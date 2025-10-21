Doug Martin sous les couleurs des Tampa Bay Buccaneers. Keystone

Une ancienne star de NFL meurt après une intervention policière

Doug Martin est décédé le week-end dernier en Californie. Il avait joué pour les Tampa Bay Buccaneers et les Oakland Raiders.

La NFL est en deuil après la mort de l'ancienne star du football américain Doug Martin. Son décès a été précédé d'une intervention de la police suite à un cambriolage, et d'une bousculade avec des agents. Différentes autorités enquêtent.

La cause exacte de la mort de l'ancien joueur de football américain des Tampa Bay Buccaneers et des Oakland Raiders sera déterminée par une autopsie, a indiqué la police d'Oakland, dans l'État de Californie.

Doug Martin Keystone

«Avant sa mort, Martin était impliqué dans un cambriolage dans une propriété d'Oakland», précise le communiqué. En tentant d'arrêter l'homme de 36 ans, une bagarre aurait éclaté entre lui et des policiers. Martin aurait finalement été placé en garde à vue, puis n'aurait plus réagi. Il aurait été transporté à l'hôpital où il serait décédé.

Des problèmes mentaux

La famille de Martin a fait diffuser une déclaration par l'intermédiaire de son ancien agent, dans laquelle il est dit que l'ex-professionnel avait des problèmes psychiques:

«C'était le seul adversaire auquel il ne pouvait pas échapper»

La nuit de l'intervention policière, sa famille se serait adressée aux autorités en quête d'aide. Martin se serait enfui de chez lui et serait entré chez un voisin à proximité.

Plusieurs autorités enquêtent désormais sur les circonstances qui ont conduit à la mort de l'ancien sportif professionnel. Le maire d'Oakland a présenté ses condoléances à la famille de Martin. Les Tampa Bay Buccaneers, pour lesquels Martin a joué six saisons, ont évoqué dans un communiqué la «grande influence» que le professionnel a eue sur l'équipe.

Martin a évolué en tant que running back, a inscrit 30 touchdowns après des courses et deux après des ballons attrapés au cours de sa carrière. Il a été nommé deux fois pour le Pro Bowl des meilleurs joueurs d'une saison et a également été élu une fois dans l'équipe All-Pro de la NFL. Il a disputé son dernier match en décembre 2018. (jzs/ats)