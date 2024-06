Danois et Slovènes se sont livrés une lutte à distance jusqu'au bout à l'Euro 2024. Image: keystone

Le Danemark et la Slovénie départagés grâce à un improbable critère

Danois et Slovènes ont terminé à égalité parfaite dans le groupe C de l'Euro 2024. Il a fallu aller chercher très loin pour pouvoir les départager!

Plus de «Sport»

Le suspense dans le groupe C de cet Euro 2024 a été fou, c'est le moins qu'on puisse dire! Une preuve? Le critère totalement improbable qui a permis de départager le Danemark, deuxième du classement final, et la Slovénie, troisième.

Après leurs matchs nuls mardi soir, respectivement contre les Serbes (0-0) et les Anglais (0-0), Danois et Slovènes se retrouvaient à égalité parfaite avec 3 points en 3 matchs. Le premier critère pour les départager, à savoir le résultat de leur confrontation directe, était insuffisant: les deux équipes ont fait match nul 1-1. Vient ensuite la différence de buts: inutile, ces deux nations ont la même (2-2), étant donné qu'elles ont chacune fait trois nuls dans ce groupe. Critère suivant? Les buts marqués: égalité encore, avec deux chacun.

Danois et Slovènes s'étaient quittés dos à dos (1-1) lors de la première journée de l'Euro. Image: keystone

C'est ensuite le fair-play qui peut départager (nombre de cartons jaunes et rouges): sans plus de succès, car les deux équipes ont chacune reçu six cartons jaunes. Ne reste plus qu'un seul moyen: regarder le classement général dans les éliminatoires pour cet Euro...

Or, le Danemark et la Slovénie figuraient déjà dans le même groupe, qu'elles ont chacun bouclé avec 22 points!

C'est finalement leurs confrontations directes dans ces éliminatoires qui ont fait foi: après un nul 1-1 en Slovénie en juin 2023, les Danois l'avaient emporté 2-1 chez eux en novembre 2023.

C'est donc cette victoire qui, sept mois plus tard, leur permet d'accrocher la deuxième place du groupe C de l'Euro au nez et à la barbe des Slovènes.

Le classement final du groupe image: txt

Les Scandinaves auront le redoutable honneur d'affronter l'Allemagne – pays hôte et l'un des favoris pour le titre – en 8e de finale. La Slovénie peut se rassurer: elle aussi jouera les 8e de finale – une première qualification historique pour une phase à élimination directe d'un grand tournoi – car elle est assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

L'Angleterre, elle, finit première de cette poule. Mais avec seulement cinq points et deux buts inscrits en trois matchs, les Three Lions – vice-champions d'Europe en titre – font peine à voir et ne font plus partie des favoris pour le sacre.

De son côté, la Serbie n'a pas pu éviter la dernière place de ce groupe C et est éliminée de l'Euro, malgré le soutien mardi soir dans le stade à Munich, face aux Danois, de la star du tennis Novak Djokovic. (yog)