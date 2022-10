Juste avant de rejoindre le Real Madrid fin 2006, Gonzalo Higuain avait officiellement signé au FC Locarno, en 2e division suisse. image: keystone/stades.ch

Le jour où Higuain a signé au FC Locarno à la place du Real Madrid

L'attaquant argentin (34 ans) a annoncé sa retraite pour fin 2022. Il est passé par des clubs très prestigieux comme la Juventus, l'AC Milan, Naples ou Chelsea. Mais aussi par Locarno, alors qu'il était déjà une star. Récit d'un transfert rocambolesque.

Sur le papier, c'est peut-être le transfert le plus improbable de l'histoire du football. Alors courtisé par le Real Madrid, la jeune pépite du foot argentin, Gonzalo Higuain, signe finalement en été 2006 au... FC Locarno, en 2e division suisse.

Sauf que la star en devenir ne mettra jamais les pieds dans la ville tessinoise. Pas même pour visiter son prestigieux festival du film. Parce que la signature de l'Argentin n'est qu'une affaire de paperasse. Et de gros sous. Flashback.

Le jeune Gonzalo Higuain, 18 ans, brille durant cette saison 2005-2006 avec le maillot de River Plate. Logiquement, il attise les convoitises des grosses écuries européennes. Parmi elles, le Real Madrid. Un transfert vers la capitale espagnole arrangerait toutes les parties: le Real, parce qu'il mettrait le grappin sur un immense talent; le joueur, en rejoignant l'un des meilleurs et plus glorieux clubs au monde; et finalement River Plate, qui a besoin d'argent.

Des fantômes et des filous

Le problème, c'est que le club de Buenos Aires, en grandes difficultés financières, a besoin de cash tout de suite. Alors, son président de l'époque, José Maria Aguilar, se rend à Londres en août 2006. Il décide de vendre des parts de contrats de joueurs de River Plate, tout en conservant ces footballeurs dans le club. Et qui est à l'autre bout de la table des négociations? Le FC Locarno!

Le stade Santiago Bernabéu? Non, le Lido de Locarno.

Pour 6 millions de dollars, le club suisse acquiert 50% du contrat d'Higuain. En cas de futur transfert dans une autre équipe, les Tessinois toucheront les 6 premiers millions de la transaction (le remboursement complet de leur investissement, donc) plus la moitié du reste du montant.

Pour un club de deuxième division suisse, de telles recettes sont inespérées et permettent d'avoir l'un des plus gros budgets du pays, avec les ambitions qui vont avec. Bingo! Quatre mois plus tard, en décembre 2006, Higuain rejoint le Real Madrid, sans avoir joué un seul match avec le FC Locarno (il n'a, en fait, jamais quitté River Plate). Au total, la formation tessinoise empoche 13 millions de dollars, soit une très coquette plus-value.

Higuain fêtant un but avec River Plate en octobre 2006, au moment où il était censé porter le maillot du FC Locarno. Image: keystone

Malheureusement pour le club tessinois et ses rares supporters (800 spectateurs de moyenne à cette époque), les liasses de billets n'atterriront jamais dans les caisses du club, mais dans les poches de ses sulfureux propriétaires. Oui, le FC Locarno n'est rien d'autre qu'une société-écran pour ces derniers, un vulgaire prête-nom.

Les deux Argentins Fernando Hidalgo et Gustavo Arribas ainsi que l'Israélien Pinhas «Pini» Zahavi, trois agents de joueurs à la tête de la HAZ Sport Agency, ont racheté le club pour en faire une plaque tournante de transferts fantômes de footballeurs sud-américains. Les transactions, elles, étaient bien réelles et ont permis aux trois hommes de s'enrichir à coups de millions sur les bords du lac Majeur.

Lewandowski, Neymar et les services secrets

Pini Zahavi (79 ans) est d'ailleurs un nom bien connu dans les coulisses du football. Si le FC Locarno a fait faillite en janvier 2018, bien après que l'Israélien ait quitté le Tessin, Zahavi a continué à remplir son déjà très fourni compte en banque. Il est notamment l'agent de Robert Lewandowski, transféré cet été du Bayern Munich au FC Barcelone, et aurait aussi touché 10,7 millions d'euros dans le transfert de Neymar du Barça au PSG.

Gonzalo Higuain a porté le maillot du Real Madrid de 2006 à 2013. Image: keystone

Son ancien associé, Gustavo Arribas, est lui devenu chef des services secrets argentins de 2015 à 2019. Il a été nommé par son ami et ex-président du pays Mauricio Macri, ancien boss de Boca Juniors. Comme quoi, le football et son réseautage peut mener à des chemins improbables.

Reste maintenant à savoir où celui de Gonzalo Higuain le conduira après sa carrière pro. Cette fois, ce ne devrait pas être au FC Locarno, désormais pensionnaire de deuxième ligue tessinoise. Mais au moins débarrassé de pratiques qui, jadis, ont sali son histoire et sa réputation et qui ont été interdites par la FIFA en 2020.