FIFA 23 réunira Xbox, PC et Play. Un gamer annonce «une révolution»

La future simulation de foot devrait proposer du «crossplay», permettant aux joueurs sur Xbox, PC et PlayStation de s’affronter en ligne. Le président du Lausanne-Sport Esports se réjouit, mais espère que les parties seront équitables.

Frédéric Boy est né en 1993. Il a acheté son premier jeu FIFA en 1998. Depuis, celui qui se fait appeler «Torrix» est devenu un as du jeu vidéo et le président du Lausanne-Sport Esports. Il est resté «un gros joueur de FIFA», qui attend avec impatience les nouveautés annoncées sur la prochaine simulation de football, dont la sortie est prévue pour fin septembre.

Salut Torrix. Le crossplay sur FIFA 23, c'est un effet d'annonce ou un grand changement?

C'est une énorme révolution. Aujourd'hui, si tu es un joueur très compétitif, tu possèdes une PlayStation et une Xbox, ainsi que les deux mêmes jeux FIFA (un pour chaque console) afin de participer à tous les tournois qui existent. Tu collectionnes aussi les cartes FUT Champions, qui coûtent cher, sur les deux supports. Si le crossplay arrive enfin sur FIFA 23, comme le laissent penser les rumeurs, tu n'auras plus de frais à double. Et puis, ça réunira tous les gamers, y compris les joueurs PC, qui étaient jusque-là un peu dans leur monde.



Le jeu sera-t-il équitable pour tout le monde?

J'espère que oui, que le jeu sera le même sur les trois supports. Parce qu'il pourrait être plus fluide sur une console ou sur PC, ce qui pourrait avantager certains utilisateurs.



On ne joue donc pas de la même manière sur PlayStation et sur Xbox?

Non. Ce ne sont pas les mêmes sensations, la rapidité de jeu est différente. Je connais des gars qui te mettent 10-0 sur Xbox mais qui te battraient seulement 3-0 ou 4-0 sur PlayStation.



Frédéric Boy est aussi consultant ponctuel sur la RTS.

Comment est-ce possible?

C'est une histoire de moteur graphique, cela dépend de la façon dont le jeu est fait et comment la technologie le ressent. Si un gamer joue à 120 ou 140 images par seconde sur PC, et que la Xbox de son adversaire est bridée à 60, le premier aura un avantage sur le second. En plus, si tu as l'impression sur Xbox que tes joueurs sont super lourds, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, et que leurs contrôles réagissent un poil moins bien, alors que les footballeurs volent sur PlayStation, cela peut engendrer une énorme frustration.

«Un bon PC est un peu plus puissant qu'une console de salon. Indirectement, cela pourrait créer un petit déséquilibre»

EA Sports (le développeur de FIFA) va devoir trouver le moyen de proposer un jeu de qualité équivalente sur les trois supports.

C'est exactement ça.

Le crossplay existe déjà avec succès dans d'autres jeux. Pourquoi cela fonctionnerait-ils ailleurs, et pas sur FIFA?

Je ne sais pas, mais c'est possible. Je te donne un exemple: le jeu Rocket League, une sorte de football avec des voitures. Au niveau professionnel aujourd'hui, 99 joueurs évoluent sur PC et un seul sur PlayStation. Ça veut clairement dire que le jeu est meilleur sur PC. Toi et moi, bien sûr, on ne verrait pas de différences. Mais au très haut niveau, il y en a.

Les joueurs de FIFA 23 verront-ils sur quel support leur adversaire évolue?

Je ne sais pas. FIFA pourrait très bien dire: «Tu peux jouer avec tes potes qui ont d'autres supports, mais quand tu joues en ligne, on fera tout pour te mettre contre un mec qui est sur la même console. Et si on ne trouve personne, on ira voir ailleurs.» Mais comme FIFA n'est pas le roi de la communication, on risque de le découvrir en achetant le jeu.

Torrix défend les couleurs du LS Esports.

Comment se fait-il que FIFA a dû attendre si longtemps avant que le mode crossplay soit enfin annoncé?

Je ne suis pas développeur mais j'imagine que ça devait être très compliqué à faire. Peut-être aussi qu'EA Sports n'avait pas très intérêt à se dépêcher. Perso, j'ai acheté FIFA 22 à la fois sur PlayStation et sur PC pour pouvoir affronter mes potes. J'ai donc payé le jeu deux fois. C'est tout bénéf' pour EA Sports.



Au fait, est-il encore possible de sélectionner des équipes russes sur FIFA?

Excellente question! J'avoue que je ne joue pas souvent dans le championnat russe. Attends, je regarde (ndlr: il allume sa console et revient vers nous un peu plus tard). Oui, c'est encore possible.



Dis-moi enfin: quelle évolution aimerais-tu voir sur FIFA à l'avenir? Y'a-t-il une nouveauté que tu désespères d'attendre?

Je trouverais sympa qu'on puisse organiser des tournois plus facilement, et avoir une meilleure gestion de notre partie. Si aujourd'hui tu subis une toute petite déconnexion en plein match, on te shoote de la rencontre et tu la perds 3-0 par forfait. Ce sont des petits détails qui affectent le confort des joueurs. Et puis, j'aimerais aussi et surtout qu'EA Sports arrête avec le mode FUT Champions. Tu es obligé de te ruiner pour avoir une bonne équipe. C'est une honte!