de points.

Leandro Trossard (6.4): De loin mon différentiel préféré pour cette journée face à Newcastle. Il est souvent le joueur le plus avancé sur le terrain dans une des équipes les plus joueuses du championnat. Sa créativité lui permet aussi d'être à l'assist, là où il ne pourrait pas lui-même conclure. Une excellente option sur le moyen terme.

Rico Henry (4.5): Il est le défenseur de Brentford qui joue le plus haut sur le terrain. Il n'a étonnamment pas encore d'assist à son crédit, mais la réception de Norwich offre une belle occasion au latéral d'inscrire des points aux deux extrémités du terrain.

Leandro Trossard s'apprête à scorer face à Liverpool le weekend dernier. Image: sda

Vous hésitez encore dans votre choix de capitaine? Vous n'êtes pas encore certain de votre prochain transfert ou de votre stratégie à plus long terme? Posez simplement votre question en utilisant la fonction commentaires ci-dessous.

On se retrouve après la pause internationale. Cheers mates !