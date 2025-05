Vidéo: twitter

Un cycliste jurassien fait le buzz sur le Tour d'Italie

Yannis Voisard a réussi une superbe descente, mardi lors de la 16e étape du Giro. Le community manager de la course lui a rendu un bel hommage.

Plus de «Sport»

Yannis Voisard a réalisé une descente très spectaculaire, mardi sur le Tour d'Italie, taillant chaque virage comme un pilote de MotoGP. C'est d'ailleurs aux cadors de ce sport que le community manager a comparé le Suisse sur le réseau social X. «Valentino Rossi? Marc Marquez? Fabio Quartararo? No, just Yannis Voisard», a-t-il tweeté.

La descente en vidéo: Vidéo: twitter

La démonstration de Voisard a permis au Jurassien d'attaquer l’ascension finale vers San Valentino (18,2 km à 6,1 %) seul en tête avec une avance de 40 secondes. Mais le coureur de Tudor a ensuite été vaincu par la force collective des Astana, qui étaient les mieux représentés dans l’échappée qui aura finalement été jusqu’au bout.

Yannis Voisard s’est toutefois classé 10e de l’étape «pour traverser sans doute l’une des plus belles journées de sa carrière», selon la dépêche de l'agence ATS.

Ce n'est pas la première fois que le coureur de Fontenais brille lorsque la pente décline. En avril 2024, il avait mené la descente lors de la 2e étape du Tour des Abruzzes, terminant à la 4e place ce jour-là. Et lors de l'Alpes Isère Tour 2022, il avait utilisé les rampes du col du Barrioz pour créer un écart décisif avec ses adversaires, contribuant ainsi à sa victoire finale.

La stratégie avait été savamment étudiée le matin même par Sylvain Blanquefort, le directeur sportif de la Tudor Pro Cycling connaissant très bien les qualités de Voisard.

«Je sentais qu’on était les plus forts en descente, avait reconnu Blanquefort dans Le Dauphiné Libéré. À chaque fois, on arrivait à faire des écarts. Du coup, j’ai remonté l’équipe pour leur dire qu’on était là pour gagner la course et qu’il fallait tenter quelque chose.»