Olivier Giroud est en mission pour la France, lui, le soldat de Dieu. Image: watson

Giroud bat un record historique: il est en mission divine pour les Bleus

L'attaquant a souvent été moqué et décrié par les Français. Ce dimanche, il a battu le record de Thierry Henry en marquant un 52e but avec l'équipe de France, vainqueur de la Pologne en 8e de finale du Mondial. Le joueur est comme ressuscité grâce à sa foi qui lui apporte calme et sérénité.

Il a été humilié et insulté par Karim Benzema. Le nouveau Ballon d'Or ayant été trahi par son corps et forfait pour le Mondial, Olivier Giroud en a profité pour devenir attaquant titulaire dans le onze des Bleus et, ce dimanche, pour entrer dans la légende: en ouvrant le score lors de France-Pologne (3-1), il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (52 réussites) devant Thierry Henry. Une juste récompense pour le natif de Chambéry, qui n'a jamais rien lâché. C'est un tenace, comme la France les aime.

La pugnacité du Savoyard a triomphé. Une rédemption. Celui qui est l'un des grands artisans de l'excellente forme du Milan AC n'a pas chômé, il a souvent ravalé sa fierté sans renier ses taches et son rôle (ingrat) dans la sélection tricolore. Sa participation au Mondial paraissait compromise, avant qu'il ne revienne plus fort, une renaissance alors que rien ne le prédisposait à germer à un tel niveau à son âge.

Le nouveau recordman de buts s'était même préparé sans rechigner à son rôle de remplaçant.

«Tout est clair avec Didier Deschamps, je serai là quand il fera appel à moi et j'essaierai d'apporter à l'équipe ce que je sais faire» Olivier Giroud

En 2018, Giroud n'a pas marqué le moindre but, laissant la vedette à Kylian Mbappé. Un rôle obscur pour l'attaquant de l'ombre.

Giroud à la volée, plus affûté que jamais à 36 printemps. Image: sda

Précieux dans son rôle d'attaquant en pivot, habile dans la remise, Giroud est un «target man» et un «attaquant désintéressé par les goals», comme il se définit. Le joueur a de l'impact et pèse sur les défenses adverses. Du haut de ses 36 ans, étincelant avec les Rossoneri, il n'a pas été épargné par le tribunal des réseaux sociaux, par les médias, et voit enfin son dur labeur récompensé: sa cote de popularité monte en flèche depuis plusieurs années auprès du public français.

«Comme disait mon frère, je me suis toujours construit dans l’adversité» Olivier Giroud dans le journal La Croix

Un chrétien évangélique qui s'affiche

Du boulot acharné et... une foi inébranlable pour une carrière qui se bonifie avec le temps. Lors de plusieurs interviews, le Français s'est épanché longuement sur sa foi. Ce calme retrouvé, et même un pardon adressé à Karim Benzema (l'éternelle bisbille du karting et de la F1), lui permet d'être en paix avec lui-même. Il l'affirme haut et fort en citant la Bible, Esaïe 30 verset 15:

«C’est dans le calme et la confiance que sera ta force»

Son destin et son corps appartiennent au Divin. La preuve figure sur son bras droit tatoué: «Dominus regit me et nihil mihi deerit» (réd: Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien).

Image: Jesus Magazine

Ce «pèlerinage» a commencé (aux yeux du grand public) à l'Euro 2016, quand le joueur lisait des psaumes dans le bus. Il s'en est ensuite ouvert dans les médias et s'est transmué en un semblant de figure christique pour bien des internautes. De nouveaux fidèles n'hésitent pas à lui donner de la force pour sa mission qatarie. Il est surnommé «frère Giroud» par une brochette de croyants sur le réseau d'Elon Musk. Les plus chrétiens n'hésitent pas à parler de son heure, du ciel qui ne l'oublie pas et de l'acte divin qui ferait son oeuvre à ceux qui croient au Seigneur.

Olivier Giroud a bravé les médisants grâce à sa foi chrétienne, pour se construire à travers un parcours initiatique dans sa carrière de footballeur qu'il résume ainsi: «Ma force qui est celle d'aujourd'hui, ma force de caractère, ma force mentale, me vient bien sûr de ma foi chrétienne», confessait-il au média Brut. Il ajoutait dans La Croix: «Soit la critique te mine, soit tu la transformes en énergie positive.» Une réponse à son statut de mal-aimé au sein de l'équipe de France.

Milan est son Nazareth

Il a traversé les lazzis; et Milan est devenu son Nazareth, sa terre de renaissance.

Le «Français chrétien», pour ses fervents supporters, porte haut les couleurs des Bleus, dans une France où l'évangélisme est une religion qui a le vent en poupe, multiplié par dix depuis 1950 en France. Le Milanais est devenu une icône pour les revues chrétiennes et surfe désormais sur une forte poussée de sympathie sur les réseaux sociaux. Son appartenance aux protestants évangéliques, qui représentent environ un million de Françaises et de Français aujourd’hui, soit un peu plus d’1% de la population, lui permet de compter aussi sur une communauté de fidèles issue de l’immigration francophone venue d’Afrique subsaharienne.

Tel un soldat de Dieu, Olivier Giroud, qu'il agace ou qu'il fascine, n'a pas volé sa place au paradis. En 8e de finale ce dimanche, la Pologne ne l'a pas vu comme un ange envoyé par le ciel, mais plutôt comme Lucifer drapé d'un maillot bleu.

Cet article est l'adaptation d'une première version parue le 22 novembre sur notre site.