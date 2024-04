Ce coach a été victime d'une grosse méprise en plein match

Le manager des Yankees, le club mythique de baseball, a été expulsé alors qu'il n'avait absolument rien fait. Le coupable se trouvait juste derrière lui.

Une scène insolite s'est déroulée lundi dernier, lors du match de championnat nord-américain (MLB) entre les Athletics d'Oakland et les Yankees de New-York. Peu après le début de la partie, l'arbitre a lancé un avertissement à Aaron Boone, le manager des Yankees. «En gros, il l'a prévenu: "si tu dis encore une seule chose, je te mets dehors"», résume le media canadien RDS.

Boone s'est aussitôt calmé et n'a plus fait parler de lui. Le problème, c'est qu'un spectateur assis juste derrière lui a pris le relais en criant sur l'arbitre. Ce dernier a pensé que le gérant des Yankees refaisait des siennes et l'a aussitôt expulsé.

La scène en vidéo Vidéo: watson

Incrédule, Aaron Boone a gesticulé dans tous les sens, pointant la tribune du doigt, mais rien n'y a fait. L'officiel s'est montré inflexible: «Je m'en fous qui a dit quoi, t'es dehors», a-t-il asséné, alors que des huées descendaient des gradins new-yorkais.

Le compte Jomboy Media a retrouvé l'auteur de l'invective et a diffusé la vidéo sur le réseau social X. On distingue très nettement un homme vêtu d'un polo bleu se manifester sur son siège.

Aaron Boone a été expulsé 35 fois d'un match de MLB depuis qu'il est devenu manager des Yankees de New York en 2018, mais cette fois-ci, il n'y était pour rien du tout.

Selon CNN, il a déclaré aux journalistes qu'il était «difficile» de comprendre la décision de l'arbitre et a déclaré qu'il contacterait la MLB à ce sujet. Il ne pourra en revanche rien faire pour changer le score et effacer la défaite 2-0 de son équipe face à Oakland.

(jcz)