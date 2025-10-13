larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Football

Slovénie-Suisse: la Nati compte sur Freuler, le fidèle soldat

Remo Freuler est un pilier de l'équipe de Suisse.
Remo Freuler est un pilier de l'équipe de Suisse. image: keystone/shutterstock

Ce «soldat» de la Nati a une qualité rare

La Suisse défie la Slovénie ce lundi, à Ljubljana (20h45). Comme toujours, elle pourra compter sur son pilier Remo Freuler, un footballeur à la régularité hors du commun.
13.10.2025, 05:2813.10.2025, 05:28
Lucien Willemin

Récupérateur, relayeur, passeur et même parfois buteur: Remo Freuler est un joueur indispensable à l'équipe de Suisse. A 33 ans, alors qu'il vit probablement sa dernière campagne internationale, le milieu de terrain zurichois impressionne encore par sa polyvalence.

Remo Freuler im Abschlusstraining der Schweizer Fussball Nationalmannschaft vor dem kommenden WM Qualifikationsspiel gegen Schweden, am Donnerstag, 9. Oktober 2025, in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehren ...
Remo Freuler est admirable tant par ses qualités de footballeur que par son état d'esprit. Image: KEYSTONE

Vendredi en Suède (2-0), Granit Xhaka a comme souvent attiré la lumière. Le capitaine a pris ses responsabilités en transformant un penalty, a régulé le jeu suisse comme lui seul sait si bien le faire et a replacé sans cesse ses coéquipiers sur le pré scandinave, en bon relais de son sélectionneur Murat Yakin.

Mais c'est sans doute son coéquipier, son lieutenant Remo Freuler, qui aurait mérité le titre d'homme du match. Le milieu de Bologne n'a pas touché autant de ballons (76 contre 120 pour Xhaka), mais il a systématiquement fait les bons choix, le soir de sa 83e sélection (11 buts).

Les éloges de Murat Yakin

Impérial défensivement, Freuler a remporté tous ses duels au sol (7/7) et n'a raté que quatre de ses 63 passes. Infatigable, il a même été à l'origine du deuxième but suisse dans les arrêts de jeu en interceptant le ballon à mi-terrain et en lançant le Genevois Johan Manzambi vers le but suédois.

Murat Yakin ne tarissait pas d'éloges en conférence de presse d'après-match:

«Remo est très intelligent. Il sait quand il doit intervenir, quand il doit rester en retrait. C'est un élément important de notre équipe, un excellent joueur et aussi un meneur d'hommes.»

La veille de cette belle victoire, qui a mis la Suisse sur la voie royale d'une qualification pour la Coupe du monde 2026, les deux hommes s'étaient déjà adressés aux médias. Le Bâlois soulignait alors la fiabilité et la polyvalence de l'un de ses plus fidèles soldats.

06.07.2024, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Fußball, UEFA Euro 2024, EM, England - Schweiz, Finalrunde, Viertelfinale, Düsseldorf Arena, Englands Harry Kane (l) und Remo Freuler von der Schweiz kämpf ...
Aller au duel face à la superstar anglaise Harry Kane? Aucun problème pour Remo Freuler. Image: keystone

«Je ne me souviens pas avoir vu de mauvais match de sa part», avait déclaré le sélectionneur, «fasciné par le jeu stratégique, la capacité à relier les joueurs tant en défense qu'en attaque», de Remo Freuler, «un footballeur complet».

Eclosion tardive et grande disponibilité

Le joueur formé au FC Winterthour s'est imposé plutôt tardivement avec la Suisse, après la Coupe du monde 2018 et les retraites internationales de Valon Behrami et de Blerim Dzemaili. Acteur majeur de l'Euro 2021, où la Suisse a brisé son plafond de verre en éliminant la France en 8es de finale, Freuler a confirmé son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Murat Yakin.

Un billet pour le Mondial déjà validé ce lundi?
Après sa victoire vendredi en Suède, la troisième en trois matchs, la Nati est largement en tête de son groupe de qualifications. Elle possède déjà 5 points d'avance sur son dauphin, le Kosovo.

Alors la donne est simple: si la Suisse s'impose en Slovénie et que les Kosovars ne font pas 3 points contre la Suède, la Nati sera qualifiée pour la Coupe du monde 2026 – en Amérique du Nord l'été prochain – dès ce lundi.
infobox image
Image: txt

Depuis septembre 2021, il a ainsi figuré dans le onze de départ à 45 reprises lors des 52 matchs livrés par l'équipe de Suisse. Les quatre fois où il était sur le banc, il est entré en jeu, et n'a manqué que trois parties, une pour cause de suspension et deux (amicales) en raison d'un virus en mars dernier.

En club également, Remo Freuler ne rate pratiquement aucun match depuis le début de sa carrière: cinq au total pour blessure lors de son passage à l'Atalanta Bergame (2016-2022). Mais le natif de Glaris assure ne pas avoir de recette miracle.

«Je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai appris à bien me connaître et je prends soin de mon corps. Il y a peut-être une part de chance, et aussi une part d'inné.»
Remo Freuler
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare

Un héros à Bologne

Après une parenthèse d'une saison en Angleterre, à Nottingham, le Zurichois a retrouvé la Serie A italienne en 2023, à Bologne. Jusqu'à cet été, il composait le fameux trio helvétique d'Emilie-Romagne avec le Vaudois Dan Ndoye et le Fribourgeois Michel Aebischer.

epa11277177 Bologna&#039;s Remo Freuler (L) and Monza&#039;s Jean-Daniel Akpa Akpro (R) in action during the Italian Serie A soccer match between Bologna FC 1909 and AC Monza, in Bologna Italy, 13 Apr ...
Remo Freuler est également un cadre de Bologne, où il porte même parfois le brassard de capitaine. Image: keystone

Les trois hommes ont activement participé au sacre des Rossoblù en Coupe d'Italie en mai dernier, un trophée attendu par les tifosi de Bologne depuis 1974, avant que les deux Romands ne plient bagage durant le mercato estival. «Ils me manquent bien sûr, mais c'est le football, chacun suit son propre chemin», lâche Remo Freuler, moins laconique que d'habitude lorsqu'il parle de ses coéquipiers.

Les supporters de l'équipe de Suisse doivent bien sûr redouter plus que tout la fin de l'immense carrière internationale de Granit Xhaka. Mais peut-être regretteront-ils tout autant celle de son coéquipier de l'ombre. Il s'agit donc de savourer encore un peu la force tranquille du si précieux Remo Freuler. (ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
de Sebastian Wendel
La reine du ski alpin prend une décision radicale
La reine du ski alpin prend une décision radicale
de Rainer Sommerhalder
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
de Yoann Graber
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Ces ados new-yorkais vivent comme dans «Gossip Girl»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Filippo Lombardi a trahi lors d’une réunion secrète ses deux collaborateurs les plus proches. Résultat: l’entraîneur Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca quittent le navire. Voici les coulisses de cette affaire.
Ambri a survécu jusqu’à aujourd’hui à toutes les crises et secousses, et continuera de le faire. Mais le drame qui vient de se jouer là-bas surpasse toutes les manigances du passé. Le coach Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca viennent de démissionner. Leur situation était devenue intenable après l’acte de «haute trahison» commis par le président Filippo Lombardi. Les anciens adjoints Eric Landry et René Matte prennent temporairement les commandes de l’équipe.
L’article